Giá vàng hôm nay (12/5): Bật tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (12/5), giá vàng bạc trong nước bật tăng mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 167 triệu đồng/lượng còn bạc lên mức 88 triệu đồng/kg.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 163,6 - 166,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng có giá 164 - 167 triệu đồng/lượng…

Như vậy, sau 1 ngày giảm mạnh, giá vàng trong nước lại bật tăng trở lại theo giá vàng thế giới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.728 USD/ounce, tăng 37 USD so với sáng qua.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng tăng mạnh hiếm thấy tính từ đầu năm đến nay. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 88 triệu đồng/kg, tăng 5 triệu đồng/kg so với chiều qua. Bạc Ancarat quanh mức 86 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.123 đồng/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.099 - 26.379 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 6 đồng so với sáng qua. Trong khi đó, giá USD tự do giảm mạnh về quanh mức 26.350 - 26.380 đồng/USD, giảm 90 đồng so với ngày hôm trước.