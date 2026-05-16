Căn hộ nghỉ dưỡng view biển: Vì sao luôn ‘cháy hàng’ trước mỗi chu kỳ tăng trưởng?

Mỗi khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tiền phục hồi, dòng tiền thường có xu hướng tìm đến những tài sản mang tính dẫn dắt. Đây là dòng sản phẩm vừa sở hữu giá trị khai thác thực, vừa có khả năng gia tăng giá trị theo chu kỳ, điển hình là căn hộ nghỉ dưỡng view biển.

Một sản phẩm bất động sản hội tụ ba yếu tố quan trọng

Quan sát qua nhiều chu kỳ thị trường, phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng view biển liên tục cho thấy sức hút nhờ hội tụ đồng thời ba yếu tố quan trọng: tính khan hiếm của quỹ đất ven biển, khả năng tạo dòng tiền khi du lịch phục hồi và giá trị biểu tượng của phong cách sống bên biển.

Trước hết, quỹ đất ven biển luôn là nguồn tài nguyên hữu hạn. Nếu đô thị có thể mở rộng, hạ tầng có thể phát triển về các khu vực mới thì những vị trí sở hữu mặt biển đẹp, tầm nhìn thoáng và cảnh quan tự nhiên là hữu hạn, giá trị ngày càng hiếm.

Đường bờ biển dài hơn 2km tại dự án Selavia. Ảnh: TTC Phú Quốc

Đặc biệt tại các điểm đến du lịch lớn, dư địa phát triển quỹ đất ven biển gần như không còn nhiều. Chính yếu tố khan hiếm này tạo nên nền tảng tăng giá dài hạn cho bất động sản nghỉ dưỡng view biển, bất chấp những biến động ngắn hạn của thị trường.

Bên cạnh đó, khi du lịch bước vào chu kỳ phục hồi, nhóm tài sản có khả năng khai thác lưu trú tốt thường phục hồi nhanh hơn mặt bằng chung. Theo ghi nhận từ bản tin HTV9 với chủ đề “Du lịch Phú Quốc khởi sắc, căn hộ du lịch thu hút khách”, trong 3–4 tháng đầu năm 2026, lượng khách đến Phú Quốc tăng khoảng 20–30% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt mức 60–70% trong các mùa cao điểm và tiếp tục tăng cao hơn vào các dịp cuối tuần và kỳ nghỉ lễ.

Sự sôi động trở lại của du lịch Phú Quốc đang tạo lực đẩy cho nhóm bất động sản nghỉ dưỡng. Ảnh: TTC Phú Quốc

Một căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển, không gian mở và khả năng kết nối trực tiếp với thiên nhiên luôn có sức hấp dẫn lớn đối với du khách, đặc biệt là nhóm khách có mức chi tiêu cao. Điều này đồng nghĩa với khả năng duy trì công suất khai thác tốt hơn, giá thuê cao hơn và tạo dòng tiền ổn định hơn cho nhà đầu tư.

Không chỉ dừng ở giá trị khai thác, bất động sản view biển còn mang tính biểu tượng rõ nét khi ngày càng gắn với nhu cầu sở hữu không gian sống nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng của nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao.

Dự án view biển, đẹp thôi chưa đủ

Thị trường hiện nay bước vào giai đoạn chọn lọc hơn trước. Theo đánh giá của CBRE Việt Nam, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp đang là tâm điểm hút vốn, nhưng sự trở lại tập trung vào các dự án có vị trí tốt và chiến lược vận hành bài bản. Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam (tháng 5/2026), nhận định: thị trường đang bước vào giai đoạn tối ưu hóa chất lượng tài sản thay vì mở rộng ồ ạt – "các dự án có vị trí tốt, hạ tầng hoàn chỉnh và chiến lược khai thác bài bản sẽ có lợi thế rõ rệt trong bối cảnh phục hồi chọn lọc". Một dự án sở hữu view biển đẹp chưa đủ bảo đảm hiệu quả đầu tư dài hạn nếu thiếu quy hoạch bài bản, hệ sinh thái vận hành đồng bộ và năng lực phát triển của chủ đầu tư.

