Ba đột phá phát triển Nghệ An trong nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Nghệ An đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, khẳng định vai trò trung tâm vùng Bắc Trung Bộ và hướng tới trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định ba đột phá chiến lược gồm thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng – những trụ cột then chốt tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học – công nghệ, thương mại, logistics và du lịch. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,5 – 11,5%, mở đầu cho giai đoạn tăng tốc mới.

Để hiện thực hóa khát vọng ấy, Nghệ An không chỉ cần tốc độ tăng trưởng cao mà quan trọng hơn là phải tạo ra những động lực phát triển mới, tháo gỡ các “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm, mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao chất lượng điều hành. Trong đó, ba đột phá chiến lược được xác định là “kiềng ba chân” cho hành trình phát triển dài hạn.

Đột phá thể chế: Khơi thông nguồn lực phát triển

Trong mọi giai đoạn phát triển, thể chế luôn đóng vai trò nền tảng, quyết định môi trường đầu tư và hiệu quả vận hành của nền kinh tế. Nhận thức rõ điều đó, Nghệ An xác định đột phá về thể chế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít rào cản như thủ tục hành chính phức tạp, một số cơ chế chưa đồng bộ, việc thực thi ở một số nơi còn chậm, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án và sức hấp dẫn đầu tư.

Vì vậy, nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, có tính dự báo cao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Một nội dung quan trọng là tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Khi các địa phương, sở ngành được trao quyền chủ động hơn, việc xử lý công việc sẽ linh hoạt, sát thực tiễn hơn, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo.

Nghệ An cũng hướng tới xây dựng chính quyền theo mô hình “kiến tạo – phục vụ”, chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành.

Theo ông Dương Đình Chỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, để đạt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh sẽ ưu tiên ban hành các nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực then chốt, tháo gỡ rào cản và tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển.

Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát, đánh giá lại hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành; kịp thời điều chỉnh, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy tối đa nguồn lực phát triển.

Khi thể chế được vận hành thông suốt, đây sẽ là “chìa khóa” để giải phóng nguồn lực xã hội, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đột phá nguồn nhân lực: Động lực nội sinh cho tăng trưởng

Nếu thể chế là nền tảng thì con người chính là yếu tố quyết định thành công của mọi chiến lược phát triển. Với truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và lực lượng lao động dồi dào, Nghệ An có nhiều lợi thế trong phát triển nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đặt ra không chỉ là số lượng lao động mà còn là chất lượng nguồn nhân lực.

Đại hội XX xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, là một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới. Mục tiêu hướng tới xây dựng lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường toàn cầu.

Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Nghệ An tập trung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời chú trọng giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Các trường đại học, cao đẳng được khuyến khích liên kết với doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại.

Một hướng đi quan trọng khác là xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ. Tỉnh hướng tới hình thành lực lượng lao động có khả năng tham gia sâu vào các ngành kinh tế số, kinh tế xanh và công nghệ cao – những lĩnh vực đang trở thành xu thế phát triển của thế giới.

Song song với đào tạo, Nghệ An cũng chú trọng cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện để người Nghệ An trong và ngoài nước đóng góp cho quê hương. Chính sách đãi ngộ hợp lý, môi trường làm việc năng động và cơ hội phát triển rõ ràng sẽ là yếu tố quan trọng để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khi con người được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển, đây sẽ là động lực nội sinh mạnh mẽ giúp Nghệ An nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

Đột phá hạ tầng: Mở rộng không gian phát triển

Trong những năm qua, Nghệ An đã có nhiều chuyển biến rõ nét về hạ tầng giao thông, đô thị và công nghiệp. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, hệ thống hạ tầng vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển nhanh và hiện đại.

Đột phá về kết cấu hạ tầng trong nhiệm kỳ mới được xác định với tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại và có khả năng kết nối cao. Trọng tâm là phát triển các công trình giao thông chiến lược như cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển, nâng cấp sân bay Vinh, phát triển cảng biển nước sâu, hạ tầng logistics và các khu công nghiệp trọng điểm.

Việc hoàn thiện mạng lưới giao thông không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.

Khu công nghiệp Vsip, Nghệ An.

Cùng với hạ tầng giao thông, Nghệ An cũng chú trọng đầu tư hạ tầng số, hạ tầng khoa học – công nghệ và năng lượng. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, các dự án năng lượng quy mô lớn như Nhà máy Điện khí LNG đang được triển khai nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp trong tương lai.

Để thực hiện các dự án hạ tầng lớn, tỉnh đẩy mạnh huy động nguồn lực từ nhiều kênh, nhất là hợp tác công – tư (PPP), thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Vốn đầu tư công được xác định đóng vai trò “dẫn dắt”, tạo niềm tin để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia phát triển.

Song song với đầu tư mới, Nghệ An cũng tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, những “điểm nghẽn” gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh trong việc khơi thông nguồn lực phát triển.

Với quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới và sự đồng thuận của toàn xã hội, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, cực tăng trưởng tầm quốc gia và hướng tới tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại vào năm 2045. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là hành trình khẳng định vị thế và tầm vóc của một vùng đất giàu truyền thống trong kỷ nguyên phát triển mới.