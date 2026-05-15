F88 'tăng nhiệt' FINNOVA 2026: Lộ diện 8 đội thi giải mã bài toán tài chính toàn diện

Sau vòng tuyển chọn, FINNOVA 2026 - cuộc thi sáng tạo giải pháp tài chính toàn diện dành cho thế hệ trẻ đã tìm ra 8 đội thi xuất sắc bước vào chặng đua thực chiến, cùng F88 tìm kiếm những giải pháp tài chính thiết thực, dễ tiếp cận hơn cho nhóm người yếu thế.

Từ khoảng trống thị trường đến đề bài thực chiến

Trong bối cảnh tài chính số phát triển nhanh, không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm tài chính chính thống. Với nhiều lao động phổ thông, rào cản không chỉ đến từ thủ tục, hồ sơ chứng minh thu nhập hay lịch sử tín dụng, mà còn nằm ở tâm lý e ngại, thiếu thông tin và thiếu niềm tin với các dịch vụ tài chính.

Đây là nhóm khách hàng thường có nhu cầu vốn nhỏ, ngắn hạn, phục vụ sinh kế hoặc xử lý các tình huống cấp thiết trong đời sống. Tuy nhiên, các sản phẩm tài chính hiện có đôi khi chưa được “may đo” phù hợp với đặc thù thu nhập, hành vi và khả năng tiếp cận của họ. Khoảng trống đó đặt ra yêu cầu về những giải pháp vừa đơn giản, minh bạch, vừa đảm bảo tính bền vững.

Từ thực tế này, FINNOVA 2026 được F88 tổ chức với sự bảo trợ của Học viện Ngân hàng cùng sự đồng hành của Bảo Minh và PVI. Không chỉ là sân chơi học thuật, chương trình hướng tới nuôi dưỡng một thế hệ nhân sự tài chính mới mang tư duy tài chính toàn diện, khuyến khích sinh viên tiếp cận các bài toán từ đời sống thực để phát triển những giải pháp theo hướng: Đơn giản hóa - Bình dân hóa - Cá nhân hóa, thay vì chỉ dừng lại ở các mô hình lý thuyết hay những bảng tính trên giấy.

Sau vòng tuyển chọn, 8 đội thi xuất sắc gồm Fortunate, Finnotech, Alpha Finn, Inclusio, High Five, 7Up, ATE và Thiên Nga Đen đã chính thức bước vào giai đoạn đào tạo định hướng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các đội triển khai ý tưởng vào thực địa, tiếp cận nhóm khách hàng “unbank” và “underbanked” – những người chưa hoặc chưa được phục vụ đầy đủ bởi hệ thống tài chính chính thống.

Sinh viên thay đổi góc nhìn về tài chính toàn diện

Trong chuỗi đào tạo chuyên sâu, các đội thi được tiếp cận nhiều nội dung về hệ sinh thái tài chính toàn diện, tiêu chuẩn ESG, hành vi khách hàng và cách xây dựng sản phẩm phù hợp với nhóm người thu nhập thấp, người ở vùng sâu vùng xa,... Điểm đáng chú ý là các bạn trẻ không chỉ học về tài chính như một lĩnh vực kinh doanh, mà còn nhìn thấy vai trò xã hội của các sản phẩm tài chính khi được thiết kế đúng nhu cầu.

Bạn Nguyễn Thị Linh, sinh viên Học viện Ngân hàng, chia sẻ rằng một sản phẩm tài chính phù hợp không chỉ tạo ra lợi nhuận, mà còn có thể giúp người dân cải thiện sinh kế, giảm rủi ro và nâng cao chất lượng cuộc sống. Góc nhìn này cho thấy sinh viên đã bắt đầu tiếp cận tài chính từ lăng kính thấu hiểu khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào công nghệ hay hiệu quả thương mại.

Cùng quan điểm, bạn Nguyễn Đức Hà Nam, sinh viên Đại học Ngoại thương, cho rằng tài chính toàn diện không chỉ là câu chuyện của số lượng ứng dụng hay mức độ hiện đại của công nghệ. Điều cốt lõi nằm ở niềm tin, sự minh bạch và khả năng thấu hiểu những rào cản mà người thu nhập thấp, người ở vùng sâu vùng xa đang gặp phải.

Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ mentor, 8 đội thi dần chuyển từ tư duy “làm ý tưởng” sang tư duy giải quyết vấn đề thực tế. Các nhóm bắt đầu phân tích sâu hơn về hành vi tài chính của người lao động phổ thông, từ nhu cầu vay vốn nhỏ, thói quen chi tiêu, tâm lý ngại thủ tục cho đến nỗi lo về chi phí và nghĩa vụ trả nợ.

Điểm nổi bật của các đội thi không chỉ nằm ở khả năng đề xuất sản phẩm mới, mà còn ở cách tiếp cận bài toán thị trường. Thay vì đưa ra những giải pháp phức tạp, các nhóm tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình, bình dân hóa cách truyền đạt và cá nhân hóa sản phẩm theo từng nhóm nhu cầu. Đây cũng là tinh thần mà FINNOVA 2026 hướng đến: công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra thay đổi thiết thực cho đời sống.

Đồng hành cùng chương trình năm thứ hai liên tiếp, đại diện Bảo hiểm Bảo Minh cho biết: “Chúng tôi tin rằng giáo dục tài chính cho người trẻ không phải câu chuyện ngắn hạn. Khi được tiếp cận đúng kiến thức từ sớm, sinh viên sẽ tự tin hơn trong việc quản lý tài chính, chủ động bảo vệ bản thân và xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.”

Từ ý tưởng trên giấy đến lời giải ngoài thị trường

Sau giai đoạn đào tạo, FINNOVA 2026 bước vào chặng đua thực chiến, nơi 8 đội thi cùng mentor đi sâu vào thực địa để tìm hiểu nhu cầu, hành vi và rào cản thật của nhóm khách hàng mục tiêu. Các ý tưởng sẽ được đánh giá không chỉ ở tính sáng tạo, mà còn ở khả năng triển khai, tính minh bạch và giá trị bền vững.

Hướng tới đêm chung kết ngày 5/6/2026, FINNOVA 2026 không chỉ tìm kiếm đội thi chiến thắng, mà còn góp phần nuôi dưỡng thế hệ nhân sự tài chính trẻ có tư duy thực tiễn, hiểu thị trường và hướng đến tài chính toàn diện. Thông qua chương trình, F88 kỳ vọng cùng các đối tác thúc đẩy thêm nhiều sáng kiến giúp dịch vụ tài chính trở nên gần gũi, an toàn và dễ tiếp cận hơn với người dân.