Selavia được phát triển bởi TTC Phú Quốc – đơn vị thành viên của Tập đoàn TTC, với gần 47 năm hình thành và phát triển theo mô hình đa ngành. Trong giai đoạn thị trường bước vào quá trình sàng lọc, năng lực chủ đầu tư trở thành một trong những cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá tính khả thi trong triển khai, vận hành và khai thác dài hạn của dự án.

Không chỉ thừa hưởng uy tín, tiềm lực tài chính và cả kinh nghiệm đầu tư, quản lý vận hành bất động sản... từ Tập đoàn TTC, bản thân TTC Phú Quốc còn khẳng định năng lực ở định hướng phát triển bền vững: thay vì tạo ra các sản phẩm nghỉ dưỡng đơn lẻ, đơn vị này hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái điểm đến hoàn chỉnh tại Nam Phú Quốc – nơi giá trị bất động sản được đặt trong mối liên kết trực tiếp với du lịch, trải nghiệm và khả năng vận hành lâu dài.

Selavia và lợi thế đón đầu tại Nam Phú Quốc

Tại Phú Quốc – điểm đến đang đứng trước hàng loạt cú hích hạ tầng và sự kiện tầm vóc quốc tế – không nhiều dự án hội tụ đủ các tiêu chí mà dòng tiền đang tìm kiếm. Selavia, với hơn 2km đường bờ biển và hệ sinh thái thiên nhiên đa tầng hiếm có tại Nam Đảo, nổi lên như một trong số ít những cái tên đáp ứng đồng thời cả ba yếu tố: vị trí ven biển khan hiếm, hệ sinh thái vận hành đồng bộ và nền tảng chủ đầu tư có chiều sâu.

Phối cảnh dự án Selavia tại Vịnh Đầm. Ảnh: TTC Phú Quốc

Không chỉ sở hữu vị trí ven biển giá trị, Selavia còn được phát triển theo mô hình tích hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng, lưu trú và thương mại dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái. Đây là yếu tố giúp gia tăng khả năng giữ chân du khách, đồng thời tạo dư địa khai thác dài hạn cho các sản phẩm bất động sản tại dự án.

Một yếu tố không thể bỏ qua: Việt Nam sẽ đăng cai APEC 2027, và Phú Quốc đang được định hướng là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện. Đây không chỉ là tín hiệu hạ tầng mà còn là cột mốc đưa Phú Quốc vào bản đồ điểm đến của dòng khách quốc tế cao cấp. Nhà đầu tư dài hạn hiểu rõ: cơ hội không nằm ở thời điểm sự kiện diễn ra, mà nằm ở giai đoạn chuẩn bị trước đó.

Dòng tiền ưu tiên tài sản có khả năng khai thác thực

Trong bối cảnh thị trường bước vào quá trình phục hồi có chọn lọc, những tài sản sở hữu vị trí ven biển khan hiếm và khả năng vận hành thực tế đang có lợi thế rõ rệt trong việc đón dòng tiền quay trở lại. Đồng thời, yếu tố view biển cũng cần đi kèm với quy hoạch bài bản, hệ sinh thái vận hành đồng bộ và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Với nền tảng từ Tập đoàn TTC, định hướng phát triển dài hạn của TTC Phú Quốc và lợi thế vị trí ôm trọn Vịnh Đầm, Selavia được xem là sản phẩm phù hợp với xu hướng dòng tiền đang tìm kiếm những tài sản nghỉ dưỡng vừa có khả năng khai thác, vừa sở hữu tiềm năng tích lũy giá trị trong chu kỳ phục hồi mới.

Với nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản hội tụ đủ các yếu tố trên thì đây là thời điểm phù hợp để tìm hiểu kỹ hơn về Selavia trước khi thị trường bước hẳn vào giai đoạn tăng tốc.

