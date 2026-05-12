Loạt dự án ở Gia Lai bị 'điểm danh'

Trương Định

TPO - Gia Lai yêu cầu siết tiến độ, mạnh tay xử lý các dự án chậm triển khai, kéo dài nhiều năm. Với những dự án đã được gia hạn nhiều lần nhưng vẫn “án binh bất động”, tỉnh chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn tất hồ sơ để thu hồi theo quy định.

Ngày 11/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau buổi làm việc với các nhà đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế chủ động bám sát từng dự án, nắm chắc lý do chậm trễ để có giải pháp hỗ trợ, giải quyết.

Trường hợp doanh nghiệp (DN) có khó khăn về quy trình, thủ tục thì phải hướng dẫn chi tiết, cụ thể để DN triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu. Trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, môi trường, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.​

Đối với các dự án chưa triển khai nhưng còn thời hạn đầu tư, ông Hoàng yêu cầu tổ chức kiểm tra làm việc với chủ đầu tư dự án để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng.

Đặc biệt, đối với các dự án đã được gia hạn hoặc gia hạn nhiều lần nhưng không triển khai thi công thực tế, ông Hoàng yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý, thu hồi dự án theo quy định.

Dự án Laimian tại Khu kinh tế Nhơn Hội vừa bị “tuýt còi”, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ và báo cáo tình hình triển khai dự án. Ảnh: Nguyễn Gia.

Đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort, dự án Khu du lịch Kỳ Co - Nhơn Lý, dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định.

Riêng đối với các dự án tại Khu kinh tế Cửa khẩu (dự án Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu, dự án Nhà máy nuôi trồng nấm, chế biến các sản phẩm từ nấm, dự án Xây dựng khu thương mại dịch vụ), nhà đầu tư cần chủ động rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư, nếu không khả thi thì có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động theo quy định.

Với các dự án chậm tiến độ, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, giấy phép xây dựng để triển khai thi công ngay.

Cụ thể, dự án Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa (Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng); dự án Nhà máy chế biến đá granite, đá bazan (Xí nghiệp tư doanh Hiệp Lợi); dự án Nhà máy sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng (Công ty cổ phần Phát triển kinh doanh Thăng Long); dự án Nhà máy sản xuất vật liệu Phúc Thịnh Hoàng (Công ty TNHH Phúc Thịnh Hoàng).

“Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện, thực hiện không nghiêm túc, không đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý Khu kinh tế hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật”, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo.

#Gia Lai #dự án chậm tiến độ #khẩn trương đầu tư #thu hồi dự án #Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai #nêu cao trách nhiệm

