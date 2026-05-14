Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dự án môi trường bền vững 'đội' vốn 190 tỷ đồng

Hồ Nam

TPO - Công tác giải phóng mặt bằng kéo dài gần một thập kỷ cùng những khác biệt trong chính sách bồi thường với Ngân hàng Thế giới khiến Tiểu dự án CCSEP Nha Trang bị đội vốn bồi thường lên tới 190 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP). Đây là dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng (tương đương 60 triệu USD), sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) và vốn đối ứng địa phương.

Dù đã khởi công từ năm 2019, nhưng đến nay dự án mới chỉ hoàn thành khoảng 30% khối lượng giá trị đầu tư. Đáng chú ý, trong số 6 gói thầu chính của giai đoạn 2, hiện có 2 gói thầu quan trọng (NT-2.1 và NT-2.3) đang phải tạm ngưng thi công do chưa có mặt bằng sạch để triển khai. Trong khi đó, Hiệp định tín dụng tài trợ vốn ODA từ phía World Bank đã chính thức hết hiệu lực từ ngày 30/6/2024, gây áp lực cực lớn lên tiến độ và nguồn lực tài chính của tỉnh.

img-4528.jpg
Dự án “đội” vốn giải phóng mặt bằng thêm 190 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) ban đầu được phê duyệt là 228 tỷ đồng. Nhưng sau khi cập nhật thực tế, con số này đã vọt lên hơn 418 tỷ đồng, tăng khoảng 190,3 tỷ đồng (bao gồm cả dự phòng).

Lý giải về sự thiếu hụt này, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu: Biến động thời gian, công tác GPMB kéo dài từ năm 2017 đến nay khiến giá đất, đơn giá bồi thường tài sản, cây trồng thay đổi mạnh. Xung đột chính sách: Trong giai đoạn đầu, các đơn vị liên quan chưa nắm bắt đầy đủ sự khác biệt giữa quy định của Việt Nam và khung chính sách của World Bank.

Ngoài ra, dự án còn phát sinh khoảng 8,3 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá khi phía nhà tài trợ thu hồi khoản tạm ứng vốn ODA và hơn 12,5 tỷ đồng chi phí để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Để cứu vãn tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị HĐND tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết tháng 6/2027.​ Theo lộ trình mới, địa phương quyết tâm hoàn tất công tác GPMB vào tháng 9/2026. Hiện Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc Nha Trang và hệ thống cống thu gom đã hoàn thành, đang làm thủ tục bàn giao để sớm đưa vào vận hành, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho Nha Trang.

Hồ Nam
#Tiểu dự án #Môi trường #Đội vốn #Tiến độ #Nha trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe