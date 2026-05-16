Đà Nẵng khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Đội

TPO - Tối 15/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026.

Chương trình là dịp ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng, trưởng thành của tổ chức Đội; đồng thời khẳng định vai trò của công tác Đội trong chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phát huy quyền tham gia của trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, Ban tổ chức tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Trong đó có 2 giáo viên Tổng phụ trách Đội đạt giải thưởng “Cánh én hồng”, 3 đội viên nhận “Giải thưởng Kim Đồng” cấp Trung ương năm học 2025 - 2026.

Ở cấp thành phố, 36 liên đội được trao giải thưởng “Liên đội xuất sắc - Nghìn việc tốt”; 10 mô hình hoạt động Đội tiêu biểu; 20 cá nhân nhận giải thưởng “15/5”; cùng 20 đội viên tiêu biểu được tuyên dương danh hiệu “Đội viên 5 tốt”.

Ngoài ra, Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, qua đó lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố trao bảng tượng trưng công trình măng non cấp thành phố “Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội” trị giá 100 triệu đồng cho 2 liên đội tại xã Trà My và xã Bà Nà, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi vùng khó khăn.

Anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Thành Đoàn cho biết, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình hợp nhất, sáp nhập, đặt ra yêu cầu chăm lo, vun đắp cho thế hệ măng non của thành phố. Một Đà Nẵng mới không chỉ mở rộng về không gian mà còn phải lớn hơn trong khát vọng phát triển, và khát vọng ấy được bắt đầu từ thiếu nhi hôm nay.

Theo anh Thường, các phong trào, hoạt động Đội thời gian qua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng thế hệ thiếu nhi giàu lý tưởng, tự tin, bản lĩnh, năng động, sáng tạo; đồng thời xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác Đội.

“Chúng tôi vui mừng tuyên dương những cán bộ phụ trách Đội tâm huyết, đội viên xuất sắc với nhiều thành tích nổi bật. Đây là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa nghìn việc tốt, là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và tổ chức Đội”, anh Thường nhấn mạnh.