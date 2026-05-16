Ấn tượng tranh tường số, quét mã QR xem video AI

TPO - Với một thao tác quét mã QR, các em học sinh, phụ huynh đã có thể bước vào hành trình lịch sử 85 năm của Đội, bài học “5 điều Bác Hồ dạy” qua những video dựng bằng trí tuệ nhân tạo.

Ngày 15/5, Đoàn Thanh niên – Hội đồng Đội phường Ba Đình (Hà Nội) phối hợp Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Trung tâm Anh ngữ Ms Hoa Junior khánh thành công trình thanh niên “Không gian tranh tường số”. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Công trình gồm 12 bức tranh tường được thiết kế, thể hiện sinh động hành trình phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với các phong trào tiêu biểu của thiếu nhi Việt Nam qua từng thời kỳ, như: Nghìn việc tốt, Kế hoạch nhỏ, Trần Quốc Toản, Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, Thiếu nhi với bảo vệ môi trường, Thiếu nhi với chuyển đổi số.

Học sinh quét mã QR gắn với bức tranh chủ đề "Nghìn việc tốt". Ảnh: Xuân Tùng

Gắn với mỗi bức tranh là một mã QR. Được sự hỗ trợ từ giáo viên, một nhóm học sinh quét mã trên bức tranh tường có chủ đề phong trào “Nghìn việc tốt”. Một đoạn video ngắn hiện ra với hình ảnh, âm thanh sinh động giới thiệu về việc ra đời và ý nghĩa của phong trào.

Video giới thiệu về phong trào "Nghìn việc tốt". Nguồn: Đoàn phường Ba Đình

Chia sẻ về quá trình thực hiện công trình, chị Phạm Thu Phương – Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Ba Đình cho biết, đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tham gia lên ý tưởng nội dung, phác thảo tranh, thiết kế hình ảnh, biên tập video, xây dựng mã QR và số hóa toàn bộ hệ thống dữ liệu truyền thông.

Tuổi trẻ phường đã phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xây dựng sản phẩm truyền thông số, tạo nên các video ngắn với hình thức gần gũi, trực quan, phù hợp với thiếu nhi.

Chị Phạm Thu Phương giới thiệu về công trình tới các đại biểu và học sinh trường. Ảnh: Xuân Tùng

"Thông qua công trình, Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội phường mong muốn lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống 85 năm vẻ vang của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số và công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ măng non", chị Phương nói.

Tranh tường được tích hợp mã QR góp phần vào đổi mới cách tuyên truyền đến học sinh, thiếu nhi. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Lê Kim Cúc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực bày tỏ, công trình "Không gian tranh tường số" không chỉ góp phần tạo nên vẻ đẹp cảnh quan sư phạm, tạo nên môi trường học thân thiện, hiện đại mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với học sinh.

"Những hình ảnh tươi sáng, giàu chất nhân văn thể hiện sâu sắc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và nội dung giáo dục an toàn giao thông, góp phần bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương, giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và lan tỏa giá trị sống tích cực không chỉ trong học đường mà còn có giá trị giáo dục trong cộng đồng", bà Cúc nói.

Đại biểu cùng giáo viên, học sinh nhà trường thực hiện nghi thức khánh thành công trình sáng 15/5. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, trên địa bàn phường Ba Đình cũng khánh thành công trình “Cộng đồng văn minh – Ngoc phố hạnh phúc” tại ngõ 99 Lê Hồng Phong và Thư viện “Phụ nữ Ba Đình” với hơn 500 đầu sách đa dạng thể loại. Đây là công trình do Hội LH Phụ nữ phường Ba Đình phối hợp triển khai, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

