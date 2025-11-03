Sản phẩm TH true MILK “cất cánh” cùng Vietnam Airlines

Tập đoàn TH, đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK hợp tác cùng Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) triển khai mở rộng danh mục sản phẩm TH phục vụ trên các chuyến bay và phòng chờ Thương gia, giúp nâng cao trải nghiệm tới hành khách và tạo thêm những dấu ấn ý nghĩa cho hai thương hiệu hàng đầu.

Sản phẩm của Tập đoàn TH từ nhiều năm qua đã có mặt trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, mang đến cho hành khách những lựa chọn ẩm thực tươi ngon, bổ dưỡng và hoàn toàn từ thiên nhiên. Từ cuối năm 2024, sự hợp tác có thêm bước tiến chiến lược với việc mở rộng danh mục sản phẩm phục vụ.

Trải nghiệm bữa ăn “hoàn toàn từ thiên nhiên” trên máy bay

Với giá trị cốt lõi “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng” và triết lý phát triển “Trân quý Mẹ Thiên nhiên”, đến nay TH đã kiến tạo nên hệ sinh thái hơn 200 sản phẩm đa dạng, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Giờ đây, những giá trị cốt lõi ấy tiếp tục được lan tỏa trong một không gian đặc biệt: trên những chuyến bay mang biểu tượng Bông Sen Vàng.

Khi cửa khoang máy bay khép lại và hành trình bắt đầu, hành khách không chỉ tận hưởng dịch vụ quốc tế của Vietnam Airlines mà còn có cơ hội thưởng thức những sản phẩm tinh túy từ thiên nhiên do TH mang tới.

Sự hiện diện của sản phẩm TH trên các chuyến bay vừa làm phong phú thực đơn, vừa góp phần nâng tầm trải nghiệm bay. Trong không gian kín của khoang máy bay, nơi mọi giác quan trở nên nhạy cảm hơn, sự tươi ngon, thanh khiết và bổ dưỡng của sản phẩm TH tạo nên điểm nhấn đặc biệt, giúp hành khách vừa thư giãn vừa được chăm sóc sức khỏe trong suốt hành trình. Đó là trải nghiệm ẩm thực “healthy trên mây” – một trải nghiệm vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

Hợp tác giữa TH và Vietnam Airlines không chỉ trên khoang tàu bay mà còn mở rộng với phòng chờ thương gia Bông Sen Vàng tại sân bay Nội Bài và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Trong không gian thư giãn của phòng chờ, hành khách có thể khởi động hành trình của mình với những sản phẩm giàu năng lượng và vitamin, khoáng chất như sữa tươi tiệt trùng TH true MILK, sữa chua TH true YOGURT, nước trái cây tự nhiên TH true JUICE hay thưởng thức một vài lát bơ lạt TH true BUTTER kèm bữa ăn nhẹ bổ dưỡng...

Hành khách khởi động hành trình với những sản phẩm tươi ngon, giàu dưỡng chất tại phòng chờ thương gia Bông Sen Vàng.

Khi bước lên khoang tàu bay, những sản phẩm thanh mát, sảng khoái như trà tự nhiên TH true TEA (trà xanh vị chanh, trà đào, trà vải) được phục vụ như “welcome drink” ở khoang Thương gia, mở đầu cho trải nghiệm ẩm thực tinh tế trên không. Cũng tại khoang C, hành khách còn có cơ hội được phục vụ nhiều sản phẩm đặc biệt như kem Caramel Cà Phê Muối, kem Vanilla nguyên chất, hay sữa hạt óc chó TH true NUT,...

Một ly kem TH true ICE CREAM là món tráng miệng yêu thích của nhiều hành khách.

Trong khi đó, ở khoang phổ thông, những sản phẩm như sữa chua nếp cẩm hay sữa uống lên men Probiotics chứa 18 tỷ lợi khuẩn mỗi chai mang đến lựa chọn nhẹ nhàng, dễ thưởng thức, hỗ trợ tiêu hóa và tạo sự thoải mái trong suốt hành trình.

Các sản phẩm như Sữa uống lên men TH true YOGURT PROBIOTICS, sữa chua nếp cẩm được phục vụ tại khoang phổ thông.

Cách bố trí đa dạng này tạo nét riêng cho từng hạng dịch vụ song vẫn cho thấy sự hợp lý và đồng bộ trong cách hai thương hiệu đồng hành chăm sóc hành khách từ trước chuyến bay cho đến suốt hành trình. (Danh mục sản phẩm TH được phục vụ trong phòng chờ và trên các chuyến bay được bố trí luân phiên, tùy thuộc vào từng giai đoạn trong năm và đặc thù của từng hành trình).

Các sản phẩm TH được đưa vào danh mục ẩm thực của Vietnam Airlines đều sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, không chất bảo quản và đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, nhiều năm qua đã được ghi nhận bởi người tiêu dùng và giới chuyên môn trong và ngoài nước.

Sự cộng hưởng giữa hai thương hiệu xanh

Sự kết hợp giữa Tập đoàn TH và Vietnam Airlines còn được đánh giá là mang ý nghĩa vượt lên trên khía cạnh ẩm thực. Hai thương hiệu đều đang theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, lan tỏa tinh thần xanh và lối sống lành mạnh. Trong khi Hãng Hàng không quốc gia ưu tiên các giải pháp dịch vụ thân thiện với môi trường và cải thiện trải nghiệm xanh cho hành khách, thì Tập đoàn TH cũng tiên phong các giải pháp tiêu dùng bền vững, cam kết giảm nhựa dùng một lần, giảm phát thải, phát triển sản phẩm trung hòa carbon, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sức khỏe cộng đồng, hướng đến Net Zero vào năm 2050.

Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm TH có mặt trong thực đơn ẩm thực của các chuyến bay Vietnam Airlines đều là sản phẩm từ hai nhà máy đã đạt trung hòa carbon – đó là Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH true MILK và Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Hai nhà máy sở hữu các dây chuyền sản xuất hiện đại này trực thuộc hai công ty thành viên của Tập đoàn TH vừa công bố đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014, do tổ chức Control Union chứng nhận.

Sự cộng hưởng giữa hai thương hiệu xanh làm nên điểm nhấn đặc biệt: hành khách không chỉ bay đến một điểm đến mới, mà còn đồng hành trong một hành trình sống xanh, nơi mỗi lựa chọn thực phẩm, đồ uống đều góp phần tạo nên một thế giới bền vững hơn.