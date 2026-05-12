Khuyến cáo với doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ

TPO - Việc Mỹ đưa Việt Nam vào diện cảnh báo cao nhất về sở hữu trí tuệ trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 đang tạo thêm áp lực với cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, trong bối cảnh các tiêu chuẩn về minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ tài sản trí tuệ ngày càng được siết chặt.

Sớm đăng ký bảo hộ thương hiệu

Ngay sau khi Báo cáo Đặc biệt 301 được công bố, nhiều hiệp hội ngành hàng đã phát đi khuyến cáo với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang Mỹ hoặc tham gia chuỗi cung ứng cho các tập đoàn quốc tế.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), động thái mới từ phía Mỹ cho thấy vấn đề sở hữu trí tuệ đang được lồng ghép ngày càng sâu vào các hàng rào thương mại và tiêu chuẩn nhập khẩu.

Với doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp có thị trường trọng điểm tại Mỹ, vấn đề không chỉ nằm ở nội dung “sở hữu trí tuệ”, mà còn ở xu hướng Mỹ đang sử dụng ngày càng nhiều công cụ thương mại để gia tăng sức ép về tuân thủ.

Cụ thể, Điều khoản 301 là công cụ cho phép Mỹ điều tra các hành vi, chính sách hoặc thực tiễn bị cho là không công bằng, bất hợp lý hoặc phân biệt đối xử và gây gánh nặng, hạn chế thương mại của Mỹ. Do đó, mọi ngành xuất khẩu lớn, trong đó có thủy sản, cần theo dõi sát diễn biến, dù cáo buộc hiện nay không trực tiếp nhằm vào sản phẩm thủy sản.

Trước tình hình này, VASEP khuyến cáo các doanh nghiệp cần khẩn trương kiểm tra lại tình trạng đăng ký bảo hộ thương hiệu, quyền sử dụng bao bì, thiết kế sản phẩm, hình ảnh, phần mềm quản lý, hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng như các tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản trí tuệ đang sử dụng trong hoạt động sản xuất - xuất khẩu.

Các doanh nghiệp xuất khẩu được khuyến cáo rà soát phần hình ảnh bao bì, thiết kế sản phẩm, phần mềm sử dụng...

"Hiện Mỹ đặc biệt quan tâm tới các hành vi sử dụng phần mềm không bản quyền, vi phạm nhãn hiệu, sao chép bao bì, gian lận thương mại điện tử và tình trạng hàng giả, hàng nhái trong chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Không ít doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hiện vẫn có thói quen sử dụng phần mềm chưa được cấp phép hoặc chưa đăng ký bảo hộ thương hiệu tại thị trường xuất khẩu. Đây có thể trở thành điểm rủi ro lớn khi xảy ra tranh chấp hoặc bị cơ quan nhập khẩu kiểm tra”, VASEP lưu ý.

Chuyển sang tư duy đáp ứng chuẩn mực thị trường

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến nghị doanh nghiệp cần xem việc tuân thủ sở hữu trí tuệ là một phần của chiến lược quản trị rủi ro thương mại thay vì chỉ xử lý khi xảy ra tranh chấp.

Doanh nghiệp cần chuẩn hóa hồ sơ truy xuất nguồn gốc và xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu minh bạch.

Theo VCCI, trước áp lực từ thị trường Mỹ hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nên chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu tại các thị trường trọng điểm, rà soát việc sử dụng phần mềm trong doanh nghiệp, chuẩn hóa hồ sơ truy xuất nguồn gốc và xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu minh bạch.

Theo các hiệp hội, trong bối cảnh doanh nghiệp Việt đang đẩy mạnh xuất khẩu qua các nền tảng số, việc sử dụng hình ảnh, nội dung quảng bá hoặc phần mềm không có bản quyền cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn tới tranh chấp pháp lý hoặc bị đối tác yêu cầu dừng hợp tác.

Các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng bộ phận hoặc nhân sự phụ trách tuân thủ thương mại và sở hữu trí tuệ thay vì giao kiêm nhiệm như trước đây. Chuyển từ tư duy “đáp ứng đơn hàng” sang tư duy “đáp ứng chuẩn mực thị trường”, trong đó sở hữu trí tuệ được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ an toàn và độ tin cậy của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.