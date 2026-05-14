Người Việt ngày càng khắt khe khi lắp mạng, Internet 'đủ dùng' còn phù hợp?

Khi nhu cầu livestream, xem phim 4K và kết nối đa thiết bị tăng cao, một đường truyền mạng nhanh và ổn định trở thành yêu cầu bắt buộc. Nhà mạng đã có những bước đi đột phá về công nghệ nhằm thay đổi hoàn toàn trải nghiệm số của người dùng trong thời gian qua.

Tốc độ là thước đo trải nghiệm Internet

Internet ngày nay không chỉ phục vụ các nhu cầu cơ bản như lướt web hay xem video, mà đã trở thành hạ tầng cho hàng loạt hoạt động đòi hỏi kết nối chất lượng cao như livestream, chơi game, xem phim 4K, học online hay làm việc từ xa...

Theo We Are Social, năm 2025 Việt Nam có tới 79,8 triệu người sử dụng Internet, tương đương 78,8% dân số. Thời gian online ngày càng tăng cũng kéo theo kỳ vọng cao hơn về chất lượng kết nối. Với nhiều người, tốc độ không còn là con số hiển thị trên quảng cáo, mà là cảm giác mượt mà trong quá trình sử dụng thực tế.

Theo khảo sát mới nhất từ Q&Me, “tốc độ vượt trội” là tiêu chí được người dùng Việt đánh giá cao nhất khi lựa chọn Internet, đạt 4.1/5 điểm, cao hơn cả giá cước (3.93), chăm sóc khách hàng (3.92) hay thương hiệu (3.86)... Điều này cho thấy người dùng hiện nay không chỉ cần Internet để kết nối, mà cần một đường truyền đủ nhanh để mọi trải nghiệm diễn ra liền mạch và tức thời.

Tốc độ là yếu tố quan trọng nhất với đa số người dùng Internet Việt (Ảnh: Q&Me)

Không chỉ dừng ở smartphone hay laptop, hệ sinh thái kết nối trong mỗi gia đình hiện nay đã mở rộng sang smart TV, camera an ninh, robot hút bụi, tablet, thiết bị học online và hàng loạt thiết bị nhà thông minh. Khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời, đặc biệt vào khung giờ cao điểm buổi tối, nhu cầu về tốc độ Internet cũng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Đây cũng là lý do nhiều hộ gia đình hiện nay ưu tiên các gói tốc độ cao khi đăng ký wifi thay vì chỉ lựa chọn những gói cơ bản như trước.

Chị Hạnh Dung (34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Buổi tối là giờ cao điểm ở nhà mình. Bố mẹ xem TV, mình họp online, con học bài, gia đình mới lắp camera. Có lúc 7-8 thiết bị hoạt động cùng lúc, chỉ cần mạng chập chờn vài giây là mọi thứ gián đoạn ngay. Trước đây mình chỉ chọn gói đủ dùng, nhưng giờ ưu tiên lớn nhất là tốc độ và sự ổn định để cả nhà dùng cùng lúc mà không bị lag”.

Người trẻ sử dụng Internet cho việc giải trí, học tập (Ảnh: FPT)

Không chỉ người dùng phổ thông, Gen Z cũng là nhóm có yêu cầu rất cao về tốc độ Internet. Với thế hệ thường xuyên livestream, sáng tạo nội dung hay chơi game online, việc mạng bị chậm hoặc giật lag có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm.

Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, TP.HCM), một TikToker chia sẻ: “Mình livestream khá thường xuyên nên rất nhạy với tốc độ mạng. Có lần mạng chậm khiến video đứng hình vài giây là tụt tương tác thấy rõ. Nên mình sẵn sàng nâng cấp gói cao hơn để dùng ổn định hơn”.

Người dùng Việt đang trải nghiệm tốc độ Internet tương đương thế giới

Theo số liệu từ Ookla đầu năm 2026, tốc độ Internet băng rộng cố định của Việt Nam đã nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới. Còn dữ liệu từ Numbeo năm 2025 cho thấy mức giá trung bình gói Internet cố định tốc độ từ 60 Mbps trở lên tại Việt Nam chỉ khoảng 8,87 USD/tháng (hơn 200.000 đồng), thuộc nhóm rẻ nhất thế giới và dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ dễ tiếp cận. Điều này cho thấy người Việt đang trải nghiệm Internet tốc độ tương đương thị trường phát triển với chi phí thấp hơn đáng kể.

