Điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO sau 1 năm vận hành: Loạt con số đáng chú ý

Trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang đối mặt áp lực ngày càng lớn về xử lý rác thải sinh hoạt, việc các doanh nghiệp trong nước chủ động đầu tư, làm chủ công nghệ điện rác mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tập đoàn AMACCAO đang khẳng định vai trò là một doanh nghiệp tiên phong, không chỉ góp phần giải quyết bài toán môi trường cấp bách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành xử lý chất thải rắn tại Việt Nam.

Khi Hà Nội cần những lời giải mới cho bài toán rác thải

Mỗi ngày, Hà Nội phát sinh hơn 7.000 tấn rác sinh hoạt. Trong nhiều năm, phần lớn lượng rác này vẫn chủ yếu được xử lý bằng chôn lấp - phương pháp tiêu tốn quỹ đất, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm kéo dài và tạo áp lực lớn lên các khu dân cư quanh bãi rác. Trong chiến lược phát triển Thủ đô theo định hướng “xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”, xử lý chất thải bằng công nghệ tiên tiến không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của những nhà máy điện rác hiện đại không chỉ mang ý nghĩa bổ sung công suất xử lý chất thải, mà còn mở ra một bước chuyển lớn trong tư duy phát triển đô thị bền vững. Và ở hành trình ấy, Tập đoàn AMACCAO đang được nhìn nhận như một trong những doanh nghiệp Việt tiên phong “mở đường” cho ngành điện rác trong nước.

Khi doanh nghiệp Việt phá thế độc tôn của các tập đoàn quốc tế

Nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO bắt đầu tiếp nhận xử lý rác từ ngày 1/5/2025, đánh dấu bước tiến quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực vốn được xem là “sân chơi” của các tập đoàn quốc tế. Với công suất xử lý 2.250 tấn rác/ngày đêm, phát điện 37MW, Nhà máy điện rác Seraphin không chỉ góp phần giảm tải cho các bãi chôn lấp mà còn tạo ra nguồn năng lượng sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Seraphin là dự án điện rác quy mô lớn đầu tiên do doanh nghiệp Việt làm chủ đầu tư. Ở thời điểm khởi động dự án, điện rác vẫn là lĩnh vực rất mới tại Việt Nam. Cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật còn thiếu, trong khi đây lại là mô hình giao thoa giữa hai lĩnh vực có yêu cầu đặc biệt khắt khe: môi trường và năng lượng. Điều này khiến quá trình chuẩn bị đầu tư phải đi trong “vùng chưa có tiền lệ”, từ pháp lý, thẩm định công nghệ đến cơ chế giá điện.

Thế nhưng, vượt qua các rào cản, khó khăn đó, dự án đã xác lập kỷ lục về tiến độ khi hoàn thành trong vòng hơn 3 năm - nhanh hơn đáng kể so với mặt bằng chung 6-9 năm của các dự án cùng loại. Đây không chỉ là câu chuyện về tiến độ. Đây còn là dấu mốc cho thấy doanh nghiệp Việt mà tiên phong là AMACCAO đã đủ năng lực bước vào những ngành công nghiệp nền tảng đòi hỏi công nghệ cao, tiêu chuẩn khắt khe và năng lực quản trị phức tạp. Lần đầu tiên, một doanh nghiệp nội địa không chỉ tham gia, mà đứng ở vai trò trung tâm trong một lĩnh vực công nghệ môi trường quy mô lớn.

Đối với Hà Nội, việc Seraphin đi vào vận hành sớm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thành phố có thêm một nguồn công suất xử lý rác hiện đại, giúp giảm áp lực môi trường và thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ chôn lấp sang xử lý rác phát điện theo hướng bền vững.

Nhà máy sử dụng lò đốt Martin của Đức - công nghệ có lịch sử hàng trăm năm, sử dụng tại nhiều quốc gia phát triển, hiện được đánh giá thuộc nhóm công nghệ đốt rác phát điện hiện đại bậc nhất thế giới. Sự kết hợp giữa tinh hoa kỹ thuật Đức và tiêu chuẩn vận hành khắt khe Mỹ giúp nhà máy vận hành ổn định, bền bỉ, an toàn.

Đặc biệt, mô hình “nhà máy trong công viên” đã giúp Seraphin thay đổi định kiến lâu nay về các cơ sở xử lý rác. Được đánh giá là một trong những nhà máy xử lý rác xanh, hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, toàn bộ cảnh quan tại Seraphin được quy hoạch bài bản, hài hòa, xanh mát theo tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ là nơi xử lý chất thải, Seraphin còn trở thành “điểm đến xanh” cho các đoàn công tác, tham quan, nghiên cứu và học tập trong nước, quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…, qua đó góp phần lan tỏa nhận thức cộng đồng về môi trường và mô hình phát triển bền vững.

Sau gần một năm vận hành, hiệu quả của dự án đã được kiểm chứng rõ rệt: nhà máy xử lý hơn 609.000 tấn rác thải sinh hoạt và phát lên lưới điện quốc gia trên 226.000 MWh. Nếu chôn lấp, lượng rác này sẽ cần tới 4 ha đất tương đương gần 6 sân bóng đá tiêu chuẩn với độ cao khoảng 15m, độ sâu 8m. Ngược lại, Seraphin đã chuyển hóa thành nguồn điện đủ cung cấp cho khoảng 150.000 hộ gia đình trong một năm.

Quan trọng hơn, toàn bộ chỉ tiêu khí thải và bụi của nhà máy đều đạt tiêu chuẩn châu Âu - bộ tiêu chuẩn môi trường vốn nghiêm ngặt gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn Việt Nam. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý, bởi tại nhiều dự án điện rác hiện nay, chỉ một số chỉ tiêu riêng lẻ được áp dụng theo tiêu chuẩn châu Âu. Chính kết quả này là yếu tố then chốt để thay đổi niềm tin của xã hội, của người dân đối với các nhà máy điện rác.

Phía sau một nhà máy điện rác… là khát vọng của người Việt

Điện rác là ngành đặc thù đòi hỏi vận hành liên tục 24/24 giờ, xuyên suốt 365 ngày trong năm. Đằng sau những dây chuyền công nghệ hiện đại là hàng trăm kỹ sư, công nhân kỹ thuật âm thầm, lặng lẽ làm việc để duy trì sự ổn định của nhà máy.

Tại Seraphin, AMACCAO không chỉ đầu tư vào công nghệ mà còn chú trọng xây dựng môi trường sống cho người lao động. Hệ thống văn phòng làm việc, ký túc xá, khu sinh hoạt chung, bếp ăn, thư viện, phòng gym, sân tập… được đầu tư đồng bộ nhằm tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên yên tâm gắn bó lâu dài.

Đặc biệt, nhà máy đang từng bước trở thành trung tâm đào tạo nhân lực cho ngành điện rác Việt Nam - lĩnh vực còn rất mới nhưng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của nhiều địa phương trên toàn quốc. Đây được xem là bước khởi đầu cho chiến lược dài hạn nhằm hình thành đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật chuyên sâu do chính người Việt đào tạo và làm chủ.

Ngày 11/5, chương trình đào tạo nhân sự vận hành cho các Nhà máy điện rác của tập đoàn AMACCAO đã chính thức khai giảng tại Seraphin

Anh Phạm Thế Huy, kỹ sư tại Nhà máy chia sẻ: “Nhà tôi có ba thế hệ sống cạnh khu xử lý rác Xuân Sơn nên tôi hiểu rất rõ những gì người dân nơi đây từng phải chịu đựng – từ mùi rác, khói bụi, côn trùng, đến nỗi lo môi trường ảnh hưởng cuộc sống mỗi ngày. Vì thế, khi được làm việc tại Nhà máy điện rác Seraphin, tôi thấy đây không chỉ là một công việc, mà còn là trách nhiệm với chính quê hương mình. Mỗi ngày nhìn nhà máy vận hành sạch sẽ, hiện đại, tôi càng tin rằng quê hương mình rồi sẽ khác. Người dân sẽ không còn phải sống cạnh những núi rác như trước nữa, con cháu mình sau này cũng sẽ có môi trường sống hoàn toàn khác. Với tôi, được góp một phần nhỏ vào sự thay đổi ấy là điều rất đáng tự hào”.

Có lẽ, phía sau câu chuyện của một nhà máy điện rác không chỉ là bài toán xử lý chất thải hay phát điện, mà còn là khát vọng về một môi trường sống tốt hơn - nơi người Việt đủ năng lực để tự giải quyết những vấn đề lớn của chính đất nước mình.

Không chỉ thu hút và đào tạo nhân sự cho các dự án trong tương lai, mục tiêu lớn hơn của AMACCAO là từng bước hiện thực hóa khát vọng người Việt làm chủ công nghệ điện rác, để mỗi địa phương đều có thể hình thành những nhà máy xử lý rác hiện đại, vận hành hiệu quả và thân thiện với môi trường như Seraphin.

Từ điện rác Seraphin đến tầm nhìn dài hạn cho ngành môi trường Việt Nam

Không dừng lại ở Nhà máy điện rác Seraphin, AMACCAO đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và tập trung nguồn lực để triển khai dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ cùng Seraphin tạo thêm năng lực xử lý rác quy mô lớn cho Hà Nội, góp phần giảm áp lực lên các bãi chôn lấp và chia sẻ gánh nặng môi trường với Thành phố.

Cùng với đó, AMACCAO cũng đề xuất một hướng đi mang tính chiến lược: Cải tạo, phục hồi môi trường Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn - nơi đã chôn lấp rác suốt gần 20 năm và đang chịu áp lực ô nhiễm lớn.

Nếu những “núi rác” cũ dần được thay thế bằng các tổ hợp xử lý hiện đại, phát điện sạch và kiểm soát môi trường theo tiêu chuẩn cao nhất; nếu những khu vực từng bị xem là “điểm nóng ô nhiễm”, “vùng đất chết” được tái sinh thành không gian sinh thái, công viên chuyên đề hay các khu cảnh quan xanh… thì đây không chỉ là thay đổi về hạ tầng môi trường, mà còn là thay đổi toàn diện về chất lượng sống của cả một vùng dân cư.

Không ồn ào, không ngơi nghỉ, Nhà máy điện rác Seraphin vẫn sáng đèn 24/7, âm thầm xử lý rác thải và góp phần viết tiếp hành trình phát triển xanh của Hà Nội.

Từ xử lý rác đến tái sinh môi trường, Tập đoàn AMACCAO cho thấy, người Việt hoàn toàn có thể làm chủ những ngành công nghiệp từng được xem là sân chơi riêng của doanh nghiệp quốc tế.