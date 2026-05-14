Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất về xử lý trụ sở công không ai nhận

Việt Linh

TPO - Dự thảo sửa đổi Nghị định 155 đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong xử lý trụ sở công dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Với những trụ sở có diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, nhưng không thể chia tách hoặc không cơ quan nào có nhu cầu tiếp nhận, các đơn vị có thể được xem xét sử dụng.

Bộ Tài chính đã đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP đề xuất cơ chế linh hoạt hơn trong xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp có diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tế trong quá trình sáp nhập, hợp nhất, điều chuyển tài sản công.

Theo đề xuất mới, đối với các trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi cơ quan quản lý, đơn vị tiếp nhận được nhận nguyên trạng trụ sở, sau đó rà soát phần diện tích theo đúng tiêu chuẩn, định mức để trình cấp có thẩm quyền giao quản lý, sử dụng.

Đáng chú ý, với phần diện tích lớn hơn diện tích được quy định theo tiêu chuẩn, định mức, nếu không có cơ quan, tổ chức, đơn vị khác phù hợp để tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét giao lại cho chính đơn vị đang quản lý, sử dụng và phần diện tích này được xác định là “không vượt tiêu chuẩn, định mức”.

so-vhttdl-ha-nam.jpg
Trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam (cũ) đóng cửa im lìm. Ảnh: Minh Đức.

Dự thảo cũng bổ sung quy định đối với trường hợp giao, điều chuyển trụ sở không thuộc diện sáp nhập, hợp nhất nhưng diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, định mức và không thể tách riêng phần diện tích vượt chuẩn hoặc chưa có đơn vị khác có nhu cầu tiếp nhận. Khi đó, trên cơ sở đề nghị tiếp nhận nguyên trạng của đơn vị có nhu cầu, cơ quan có thẩm quyền được quyết định giao, điều chuyển nguyên trạng tài sản.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị sử dụng tiếp tục rà soát để xử lý theo quy định. Trường hợp điều chuyển tài sản ra ngoài phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương thì phải có ý kiến thống nhất của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh liên quan.

Cập nhật đến ngày 27/4, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, có 11.396 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, cần tiếp tục xử lý bước 2. Trong đó, 9.228 cơ sở do địa phương quyết định thu hồi, 2.168 cơ sở do cơ quan trung ương chuyển giao.

Đến nay, 5.027 cơ sở đã hoàn thành xử lý hoặc được đưa vào khai thác, 6.369 cơ sở vẫn đang trong quá trình được xử lý. Trong số các cơ sở chưa hoàn tất, chỉ có 2.622 cơ sở đã có phương án xử lý, khai thác, còn lại 3.747 cơ sở vẫn chưa xác định được phương án sử dụng cụ thể.

Việt Linh
#trụ sở làm việc #quản lý tài sản #định mức diện tích #hợp nhất tổ chức #quản lý công #sáp nhập #điều chuyển tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe