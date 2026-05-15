VWS tăng cường kiến thức phòng bệnh mùa nắng nóng cho người lao động

Ngày 14/5, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS (xã Hưng Long, TPHCM) đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về an toàn lao động mùa nắng nóng, bảo vệ sức khỏe hô hấp và phòng bệnh giao mùa dành cho cán bộ, công nhân viên và người lao động đang làm việc tại công ty.

Buổi tập huấn do TS.BS Lê Văn Nhân, Giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM trực tiếp chia sẻ. Chương trình đã mang đến nhiều kiến thức thiết thực giúp người lao động nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng tránh các bệnh thường gặp trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài hiện nay.

Theo BS Nhân, nhiệt độ tăng cao trong mùa khô luôn là nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với những người lao động phải thường xuyên làm việc ngoài trời như công nhân xử lý rác, công nhân xây dựng hay lao động phổ thông. Không chỉ phân tích những nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý mùa nắng nóng, BS Nhân còn hướng dẫn người lao động cách nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường về sức khỏe cũng như những biện pháp xử lý cần thiết nhằm hạn chế rủi ro.

Chuyên gia y tế cho rằng, trong bất kỳ môi trường lao động nào, việc chăm lo sức khỏe cho người lao động luôn là yêu cầu cần thiết. Đây cũng là quy định được nêu rõ trong Bộ luật Lao động cùng các văn bản liên quan. Việc doanh nghiệp chủ động trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người lao động mà còn mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

Đối với những công nhân làm việc trực tiếp tại bãi rác hoặc môi trường ngoài trời có nhiệt độ cao, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, bệnh hô hấp hay bệnh giao mùa càng lớn hơn. Vì vậy, việc phổ biến kiến thức phòng bệnh, kỹ năng tự bảo vệ bản thân được xem là giải pháp cần thiết nhằm xây dựng môi trường lao động an toàn và văn minh.

TS.BS Lê Văn Nhân bộc bạch, đã đồng hành cùng Công ty VWS trong nhiều năm qua thông qua các chương trình tập huấn sức khỏe định kỳ. Theo BS Nhân, hơn một thập kỷ qua, Công ty VWS đều duy trì tổ chức các buổi đào tạo từ một đến ba lần mỗi năm cho người lao động. Qua quá trình tiếp xúc và hướng dẫn lâu dài, ông Nhân nhận thấy nhận thức của công nhân về vấn đề chăm sóc sức khỏe đã có nhiều chuyển biến tích cực. “Nếu trước đây nhiều công nhân còn khá chủ quan với các bệnh lý nghề nghiệp thì hiện nay họ đã chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của ban lãnh đạo của Công ty VWS không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đúng quy định pháp luật, mà còn thể hiện trách nhiệm chăm lo đời sống sức khỏe và tinh thần cho người lao động” - BS Nhân nhận xét.