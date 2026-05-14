SeABank được vinh danh 'Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tiêu biểu 2026' nhờ loạt dấu ấn cộng đồng

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của SeABank trong việc gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển bền vững ngày càng rõ nét của ngành tài chính, khi các tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) không chỉ dừng ở mức cam kết mà được đo lường bằng mức độ tác động thực chất tới cộng đồng và xã hội.

Theo Ban tổ chức, SeABank được vinh danh nhờ định hướng phát triển bền vững rõ ràng, thể hiện qua việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào chiến lược hoạt động. Đại diện Tạp chí Global Business Magazine đánh giá: “SeABank đã thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán đối với trách nhiệm xã hội, gắn mục tiêu phát triển bền vững với các hoạt động kinh doanh cốt lõi giúp mang lại những tác động tích cực và ý nghĩa cho cộng đồng. Hoạt động ngân hàng tận tâm và hướng tới tương lai giúp SeABank xứng đáng nhận được sự công nhận này năm 2026”.

Thay vì tổ chức các chương trình rời rạc, SeABank xây dựng hệ thống hoạt động xã hội theo hướng dài hạn, có trọng tâm, triển khai rộng khắp trên phạm vi toàn quốc và gắn với từng nhóm nhu cầu xã hội cụ thể. Tính đến nay, tổng số tiền đóng góp cho cộng đồng của SeABank là hơn 250 tỷ đồng.

Hoạt động nổi bật của Ngân hàng là hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo, góp phần giúp người dân có nơi ở ổn định, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ tái nghèo tại các khu vực khó khăn như Hòa Bình (Phú Thọ), Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên, Tuyên Quang… Tính lũy kế đến năm 2025, gần 1.800 căn nhà đã được SeABank xây mới hoặc sửa chữa trên cả nước, tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Song song với đó, SeABank đặc biệt chú trọng lĩnh vực giáo dục thông qua các chương trình học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hướng tới hỗ trợ dài hạn thay vì ngắn hạn. Quỹ khuyến học SeADreams - Ươm mầm ước mơ thành lập từ năm 2015, là minh chứng rõ nét cho cách Ngân hàng lựa chọn đồng hành cùng học sinh nghèo hiếu học, đồng hành nền tảng kiến thức cho đến khi học hết lớp 12, thay vì hỗ trợ một lần. Đến năm 2025, Quỹ đã đỡ đầu 219 học sinh nghèo hiếu học, trong đó 74 em đã tốt nghiệp THPT và tiếp tục theo học bậc cao hơn. Mức hỗ trợ học bổng được nâng lên 1,5 triệu đồng/tháng/em kèm học bổng khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp, giúp các em tự tin bước vào giai đoạn trưởng thành. Sau hơn một thập kỷ, Quỹ đã trao hơn 15 tỷ đồng học bổng cho các em học sinh. Việc duy trì học bổng xuyên suốt nhiều năm học giúp học sinh có thêm điều kiện theo đuổi việc học và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai.

Bên cạnh hai lĩnh vực an sinh và giáo dục, SeABank cũng tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh thiên tai, bão lũ như: Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão Yagi (bão số 3) năm 2024 3 tỷ đồng; hỗ trợ tái thiết sau bão lũ tại nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc năm 2025 với tổng kinh phí gần 6,5 tỷ đồng… Các chương trình cứu trợ, khắc phục hậu quả và đồng hành cùng người dân vùng bị ảnh hưởng được thực hiện kịp thời, thể hiện vai trò đồng hành của Ngân hàng đối với xã hội trong những giai đoạn khó khăn. Cùng với đó, nhằm hồi sinh đồi núi trọc, đặc biệt là các cánh rừng bị tàn phá bởi thiên tai, SeABank đã trồng và trao tặng hơn 1 triệu cây xanh tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Long An…

Ngân hàng cũng tiếp tục mở rộng các sáng kiến hướng tới phát triển bền vững, tập trung vào giáo dục, an sinh xã hội và hỗ trợ các nhóm yếu thế thông qua các hoạt động thường niên: SeABankers Vì trẻ thơ, Xuân Yêu thương, Ngày của Yêu thương, Tuần lễ Công dân… Riêng chương trình SeABankers Vì trẻ thơ, sau 10 năm triển khai, đã đi qua gần 30 tỉnh, thành; trao hơn 10.000 suất quà và hỗ trợ học tập cho hơn 5.000 trẻ em, đồng thời xây mới, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị cho hơn 30 điểm trường vùng sâu vùng xa.

Đáng chú ý, nhiều chương trình an sinh của SeABank luôn có sự tham gia trực tiếp của cán bộ nhân viên SeABank trên toàn hệ thống. Điều này không chỉ gia tăng nguồn lực cho hoạt động cộng đồng mà còn góp phần hình thành văn hóa doanh nghiệp Vì cộng đồng, gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội, tạo sự lan tỏa từ bên trong tổ chức.

Giải thưởng “Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tiêu biểu 2026” không chỉ là sự ghi nhận cho các hoạt động cộng đồng của SeABank, mà còn phản ánh cách Ngân hàng xây dựng chiến lược phát triển cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và giá trị xã hội. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng giúp SeABank tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới.