Doanh nghiệp lữ hành xoay như chong chóng

TPO - Trong bối cảnh ngành du lịch phục hồi mạnh sau đại dịch nhưng đồng thời chịu áp lực lớn từ chi phí vận hành, đặc biệt là giá vé máy bay tăng cao và lịch bay liên tục biến động, các doanh nghiệp lữ hành buộc phải thay đổi cách thiết kế tour cũng như phương thức phục vụ khách hàng.

Xây tour “xoay quanh lịch bay”

Tại Tọa đàm "Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?", do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 15/5, bà Nguyễn Thị Lê Hương - Phó Tổng Giám đốc Vietravel - cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp lữ hành nằm ở chi phí đầu vào, trong đó vận tải hàng không chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá tour. Giá vé máy bay thời gian qua tăng phổ biến từ 15-50% tùy chặng, tùy thời điểm, tạo sức ép trực tiếp lên toàn bộ chuỗi sản phẩm du lịch.

Không chỉ giá vé tăng, sự thay đổi giờ bay hoặc hủy chuyến đột ngột cũng khiến các công ty lữ hành phải liên tục điều chỉnh kế hoạch. Điều này làm thay đổi đáng kể hành vi của du khách. Thay vì lựa chọn những hành trình dài ngày, xa xôi với chi phí cao, nhiều khách chuyển sang các tour ngắn ngày, điểm đến gần hoặc thay đổi thời điểm du lịch để tối ưu chi phí.

Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Phó Tổng Giám đốc Vietravel.

Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp không còn cạnh tranh bằng việc giảm giá tour mà chuyển hướng sang gia tăng trải nghiệm và thiết kế sản phẩm linh hoạt hơn. Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là các tour được xây dựng “xoay quanh lịch bay”, tức doanh nghiệp chủ động thay đổi hành trình, phương tiện và trải nghiệm theo khả năng khai thác thực tế của các hãng hàng không.

Bà Hương cho biết, doanh nghiệp đang tái thiết kế sản phẩm du lịch theo hướng đa phương thức, kết hợp linh hoạt giữa hàng không, đường bộ và đường sắt. Trong đó, máy bay vẫn đảm nhận vai trò kết nối các chặng dài, còn đường bộ và đường sắt được tận dụng để kéo dài trải nghiệm hành trình.

Những tuyến du lịch xuyên Việt theo trục cao tốc Bắc - Nam hay các hành trình kết hợp tàu hỏa và máy bay đang được khách hàng quan tâm hơn.

Theo bà Hương, trong bối cảnh chi phí vận hành tăng cao, phương tiện di chuyển không còn đơn thuần là công cụ vận chuyển mà đã trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Nếu được thiết kế hợp lý, hành trình di chuyển có thể trở thành điểm nhấn giúp gia tăng sự hài lòng của du khách.

Xu hướng này cũng cho thấy sự thay đổi trong tư duy của doanh nghiệp lữ hành. Thay vì cố giữ lịch trình cứng nhắc, các công ty đang linh hoạt xây dựng nhiều phương án thay thế để thích ứng nhanh với biến động từ hàng không.

Từ “tour giá rẻ” sang hành trình giàu trải nghiệm

Bà Lê Thị Hòa - Giám đốc Hanoitourist - cho biết, tình trạng thay đổi giờ bay, kể cả với các chuyến charter (thuê chuyến) hiện không còn hiếm gặp. Vì vậy, doanh nghiệp phải chuẩn hóa lại toàn bộ năng lực xử lý tình huống của đội ngũ nhân sự để kịp thời điều chỉnh lịch trình và tìm giải pháp phù hợp cho khách hàng.

Theo bà Hòa, khi xảy ra sự cố từ hãng bay, bộ phận điều hành tour phải lập tức đưa ra các phương án thay thế nhanh nhất nhằm giữ được sự đồng thuận với du khách. Thực tế cho thấy sự linh hoạt này mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong dịp đầu năm nay, khi một số tour gặp trục trặc về lịch bay, khoảng 80% khách hàng chấp nhận chuyển sang các thị trường thay thế như Hàn Quốc hay Nhật Bản với mức giá ưu đãi thay vì hủy bỏ chuyến đi.

Bà Lê Thị Hòa - Giám đốc Hanoitourist.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành thậm chí chấp nhận tự bù thêm chi phí để giữ uy tín. Khi lịch trình kéo dài do dồn chuyến hoặc hủy chuyến, doanh nghiệp sẵn sàng chi trả thêm cho lưu trú, ăn uống hay phương tiện phát sinh nhằm đảm bảo trải nghiệm của khách hàng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Một điểm đáng chú ý là thay vì tìm cách giảm giá bằng mô hình tour mua sắm truyền thống, nhiều doanh nghiệp bắt đầu theo đuổi dòng sản phẩm “no shopping”. Với mô hình này, doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng trải nghiệm, tăng thời lượng nghỉ dưỡng và bổ sung các dịch vụ giá trị gia tăng để khách cảm thấy khoản tiền bỏ ra là xứng đáng.

Đại diện Hanoitourist cho biết, doanh nghiệp đang đẩy mạnh các dịch vụ đi kèm như nâng cấp bữa ăn, tổ chức sinh nhật cho khách ngay trên máy bay hoặc tạo cơ hội giao lưu với tổ bay nhằm biến hành trình di chuyển thành trải nghiệm đáng nhớ thay vì chỉ là quãng thời gian chờ đợi.