Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Gạo phát thải thấp: Tuyệt đối tránh 'con sâu làm rầu nồi canh'

Cảnh Kỳ

TPO - Việc xác nhận Gạo Việt xanh phát thải thấp phải làm đúng tiêu chuẩn, làm thật, cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối tránh “con sâu làm rầu nồi canh”, dấu xác nhận phải có giá trị thực sự, không phải là hình thức.

Ý kiến được đưa ra tại buổi sơ kết đánh giá về xây dựng chứng nhận Gạo Việt xanh phát thải thấp, chiều 13/5, tại Cần Thơ.

Vừa qua, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ đã triển khai thí điểm đánh giá tuân thủ quy trình canh tác tại 11 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn qua ứng dụng số. Hệ thống ViRiCert cho phép ghi nhận, theo dõi và xác thực dữ liệu canh tác theo các tiêu chí của Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp.

tp-lua.jpg
Ban tổ chức trao chứng nhận tuân thủ quy trình canh tác 1 triệu ha cho các HTX.

Theo VIETRISA, để được xác nhận, HTX phải đăng ký tham gia và canh tác theo tiêu chuẩn Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp. Qua đánh giá 11 HTX ở Cần Thơ vừa qua, có 18% đạt mức tuân thủ quy trình 1 triệu ha; 64% đạt mức theo hướng sản xuất theo quy trình 1 triệu ha và 18% chưa đạt.

Bà Nguyễn Thị Giang - Phó Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ cho rằng, để hạt gạo phát thải thấp có thể đi vào thị trường cao cấp, không chỉ cần sản xuất xanh, còn phải chứng minh được quá trình sản xuất xanh. Việc đánh giá mức độ tuân thủ quy trình canh tác, số hóa dữ liệu sản xuất và xây dựng hệ thống nhận diện có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo ông Cao Đức Phát - nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quan trọng nhất của việc xác nhận là phải làm đúng tiêu chuẩn, tuyệt đối tránh “con sâu làm rầu nồi canh”, bởi chỉ cần một đơn vị làm sai là ảnh hưởng đến uy tín của tất cả.

Các cơ quan xác nhận phải cực kỳ nghiêm túc. Các HTX, doanh nghiệp khi tham gia phải cùng thống nhất làm thật, con dấu xác nhận phải có giá trị thực sự, không phải là hình thức.

Ông Phát cho biết, nhiều nhà nhập khẩu yêu cầu phải có xác nhận của các tổ chức quốc tế, nhưng chi phí thuê các tổ chức này rất cao. Nếu tự làm được mà phải đi thuê bên ngoài với giá đắt đỏ thì rất lãng phí, trong khi giá trị hạt gạo bán ra không tăng thêm được bao nhiêu.

Để gạo Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng, theo ông Phát, cần xây dựng bộ tiêu chí của Việt Nam sao cho liên thông và tương đương với các tiêu chuẩn quốc tế. Khi đó, khách hàng có thể dễ dàng so sánh gạo Việt Nam với gạo của bất kỳ quốc gia nào khác và thấy được chất lượng không hề thua kém.

tp-lua-9.jpg
Vùng trồng lúa phát thải thấp.

Theo ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, quy trình canh tác theo Đề án 1 triệu ha và những công cụ đánh giá là vô cùng cần thiết, cần thực hiện cho bằng được. Sự thành bại phụ thuộc rất lớn vào năng lực dẫn dắt của HTX.

“Hai năm qua chủ yếu là chuẩn bị, thí điểm, diện tích tham gia thực tế còn rất khiêm tốn. Chúng ta không còn ở giai đoạn ngồi bàn xem đề án có lợi hay không, vì lợi ích đã rõ ràng. Từ nay đến năm 2030 là thời gian mà HTX, nông dân và doanh nghiệp phải bắt tay triển khai diện rộng” - ông Bình nói.

VIETRISA cho biết, thời gian tới tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn cơ sở/tiêu chí cung cấp nhãn hiệu/logo chứng nhận Gạo Việt xanh phát thải thấp; hoàn thiện và triển khai công cụ đánh giá...

Cảnh Kỳ
#nhãn hiệu Gạo Việt xanh #phát thải thấp #vùng Đồng bằng sông Cửu Long #Đề án 1 triệu ha lúa #Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe