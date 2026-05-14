Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Xuân Phong

TPO - Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15h chiều nay (14/5), sau khi giá thành phẩm trên thị trường thế giới hạ nhiệt trong kỳ điều hành vừa qua.

Theo quyết định điều hành, giá xăng E5RON92 giảm 656 đồng/lít, xuống còn mức 23.134 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 276 đồng/lít, còn 24.078 đồng/lít. Dầu diesel giảm 268 đồng/lít, xuống 27.226 đồng/lít; dầu mazut giảm 587 đồng/kg, còn 20.585 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu tác động đan xen từ thông tin Mỹ và Iran hướng tới một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong khi một số cuộc đụng độ quân sự vẫn tiếp diễn và eo biển Hormuz phần lớn còn bị phong tỏa. Bên cạnh đó, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và xung đột Nga - Ukraine kéo dài tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường năng lượng toàn cầu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 7-14/5 giảm từ 3,2% đến gần 5% tùy mặt hàng. Trong đó, xăng RON95 giảm 3,37%, dầu diesel giảm gần 5%.

shutterstock-gia-xang-1050x700.jpg
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h chiều 14/5.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng. Theo Bộ Công Thương, việc điều hành nhằm bảo đảm phản ánh tương đối sát xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng E5RON92 và RON95 để khuyến khích tiêu dùng nhiên liệu sinh học.

Bộ Công Thương cũng cho biết, hiện giá xăng dầu bán lẻ của Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam hiện ở mức khoảng 24.078 đồng/lít, thấp hơn Lào, Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia.

Theo cơ quan điều hành, việc giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu theo Nghị quyết 19/2026/QH16, cùng cơ chế hỗ trợ Quỹ Bình ổn từ ngân sách nhà nước, tiếp tục góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu trong nước trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động.

Đáng chú ý, kỳ điều hành này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đầu mối đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho lộ trình mở rộng tiêu thụ xăng sinh học E10 trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp như Petrolimex, PVOIL… đã triển khai hoặc lên kế hoạch mở rộng bán E10 tại hệ thống cửa hàng bán lẻ, đồng thời tăng cường chuẩn bị hạ tầng phối trộn, nguồn cung ethanol và hệ thống logistics phục vụ phân phối.

Bộ Công Thương cho biết, cũng đang xây dựng cơ chế duy trì chênh lệch giá hợp lý giữa E10 và xăng khoáng nhằm tạo động lực chuyển đổi tiêu dùng, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học trong nước.

