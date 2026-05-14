Chứng khoán lập kỷ lục mới

Việt Linh

TPO - Thị trường chứng khoán bùng nổ trong phiên 14/5 khi VN-Index tăng hơn 27 điểm, chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới trên mốc 1.925 điểm. Đà tăng chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là sự trở lại của các mã “họ” Vingroup cùng nhóm bất động sản, ngân hàng và công nghệ...

Sau nhiều phiên rung lắc mạnh quanh vùng đỉnh, thị trường chứng khoán đã có phiên bứt tốc ấn tượng. VN-Index đóng cửa tại 1.925,4 điểm, tăng 27 điểm (1.4%), đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử của thị trường.

Trong phiên, có thời điểm VN-Index tiến sát mốc 1.928 điểm nhờ lực kéo mạnh từ nhóm bluechip. Đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ đầu tháng 4 đến nay.

Điểm đáng chú ý là thị trường khởi đầu khá thận trọng. VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và có lúc giảm hơn 14 điểm do áp lực chốt lời xuất hiện sớm. Tuy nhiên, dòng tiền nhanh chóng quay trở lại nhóm vốn hóa lớn giúp chỉ số đảo chiều tăng mạnh từ cuối buổi sáng và duy trì đà hưng phấn đến hết phiên.

VIC đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường, kéo VN-Index lập đỉnh mới.
Động lực lớn nhất của thị trường tiếp tục đến từ nhóm bất động sản. VIC trở thành “đầu tàu” kéo chỉ số khi tăng 4%, đóng góp hơn 14 điểm cho VN-Index. Có thời điểm cổ phiếu này lập đỉnh giá lịch sử mới tại 232.000 đồng/cổ phiếu trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên.

Không chỉ VIC, nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng giao dịch tích cực như VHM, VRE, DIG, PDR hay KDH. Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm này giúp chỉ số ngành bất động sản tăng hơn 3%, trở thành nhóm tăng mạnh nhất toàn thị trường.

Song song với bất động sản, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong nhịp tăng hôm nay. Hàng loạt cổ phiếu lớn như VPB, BID, VCB, CTG, TCB hay ACB đồng loạt tăng giá, giúp VN30-Index tăng hơn 25 điểm lên vùng 2.068 điểm.

Nhóm công nghệ cũng tạo bất ngờ khi FPT bật tăng hơn 4,5% sau chuỗi giảm sâu trước đó. Thanh khoản của FPT dẫn đầu toàn thị trường với gần 1.600 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đang quay lại nhóm cổ phiếu công nghệ sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán chủ yếu xuất hiện tại nhóm dầu khí và một số cổ phiếu công nghiệp sau nhịp tăng nóng trước đó. Dù vậy, mức giảm không quá lớn và chưa tạo ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chung của thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là khối ngoại đã quay lại mua ròng sau nhiều phiên liên tiếp bán mạnh. Giá trị mua ròng đạt hơn 260 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở VIC, MSN và SSI. Diễn biến này góp phần củng cố tâm lý tích cực cho nhà đầu tư trong bối cảnh VN-Index đang liên tục lập đỉnh mới.

Dù thị trường tăng mạnh, thanh khoản lại có phần hạ nhiệt. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt khoảng 22.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với các phiên bùng nổ trước đó. Điều này cho thấy dòng tiền hiện vẫn tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Dù VN-Index liên tiếp lập kỷ lục, không phải nhà đầu tư nào cũng hưởng lợi. Nhiều cổ phiếu ngoài nhóm trụ vẫn giao dịch kém tích cực hoặc chưa phục hồi về vùng giá cũ.

#VN-Index #thị trường chứng khoán #bất động sản #ngân hàng #công nghệ #đầu tư

