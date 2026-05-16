10 mẫu nhà phố hiện đại xu hướng 2026: Sống xanh giữa đô thị đông đúc

TPO - Khi quỹ đất ngày càng chật hẹp, kiến trúc nhà phố hiện đại cũng dần thay đổi tư duy thiết kế. Thay vì ưu tiên xây kín để tối đa diện tích, nhiều gia chủ bắt đầu quan tâm hơn đến khoảng thở, ánh sáng tự nhiên, cây xanh và chất lượng sống bên trong.

1. Nhà phố 5 tầng với mặt tiền bo cong và gam màu đất nung giàu cảm xúc

Nhà phố 5 tầng gây ấn tượng với ban công bo cong liên tục chạy dọc theo chiều cao công trình, giúp mặt tiền nhẹ nhàng và giàu nhịp điệu hơn so với hình khối vuông vức thường thấy. Gam màu đất nung kết hợp trắng kem mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi với khí hậu nhiệt đới.

Lam gỗ đứng, cây xanh và hệ cửa kính lớn bố trí xen kẽ nhằm tăng khả năng đón sáng và tạo lớp chuyển tiếp giữa bên trong với bên ngoài. Nhờ cách tổ chức mặt tiền theo nhiều lớp, công trình giữ được độ thoáng cần thiết mà vẫn đảm bảo riêng tư cho không gian sống.

Ban công bo cong giúp nhà phố 5 tầng mềm mại và có tính nhận diện rõ ràng

2. Nhà phố 4 tầng bố trí khoảng lùi để mở rộng ánh sáng và tầm nhìn

Nhà phố 4 tầng được Thiết Kế Nhà 365 phát triển theo hướng tối giản, tập trung vào các khoảng lùi đan xen để tăng độ thoáng cho mặt tiền. Những mảng tường trắng kết hợp lam gỗ nâu trầm và hệ kính lớn mang lại cảm giác sáng thoáng, cân bằng. Ban công lùi sâu cùng các chi tiết bo cong nhẹ giúp tổng thể mềm mại hơn.

Cây xanh và ánh sáng được đưa lên từng tầng cao thông qua các bồn cây bố trí dọc mép ban công. Trên tầng thượng, mái lớn kết hợp ô tròn lấy sáng trở thành điểm nhấn, mang đến không gian thư giãn thoáng và dễ chịu.

Hình khối tối giản kết hợp các khoảng lùi theo tầng giúp nhà phố 4 tầng thông thoáng và giàu chiều sâu

3. Nhà phố 5 tầng với các khối hộp xếp lệch tạo nhịp điệu mặt tiền

Nhà phố 5 tầng nổi bật với các khối hộp xếp lệch theo phương đứng, tạo nhịp chuyển động rõ ràng nhưng vẫn giữ tinh thần gọn gàng của kiến trúc hiện đại. Thiết Kế Nhà 365 xử lý lệch nhẹ từng mảng khối để mặt tiền có thêm chiều sâu, kết hợp bảng màu trắng và sắc đất nung nhạt nhằm giữ cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế.

Giữa các lớp hình khối là khoảng lùi trồng cây như những khu vườn nhỏ, giúp mặt tiền bớt cảm giác đặc khối và tăng độ thoáng cho không gian bên trong. Hệ cửa kính lớn đưa ánh sáng vào sâu hơn, tăng khả năng kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Khối hộp xếp lệch theo chiều cao tạo nên mặt tiền nhà phố 5 tầng giàu nhịp điệu nhưng vẫn giữ tinh thần tối giản hiện đại

4. Nhà phố 4 tầng dùng mái hiên rộng và vườn treo để giảm bức xạ nhiệt

Nhà phố 4 tầng thiết kế hình khối vuông vức, tiết chế chi tiết để giữ cảm giác mạnh mẽ nhưng không nặng nề. Những mảng tường lớn kết hợp gam màu trung tính, lam gỗ và trần ốp gỗ tạo tổng thể cân bằng, hiện đại. Hệ mái hiên vươn dài theo phương ngang giúp giảm bức xạ trực tiếp lên các tầng phía dưới.

Cây xanh bố trí liên tục từ ban công đến sân thượng như một phần của cấu trúc mặt tiền. Trên tầng cao nhất, mái lớn kết hợp cây xanh mở ra khoảng nghỉ thoáng đãng giữa đô thị đông đúc.

Mặt tiền nhà phố 4 tầng sử dụng hình khối tối giản kết hợp mái hiên rộng giúp giảm bức xạ nhiệt trực tiếp



5. Nhà phố 3 tầng khai thác vật liệu ấm và ban công xanh để tạo cảm giác gần gũi

Nhà phố 3 tầng phát triển theo hướng tối giản, tập trung vào tỷ lệ mặt tiền và cách xử lý vật liệu để tạo cảm giác dễ chịu. Hệ mái hiên lớn kéo dài theo từng tầng giúp công trình có thêm chiều sâu và các khoảng đổ bóng rõ nét. Tường trắng kết hợp gỗ và hệ kính lớn gợi sắc thái nhẹ nhàng nhưng vẫn hiện đại.

Ban công phủ xanh bố trí xen kẽ theo chiều cao giúp mặt tiền mềm mại và thông thoáng. Ánh sáng tự nhiên, vật liệu mộc và những khoảng xanh vừa đủ giúp công trình giữ cảm giác gần gũi, dễ chịu.

Hệ mái hiên lớn vươn dài theo từng tầng giúp nhà phố 3 tầng tăng khả năng che nắng hiệu quả

6. Nhà phố 5 tầng với mặt tiền như khu vườn đứng giữa phố thị

Nhà phố 5 tầng thu hút nhờ cách tổ chức mặt tiền theo các lớp đứng liên tục, tạo cảm giác cao thoáng và giàu nhịp điệu. Bảng màu xám đậm kết hợp gỗ nâu mang đến sắc thái trầm ổn và có chiều sâu. Hệ lam, khung thép mảnh cùng các mảng đặc - rỗng tiết chế vừa đủ giúp tổng thể gọn gàng dù thiết kế cao tầng.

Điểm nổi bật của công trình nằm ở các lớp cây xanh buông rủ từ sân thượng đến ban công, gợi cảm giác như một khu vườn đứng giữa phố thị. Trên tầng cao nhất, hệ lam mở rộng tạo thêm khoảng đổ bóng và tăng độ thoáng cho sân thượng, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Mặt tiền nhà phố 5 tầng tổ chức phân lớp dọc, tạo cảm giác cao thoáng

7. Nhà phố 3 tầng tạo dấu ấn bằng ô tròn lấy sáng và hệ lam đứng thanh thoát

Nhà phố 3 tầng định hình bằng những đường nét gọn gàng, mang đến diện mạo hiện đại nhưng không quá cứng. Các mảng tường trắng kết hợp hệ kính mở rộng theo phương ngang giúp mặt tiền luôn sáng thoáng và nhẹ nhàng. Hệ lam đứng kéo dài theo chiều cao, tạo nhịp điệu thanh thoát và tăng chiều sâu thị giác.

Trên tầng cao nhất, ô tròn lấy sáng trở thành điểm nhấn nhận diện, giúp ánh sáng tự nhiên len sâu vào khoảng thông tầng bên trong. Trần ốp gỗ, hệ đèn hắt và các bồn cây nhỏ bố trí theo từng tầng giúp mặt tiền giữ cảm giác ấm áp, mềm mại và thông thoáng.

Hệ lam đứng chạy xuyên suốt từ tầng hai đến tầng trên cùng giúp mặt tiền nhà phố 3 tầng trở nên thanh thoát

8. Nhà phố 6 tầng dùng hệ lam gỗ lớn để cân bằng riêng tư và thông thoáng

Nhà phố 6 tầng tạo dấu ấn với hệ lam gỗ kích thước lớn, mang đến diện mạo mạnh mẽ nhưng vẫn gọn gàng và tinh tế. Sự kết hợp giữa bê tông thô, gỗ nâu trầm và hệ kính rộng giúp mặt tiền có chiều sâu.

Khoảng xanh bố trí xen kẽ giữa các lớp kiến trúc nhằm tăng độ thoáng và làm dịu mặt tiền. Hệ lam gỗ hoạt động như lớp lọc khí hậu, giúp giảm nắng trực tiếp, tăng riêng tư nhưng vẫn đảm bảo thông gió tự nhiên cho không gian sống bên trong.

Hệ lam gỗ kích thước lớn bao phủ giúp mặt tiền nhà phố 6 tầng tăng khả năng che nắng và tạo riêng tư

9. Nhà phố 4 tầng chiều ngang hẹp với lớp đệm xanh kiểm soát nắng và riêng tư

Nhà phố 4 tầng xây dựng trên lô đất chiều ngang hẹp nên Thiết Kế Nhà 365 tập trung xử lý độ thoáng và khả năng lấy sáng. Mặt tiền sử dụng các mảng đặc - rỗng kết hợp ban công đua nhẹ, tạo thêm khoảng lùi và giảm cảm giác bí bách thường gặp ở nhà phố đô thị.

Những khoảng xanh bố trí liên tục giúp mặt tiền có thêm chiều sâu và giảm cảm giác nóng khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Hệ lam đứng trước cửa kính lớn hỗ trợ lọc sáng, tăng riêng tư nhưng vẫn giữ độ thông thoáng tự nhiên cho không gian bên trong.

Nhà phố 4 tầng thiết kế hình khối đua nhẹ kết hợp lam gỗ đứng, tạo chiều sâu thị giác và mang đến cảm giác thanh thoát

10. Nhà phố 3 tầng tạo cảm giác nghỉ dưỡng bằng những khoảng xanh tầng cao

Nhà phố 3 tầng thiết kế tối giản với các lớp ban công xếp chồng, tạo nhịp chuyển động nhẹ nhàng cho mặt tiền. Trần ốp gỗ kết hợp hệ đèn hắt mang lại cảm giác ấm cúng khi lên đèn vào buổi tối.

Điểm nổi bật của công trình này nằm ở cách cây xanh được đưa lên từng tầng cao. Các bồn cây kéo dài dọc mép ban công giúp mặt tiền mềm mại và tạo thêm khoảng đổ bóng tự nhiên trước hệ cửa kính lớn. Khoảng lùi kết hợp lam đứng cũng giúp không gian sống giữ độ riêng tư nhưng vẫn thoáng sáng.

Nhà phố 3 tầng gây ấn tượng với các lớp ban công xếp tầng kết hợp trần ốp gỗ và hệ đèn hắt

Có thể thấy xu hướng nhà phố 2026 đang chuyển dần từ tư duy xây đủ để ở sang chú trọng chất lượng sống và trải nghiệm không gian. Ánh sáng tự nhiên, khoảng xanh, lớp đệm khí hậu trở thành những yếu tố quan trọng trong nhà ở đô thị.