Biến động nhân sự cấp cao nhiều ngân hàng

Ngày 11/5, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán: STB) trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ phó tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank (bìa phải) - trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lưu Danh Đức. Ảnh: STB.

Ông Đức 53 tuổi, là thạc sĩ công nghệ thông tin tại Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), kỹ sư công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông Đức có hơn 22 năm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong ngành ngân hàng.

Trước khi gia nhập Sacombank, ông Đức từng đảm nhiệm các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Công nghệ thông tin tại LPBank, SHB, T&T Group, Sovico, SunGroup, Tasco, Vingroup, VIB... Tại Sacombank, ông tập trung thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực dữ liệu và phát triển các giải pháp số hướng đến khách hàng.

Ông Nguyễn Hoàng Hải 53 tuổi, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Viễn thông. Trong quá trình công tác, ông Hải từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo then chốt tại Gtel Mobile và VIB như giám đốc marketing, giám đốc điều hành, giám đốc khối chiến lược và chuyển đổi mô hình, giám đốc khối vận hành. Gần đây nhất, ông Hải đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc LPBank.

Ngoài ra, SACOMBANK cũng bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro làm thành viên Ban điều hành phụ trách lĩnh vực Quản lý rủi ro. Ông Hiệp năm nay 52 tuổi, bắt đầu công tác tại SACOMBANK từ năm 2006 và có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kiểm soát và quản lý tín dụng.

Ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Hải. Ảnh: STB.

Như vậy, Ban điều hành của Sacombank gồm ông Faussier Loic Michel Marc - quyền Tổng Giám đốc, cùng 11 Phó Tổng Giám đốc và 2 thành viên Ban điều hành.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) công bố việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí tổng giám đốc.

Ông Hải có 2 năm đồng hành cùng OCB, giữ vai trò tổng giám đốc trong giai đoạn ngân hàng chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện định vị, tái cấu trúc chiến lược kinh doanh tổng thể và cơ cấu tổ chức, xác định lại phân khúc khách hàng mục tiêu, tiếp tục đẩy mạnh ngân hàng số và gia tăng trải nghiệm người dùng.

Trước đó, OCB bổ nhiệm bà Đỗ Tú Anh làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp và quản lý chuyển đổi. Bà Tú Anh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Mỹ và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tại các tổ chức, tập đoàn trong nước.

OCB công bố việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Ảnh: OCB.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank - mã chứng khoán: EIB) miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Hoàng Thế Hưng.

Ngoài ra, Eximbank cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, ông Hoàng Tâm Châu.

Sau đó, Eximbank tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030. Theo danh sách, 3 người được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ này là các ông Nguyễn Trí Trung, Nguyễn Trọng Hiền và Ho Poh Wah.

Eximbank cũng kiện toàn Ban kiểm soát, gồm các bà Phạm Thị Hồng Thu, Lưu Thúy Lan và Đỗ Thị Túy Phương. Các nhân sự trên đã có nhiều năm gắn bó với Eximbank.