Đáng chú ý, dù tốc độ Internet liên tục được nâng cấp và nhiều công nghệ mới được triển khai, mặt bằng giá Internet tại Việt Nam hiện vẫn thuộc nhóm dễ tiếp cận. Điều này giúp người dùng có thể trải nghiệm các gói tốc độ cao với mức chi phí hợp lý hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác.

40% người dùng sẵn sàng chi thêm 50.000 - 100.000 đồng/tháng để có trải nghiệm Internet tốc độ cao (Ảnh: Q&Me)

Khảo sát Q&Me cũng cho thấy nhiều người dùng sẵn sàng trả thêm để đổi lấy tốc độ tốt hơn, miễn là trải nghiệm nhận lại đủ rõ rệt và xứng đáng với nhu cầu sử dụng thực tế. 40% người dùng sẵn sàng chi thêm 50.000 - 100.000 đồng/tháng để đổi lấy tốc độ cao hơn và trải nghiệm sử dụng tốt hơn. Điều này cho thấy tốc độ không còn là điểm cộng, mà đã trở thành nhu cầu thực tế trong đời sống số hàng ngày.

Trong bối cảnh đó, các nhà mạng Việt cũng bắt đầu đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng và công nghệ mới nhằm cải thiện tốc độ thực tế cho người dùng. Thay vì chỉ cạnh tranh về giá hay khuyến mãi, cuộc đua Internet hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang bài toán tốc độ thực tế và khả năng đáp ứng nhu cầu đa thiết bị trong mỗi gia đình.

FPT hiện đầu tư 04 Trung tâm dữ liệu lớn tại Việt Nam (Ảnh: FPT)

Điển hình như FPT là một trong những đơn vị liên tục nâng cấp hạ tầng với việc triển khai Wi-Fi 6, tiên phong Wi-Fi 7 và hạ tầng XGS-PON nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sử dụng băng thông lớn như livestream, gaming, xem video 4K hay làm việc trực tuyến. Hiện doanh nghiệp này cũng cung cấp nhiều gói dịch vụ tốc độ cao từ 1Gbps đến 10Gbps, giúp người dùng tại Việt Nam có thể tiếp cận trải nghiệm Internet tốc độ cao tương đương nhiều thị trường phát triển trên thế giới.

Song song với đầu tư công nghệ, FPT còn triển khai các chương trình nâng cấp băng thông, ưu đãi cho khách hàng mới và khách hàng nâng cấp dịch vụ, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn với các gói Internet tốc độ cao.

Đại diện FPT cho biết, trải nghiệm Internet “số 1” ngày nay là cộng hưởng các yếu tố từ tốc độ, độ ổn định, khả năng đáp ứng đa thiết bị và trải nghiệm thực tế trong quá trình sử dụng… “Thấu hiểu nhu cầu về tốc và sự ổn định ngày càng quan trọng, thời gian qua FPT đã chủ động nâng cấp chuẩn Wi-Fi 6 cho hầu hết khách hàng nhằm cải thiện trải nghiệm thực tế khi sử dụng đa thiết bị trong gia đình. Ngoài ra, chúng tôi cũng liên tục đầu tư các công nghệ mới như Wi-Fi 7 và hạ tầng XGS-PON để đáp ứng tốt hơn những tác vụ nặng nhất như livestream, chơi game, xem video 4K hay làm việc trực tuyến”.

FPT còn khẳng định vị thế khi dẫn đầu bảng xếp hạng Internet cố định tại Việt Nam theo tiêu chuẩn khắt khe của nPerf (Pháp). Việc 3 năm liên tiếp dẫn đầu Internet cố định tại Việt Nam, với tốc độ download trung bình vượt 220 Mbps là minh chứng rõ cho năng lực làm chủ công nghệ lõi và khả năng duy trì chất lượng dịch vụ nhất quán của doanh nghiệp.