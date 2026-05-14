Ciputra Hanoi: 17 năm vững vàng thương hiệu FDI tiên phong tại Giải thưởng Rồng Vàng

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026 diễn ra vào ngày 13/05/2026, Ciputra Hanoi tiếp tục được vinh danh trong Top 10 FDI tiên phong chuyển đổi xanh giai đoạn 2025 - 2026. Đây là cột mốc khẳng định hành trình 17 năm liên tiếp nhận giải thưởng danh giá này của nhà kiến tạo đô thị quốc tế đầu tiên tại Thủ đô.

Đồng hành cùng cột mốc 25 năm của Giải thưởng Rồng Vàng

Sự kiện vinh danh Giải thưởng Rồng Vàng 2026 (lần thứ 25) – Golden Dragon Awards 2026 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) phối hợp tổ chức. Phát biểu khai mạc, ông Đào Quang Bính - Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: Sáng kiến Rồng Vàng từ năm 2001 đến nay đã trở thành bệ phóng tinh thần, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả, đóng góp thực chất cho nền kinh tế Việt Nam.

Trong cột mốc 25 năm đặc biệt ý nghĩa này, Ciputra Hanoi tự hào đồng hành và đứng chung hàng ngũ nhận giải cùng các thương hiệu FDI đa quốc gia hàng đầu như Toyota, Honda, Mercedes, HSBC, Samsung, Deloitte, Heineken, Coca-Cola, Chinfon, Zamil...

Sự hiện diện bền bỉ của Ciputra Hanoi trên bảng vàng danh dự từ năm 2009 đến nay là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị, sự uy tín và cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Góc nhìn FDI: Bản lĩnh kiến tạo chuẩn sống toàn cầu tại Thủ đô

Khác với các ngành công nghiệp sản xuất hay dịch vụ tài chính, giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực bất động sản như Ciputra Hanoi nằm ở năng lực thay đổi diện mạo hạ tầng và định hình phong cách sống mới cho cư dân bản địa.

● Chuyển giao mô hình đô thị đẳng cấp: Thay vì những dự án nhà ở đơn lẻ, Ciputra Hanoi là đơn vị tiên phong mang mô hình "All-in-one" (Tất cả trong một) quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ chuẩn quốc tế về Hà Nội, thiết lập một quy chuẩn mới cho thị trường bất động sản cao cấp.

● Tư duy phát triển xanh bền vững: Thừa hưởng triết lý toàn cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài, dự án đặc biệt chú trọng hệ sinh thái cảnh quan, mật độ cây xanh và lối sống sinh thái xanh (Eco-culture), đón đầu xu hướng phát triển bền vững (ESG) đang là trọng tâm của khối FDI hiện nay.

● Điểm đến của cộng đồng đa văn hóa: Ciputra Hanoi hiện là "ngôi nhà chung" của cộng đồng cư dân đa quốc gia. Điều này không chỉ khẳng định môi trường sống an ninh, văn minh mà còn góp phần nâng cao vị thế đô thị hội nhập, đáng sống của Thủ đô Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.

Giải thưởng Rồng Vàng 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu đã qua, mà còn là lời cam kết của Ciputra Hanoi trong việc tiếp tục giữ vững dòng vốn đầu tư chất lượng, đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng và bền vững tại Việt Nam!