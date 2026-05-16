Nườm nượp check-in hoàng hôn 'tuyệt đối điện ảnh' ở Hồ Tây

TPO - Những ngày hè, đường Thanh Niên, Hà Nội trở thành điểm ngắm hoàng hôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Khi mặt trời dần lặn xuống Hồ Tây, mặt nước và bầu trời cùng chuyển sang gam màu cam đỏ rực rỡ, tạo nên khung cảnh chiều muộn lãng mạn giữa lòng Thủ đô.
Mặt trời dần hạ thấp phía cuối hồ, ánh nắng phủ sắc cam đỏ lên mặt nước, phản chiếu theo từng gợn sóng. Từ đường Thanh Niên, khung cảnh hồ nước, hàng cây và nền trời chuyển màu tạo nên vẻ đẹp lãng mạn đặc trưng của Hà Nội những ngày đầu Hè.
Không gian ven Hồ Tây nhộn nhịp người check-in, chụp ảnh khi Hà Nội bước vào thời điểm hoàng hôn đẹp nhất trong ngày.
Anh Quang Minh, nhiếp ảnh gia tự do có nhiều năm ghi lại cảnh hoàng hôn ở Hồ Tây cho biết, thời điểm lý tưởng để ghi lại cảnh hoàng hôn trên đường Thanh Niên kéo dài từ khoảng 17h40 đến gần 18h. Những hôm trời quang, toàn bộ mặt hồ chuyển sang gam màu cam đỏ trước khi bầu trời dần ngả tím lúc chập tối.
Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, toàn bộ Hồ Tây chìm trong gam màu cam đỏ rực rỡ, tạo nên khoảnh khắc hoàng hôn được nhiều người chờ đợi mỗi chiều.