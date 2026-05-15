Bộ giải pháp công nghệ từ G - Group: Nền tảng số phụng sự sự bình yên và trật tự xã hội

Trong khuôn khổ sự kiện Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an Thành phố Hải Phòng, Tập đoàn Công nghệ G-Group đã giới thiệu hệ sinh thái các giải pháp hạ tầng số chuyên biệt phục vụ quản trị an ninh. Việc trình diễn công nghệ lõi tại một sự kiện mang tính biểu tượng về tinh thần bảo vệ Tổ quốc khẳng định định hướng của G-Group trong việc đồng hành cùng lực lượng chức năng ứng dụng công nghệ để kiến tạo một xã hội an toàn trong kỷ nguyên số.

Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Hải Phòng.



Tầm nhìn an ninh trong vị thế đô thị hiện đại

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là minh chứng cho lịch sử thực thi nhiệm vụ xuất sắc và nỗ lực bảo vệ bình yên của lực lượng công an thành phố cảng. Khi Hải Phòng đang tiến nhanh trên lộ trình trở thành đô thị thông minh và cực tăng trưởng trọng điểm, nhu cầu về một môi trường sống an toàn, văn minh ngày càng được đặt ở tiêu chuẩn cao hơn. Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ trật tự xã hội mà còn là nền tảng để thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Do vậy, yêu cầu về một hệ thống quản trị không chỉ dừng lại ở giám sát, mà phải tiến tới khả năng dự báo và phản ứng tức thì, là cần thiết.

Ông Phùng Anh Tú - Chủ tịch Tập đoàn G-Group giới thiệu các giải pháp công nghệ tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu.

Hiện đại hóa bằng công nghệ chính là hướng đi để bảo tồn và phát huy giá trị của sự bình yên. Một xã hội an toàn trong tương lai được vận hành trên những lớp hạ tầng số vững chắc, nơi an ninh mạng song hành cùng an ninh truyền thống sẽ hình thành một cơ chế bảo vệ đa tầng. Điều này đòi hỏi những giải pháp công nghệ phải được thiết kế "trúng" và "đúng" với đặc thù quản trị xã hội tại địa phương, biến dữ liệu thành sức mạnh hỗ trợ con người trong việc duy trì chuẩn mực an toàn cao.

Công nghệ vì sự bình yên của nhân dân

Sự hiện diện của G-Group tại sự kiện khẳng định cho định hướng “Công nghệ phục vụ sự bình yên của nhân dân”. Thay vì dừng lại ở vấn đề kỹ thuật, các giải pháp được trình diễn hướng tới giải quyết bài toán “sát sườn” là sự an tâm của cộng đồng trong mọi hoạt động.

Đầu tiên là mô hình Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tích hợp giải pháp Camera AI đang được G-Group phối hợp cùng PC06 Hải Phòng triển khai tại phường Thủy Nguyên. Khác với các hệ thống giám sát truyền thống thường tập trung vào ghi hình thụ động, giải pháp Camera AI được thiết kế để phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Thông qua các thuật toán học sâu, hệ thống có thể tự động nhận diện các tình huống bất thường như tụ tập đông người, ẩu đả, tai nạn giao thông hoặc các hành vi vi phạm trật tự đô thị để hỗ trợ lực lượng chức năng can thiệp sớm. Việc số hóa hiện trường không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực tuần tra mà còn thiết lập một cơ chế quản trị dựa trên dữ liệu thực tế, giúp nâng cao tốc độ phản ứng trước các tình huống khẩn cấp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan khu trưng bày của G-Group.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính thông suốt và bảo mật tuyệt đối cho toàn bộ chu trình quản trị, G-Group thiết lập lớp hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng chuyên sâu thông qua hệ thống Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) và Kho dữ liệu dùng chung (Lake House). Trong kỷ nguyên số, dữ liệu chính là tài sản quốc gia cần được bảo vệ như những mục tiêu trọng yếu. SOC đóng vai trò chốt chặn để phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tấn công vào hạ tầng quản trị. Trong khi đó, mô hình Lake House cho phép hội tụ và liên thông dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, xóa bỏ tình trạng phân tán thông tin và tạo ra một nguồn "dữ liệu sống" giúp lãnh đạo địa phương đưa ra các quyết định điều hành chính xác và minh bạch.

Một mắt xích quan trọng khác là dòng máy chủ made in Vietnam, được tối ưu hóa để xử lý các thuật toán AI đặc biệt phức tạp và quản trị cơ sở dữ liệu quy mô lớn gần như không có độ trễ. Việc làm chủ công nghệ ở tầng quan trọng nhất giúp loại bỏ các rủi ro về bảo mật, đảm bảo mọi thông tin của chính quyền và nhân dân luôn được lưu trữ và bảo vệ trên một nền tảng hạ tầng an toàn do người Việt làm chủ, đồng thời tạo cơ sở để kiến tạo những giải pháp thiết thực phục vụ cộng đồng.

Sự kết hợp giữa an ninh truyền thống và sức mạnh của công nghệ chính là chìa khóa để duy trì sự bình yên trong bối cảnh mới. Với năng lực đã được khẳng định qua các dự án thực tế, G-Group cam kết đồng hành cùng các địa phương trong việc thiết kế lộ trình hạ tầng số phù hợp, chung tay xây dựng một xã hội an toàn, minh bạch và phát triển.