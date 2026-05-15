Kinh tế

KBC khởi công dự án KCN với tổng mức đầu tư trên 1.755 tỷ đồng tại Hải Phòng

P.V

Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026, sáng 14/5, Thành uỷ và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 14 công trình, dự án tại 13 điểm cầu trên địa bàn thành phố. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Bình Giang tại xã Nguyễn Lương Bằng do KBC làm chủ đầu tư được kỳ vọng trở thành động lực phát triển công nghiệp mới của thành phố.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Đức Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Phạm Phúc Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố, đại diện chính quyền và các doanh nghiệp, đối tác lớn.

Lễ khởi công dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Bình Giang

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Bình Giang được triển khai tại xã Thượng Hồng và xã Nguyễn Lương Bằng, thuộc Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng. Dự án có quy mô khoảng 147,9ha, tổng mức đầu tư 1.755 tỷ đồng do KBC làm chủ đầu tư.

Khu Công nghiệp Bình Giang sở hữu vị trí chiến lược khi phía Bắc tiếp giáp tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối giao thương với các đô thị lớn, sân bay quốc tế và hệ thống cảng biển trọng điểm của khu vực. Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp dự án thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Theo định hướng quy hoạch, Khu Công nghiệp Bình Giang sẽ phát triển theo mô hình Khu Công nghiệp tập trung, đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững và tiết kiệm tài nguyên. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực.

Tại buổi lễ, các đại biểu đồng loạt thực hiện nghi thức khởi công, qua đó không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, mà còn tạo thêm động lực để Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu phát triển kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Theo kế hoạch, dự án Khu Công nghiệp Bình Giang sẽ được triển khai thi công từ quý III/2026 và đưa vào sử dụng trong giai đoạn quý IV/2027. Với quy mô lớn cùng định hướng phát triển hiện đại, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn công nghiệp mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh và bền vững, tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực và tầm nhìn chiến lược của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc– một trong những đơn vị phát triển Khu Công nghiệp hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái Khu Công nghiệp – đô thị quy mô lớn trải dài tại nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.

P.V
