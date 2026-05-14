UOB Việt Nam được vinh danh 'Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp FDI' tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa được vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức. Đây là năm thứ ba liên tiếp UOB Việt Nam nhận được danh hiệu này, đồng thời duy trì vị trí trong Top 10 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam giai đoạn 2024-2026.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ đại diện Ngân hàng UOB Việt Nam nhận giải Rồng Vàng 2026 – Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2025-2026

Trong kỳ xét duyệt năm 2026, BTC đã lựa chọn ra 50 gương mặt điển hình từ gần 200 hồ sơ đề cử, tập trung vào những đơn vị có tăng trưởng ấn tượng và tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, giải thưởng là động lực để đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh và nâng cao chất lượng phục vụ. Với hơn 30 năm hiện diện, UOB xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển tại khu vực ASEAN. Minh chứng cho cam kết này là UOB đã tăng vốn điều lệ lên mức 10.000 tỷ đồng vào năm 2025, trở thành một trong những ngân hàng nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh nhất thị trường. Bên cạnh đó, dự án tòa nhà trụ sở UOB Plaza tại Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM dự kiến hoàn tất trong 5 năm tới, sẽ trở thành biểu tượng cho sự phát triển bền vững của ngân hàng.

UOB còn có mạng lưới 11 Trung tâm Tư vấn Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (FDIA) khắp châu Á. Riêng tại Việt Nam, Trung tâm FDIA đã hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư cam kết hơn 9 tỷ đô-la Singapore, góp phần tạo ra khoảng 60.000 việc làm trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, UOB còn tích cực ký kết các biên bản ghi nhớ với ITPC nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và tăng trưởng xanh.

Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới, UOB tiếp tục tận dụng lợi thế mạng lưới để thúc đẩy dòng chảy thương mại và đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng của nền kinh tế quốc gia.