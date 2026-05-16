1.000 đôi sạp lớn nhất Việt Nam tại Thái Nguyên

TPO - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận kỷ lục cho tỉnh Thái Nguyên với thành tích trình diễn nhảy sạp cùng 1.000 đôi sạp lớn nhất Việt Nam. Màn trình diễn nhảy sạp cùng 1.000 đôi sạp được tổ chức chiều cùng ngày tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Tối 15/5, UBND tỉnh Thái Nguyên khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”.

Theo ban tổ chức, chương trình khai mạc Mùa du lịch năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá, thu hút đầu tư, mời gọi khách du lịch đến với vùng đất, con người Thái Nguyên.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây” gồm 3 chương: “Hồ trên núi - Trà trong mây”, “Thanh âm từ Thủ đô gió ngàn” và “Khúc tráng ca Thái Nguyên - Vùng đất diệu kỳ”. Với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế sân khấu, nghệ thuật ánh sáng và nghệ thuật biểu diễn, chương trình đã tái hiện sinh động câu chuyện về vùng đất “Hồ trên núi - Trà trong mây”, giàu truyền thống lịch sử và đang phát triển năng động, hiện đại.

Tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho biết, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và lịch sử. Trong đó, nổi bật là hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa, vùng chè Tân Cương...

Thông qua chương trình, Thái Nguyên mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các đơn vị lữ hành tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thái Nguyên.

Màn trình diễn nhảy sạp cùng 1.000 đôi sạp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận kỷ lục cho tỉnh Thái Nguyên với thành tích trình diễn nhảy sạp cùng 1.000 đôi sạp lớn nhất Việt Nam. Màn trình diễn nhảy sạp cùng 1.000 đôi sạp được tổ chức chiều cùng ngày tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Bên cạnh đó, màn trình diễn drone light kết hợp pháo hoa nghệ thuật tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Du lịch Thái Nguyên - Điểm đến của những trải nghiệm”. Theo Ban tổ chức, sau gần 2 tháng phát động đã có 325 tác phẩm gửi về dự thi. Các tác phẩm tập trung giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người, sản phẩm du lịch và những trải nghiệm đặc trưng của Thái Nguyên bằng hình thức sinh động, sáng tạo. Sau khi chấm giải, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 11 giải Tương tác.

