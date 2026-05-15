Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhóm ngân hàng quốc doanh được nới tỷ lệ cho vay

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng Nhà nước chính thức nới quy định tính tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) với nhóm ngân hàng quốc doanh. Với việc cho phép đưa trở lại 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào công thức tính LDR, Vietcombank, BIDV và VietinBank có thể mở thêm hàng chục nghìn tỷ đồng dư địa tín dụng, qua đó hỗ trợ thanh khoản và thúc đẩy dòng vốn cho nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 08/2026 sửa đổi một số quy định tại Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Điểm đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh cách tính tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), qua đó tạo thêm dư địa tín dụng đáng kể cho nhóm ngân hàng quốc doanh.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, các ngân hàng được phép đưa trở lại 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số khi tính tỷ lệ LDR. Trong khi đó, toàn bộ tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vẫn tiếp tục bị loại trừ.

td.jpg
Ngân hàng quốc doanh được phép đưa trở lại 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số khi tính tỷ lệ LDR.

Động thái này được xem là bước “nới” đáng chú ý sau giai đoạn siết chặt trước đó. Theo lộ trình tại Thông tư 26/2022, tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước bị loại khỏi công thức LDR đã tăng dần qua các năm và từ ngày 1/1/2026 bị loại hoàn toàn. Điều này từng khiến nhiều ngân hàng, đặc biệt là nhóm quốc doanh, chịu áp lực lớn về chỉ tiêu thanh khoản và dư địa tăng trưởng tín dụng.

Báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ba “ông lớn” quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank đạt hơn 563.000 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cuối năm ngoái.

Trong đó, Vietcombank ghi nhận khoảng 185.250 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ Kho bạc Nhà nước. Với việc được tính lại 20% khoản tiền này vào mẫu số LDR, ngân hàng có thể bổ sung khoảng 37.000 tỷ đồng nguồn vốn tính toán. BIDV cũng có quy mô tương tự, với phần bổ sung vào mẫu số LDR ước khoảng 37.000 tỷ đồng.

Nếu áp dụng mức trần LDR tối đa 85%, mỗi ngân hàng có thể tạo thêm dư địa tín dụng lý thuyết khoảng 31.500 tỷ đồng. Đây là con số rất đáng kể trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chịu áp lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy dòng vốn ra nền kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 3/2026, tỷ lệ LDR của Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank đều đã tiến sát ngưỡng tối đa 85%. Trong khi đó, tiền gửi Kho bạc Nhà nước là nguồn vốn ngắn hạn, kỳ hạn tối đa chỉ 3 tháng và có tính biến động cao do phụ thuộc nhu cầu thu - chi ngân sách.

Cơ quan điều hành cho rằng việc tiếp tục cho phép tính 20% tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào LDR là phù hợp với thực tế thị trường hiện nay, đồng thời giúp các ngân hàng có thêm dư địa cung ứng vốn, hỗ trợ thanh khoản và góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Ngọc Mai
#ngân hàng quốc doanh #tín dụng #LDR #thông tư 08/2026 #Thanh khoản #Kho bạc Nhà nước #dư địa tín dụng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe