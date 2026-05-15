EVNGENCO1 đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại Lâm Đồng

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đang đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện tại tỉnh Lâm Đồng với tổng công suất gần 270 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng hồ chứa hiện hữu, bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy phát triển năng lượng xanh theo định hướng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây, EVNGENCO1 đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất triển khai các dự án điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện hiện có. Hiện nay, EVNGENCO1 cùng các đơn vị thành viên đang quản lý vận hành nhiều nhà máy thủy điện quan trọng tại Lâm Đồng như Đại Ninh, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đa Nhim, Hàm Thuận - Đa Mi và điện mặt trời nổi hồ Đa Mi, với tổng công suất khoảng 1.615 MW.

Tiếp nối định hướng phát triển năng lượng tái tạo, EVNGENCO1 đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại tỉnh Lâm Đồng gồm: dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đại Ninh tại xã Ninh Gia với công suất khoảng 96 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.600 tỷ đồng; dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Hàm Thuận giai đoạn 1 tại xã La Dạ với công suất khoảng 100 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.650 tỷ đồng và dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi giai đoạn 2 tại xã Đồng Kho với công suất khoảng 70 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.150 tỷ đồng.

Các dự án được nghiên cứu trên cơ sở tận dụng diện tích mặt hồ các nhà máy thủy điện hiện hữu, phù hợp chủ trương phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ và định hướng chuyển dịch năng lượng xanh. Việc phát triển điện mặt trời nổi không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, dự án Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi công suất 47,5 MWp do Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đầu tư đã hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại từ năm 2019. Đây là dự án điện mặt trời nổi đầu tiên tại Việt Nam, sản lượng điện khoảng 70 triệu kWh/năm, góp phần mở ra hướng phát triển mới trong khai thác hiệu quả tài nguyên mặt nước hồ thủy điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 cho biết: Tổng công ty xác định Lâm Đồng là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời nổi gắn với hệ thống hồ thủy điện hiện hữu. EVNGENCO1 cam kết sẵn sàng nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản lý vận hành và quyết tâm triển khai các dự án đúng tiến độ nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư.

“EVNGENCO1 mong muốn không chỉ đầu tư các dự án điện mặt trời nổi mà còn tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng xanh khác tại Lâm Đồng, góp phần cùng địa phương thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”, ông Khoa nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao định hướng đầu tư của EVNGENCO1 trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ Tổng công ty trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, các dự án điện mặt trời nổi phù hợp với định hướng phát triển xanh của địa phương, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên mặt nước, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh các dự án điện mặt trời nổi, EVNGENCO1 cũng đang nghiên cứu phát triển thêm các loại hình năng lượng xanh khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như thủy điện tích năng, điện gió, điện sinh khối và điện rác nhằm đa dạng hóa nguồn điện và nâng cao khả năng tích hợp năng lượng tái tạo trong hệ thống điện quốc gia. Trong giai đoạn 2026 – 2030, Tổng công ty Phát điện 1 dự kiến thu xếp khoảng 60.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển nguồn điện.

Với định hướng phát triển đồng bộ các dự án năng lượng sạch, EVNGENCO1 tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp phát điện chủ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.