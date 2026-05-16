Tokyu Retreat tăng tốc hoàn thiện, hướng tới vận hành toàn diện cuối 2026

Tokyu Retreat thuộc tổ hợp khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) đang tăng tốc hoàn thiện với hơn 500 kỹ sư, công nhân thi công liên tục mỗi ngày. Chủ đầu tư Onsen Fuji đặt mục tiêu hoàn thiện đồng bộ và đưa dự án vào vận hành toàn diện vào cuối năm 2026.

Tăng tốc thi công để hiện thực hóa mục tiêu bàn giao cuối 2026

Theo ghi nhận thực tế, công trường khu biệt thự Tokyu Retreat hiện duy trì cường độ xây dựng cao với hơn 500 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục mỗi ngày. Hơn 20 nhà thầu và đơn vị thi công đang phối hợp đồng bộ để bám sát mục tiêu hoàn thiện toàn dự án vào quý IV/2026.

Đến nay, nhiều hạng mục hạ tầng lõi đã hoàn thành, bao gồm hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, thoát nước và đặc biệt là hệ thống dẫn khoáng nóng tự nhiên tới từng căn biệt thự - yếu tố được xem là “linh hồn” của toàn phân khu.

Song song với đó, các hạng mục hoàn thiện nội ngoại thất cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hệ thống Home Spa tại gia gồm bể bơi, bể ngâm khoáng nóng bốn mùa, phòng xông hơi và các thiết bị trị liệu cá nhân đang bước vào giai đoạn lắp đặt công nghệ vận hành.

Các hạng mục hoàn thiện nội ngoại thất tại Khu biệt thự Tokyu Retreat đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc tập trung nguồn lực thi công trong giai đoạn hiện tại nhằm đảm bảo chất lượng hoàn thiện đồng bộ, đồng thời giúp khách hàng có thể hình dung rõ nét về tài sản trước thời điểm vận hành khai thác.

Tiến độ thực tế và hệ sinh thái vận hành dần hình thành tại Tokyu Retreat

Một trong những yếu tố giúp Tokyu Retreat tạo sức hút trên thị trường là việc công bố cụ thể lộ trình triển khai theo từng cột mốc.

Theo kế hoạch, tháng 6/2026 dự án sẽ triển khai thi công móng tòa tháp Thera Home cao 26 tầng thuộc tổ hợp trung tâm hội nghị quốc tế và căn hộ du lịch trị liệu. Trước đó, công trình này đã được khởi công từ cuối năm 2025 với tổng vốn đầu tư hơn 931 tỷ đồng, dự kiến cung cấp hơn 900 căn hộ du lịch cao cấp.

Đến tháng 7/2026, 73 căn biệt thự đầu tiên sẽ hoàn thiện 100% để sẵn sàng đưa vào vận hành thử nghiệm.

Chủ đầu tư đang tăng tốc thi công với quyết tâm hoàn thiện 73 căn biệt thự đầu tiên tại Tokyu Retreat trong 2 tháng tới để sẵn sàng vận hành thử nghiệm

Sau đó, đến tháng 9/2026, tổ hợp tiện ích trung tâm gồm Clubhouse Mặt Trăng và Pool Bar – những điểm nhấn giải trí, nghỉ dưỡng của toàn phân khu sẽ được hoàn thiện.

Các hạng mục cảnh quan như vườn Nhật Bản, Vườn ngự uyển Shishiden, khu thiền định và tuyến dạo bộ dự kiến hoàn thiện vào tháng 11/2026, tạo diện mạo hoàn chỉnh cho toàn khu nghỉ dưỡng trị liệu.

Việc liên tục cập nhật tiến độ theo từng giai đoạn được xem là động thái giúp thị trường nhìn thấy rõ năng lực triển khai thực tế của chủ đầu tư, thay vì chỉ kỳ vọng vào các kế hoạch dài hạn.

Nằm trong quần thể rộng 11,66 ha tại Thanh Thủy – khu vực nổi tiếng với mạch khoáng nóng tự nhiên, Tokyu Retreat được định vị theo mô hình nghỉ dưỡng trị liệu cao cấp.

Điểm khác biệt của dự án nằm ở việc đưa trực tiếp nguồn khoáng Radon tự nhiên vào từng căn biệt thự. Theo giới chuyên gia, loại khoáng này được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi sức khỏe, đặc biệt với các vấn đề liên quan đến tim mạch, xương khớp và hệ thần kinh.

Nhờ đó, mỗi căn biệt thự không đơn thuần là nơi nghỉ dưỡng mà được phát triển như một “trung tâm trị liệu cá nhân”, đáp ứng xu hướng wellness đang gia tăng mạnh trong nhóm khách hàng trung và thượng lưu.

Công trường Khu biệt thự Tokyu Retreat hiện duy trì cường độ xây dựng cao với hơn 300 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục mỗi ngày.

Bên cạnh giá trị khoáng nóng, chủ nhân biệt thự còn được tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ cá nhân hóa như đầu bếp riêng Homu Shefu, dịch vụ quản gia Shitsuji cùng hệ thống vận hành, an ninh giám sát 24/7.

Để nâng cấp tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn Onsen Fuji cũng hợp tác cùng Well Group – đơn vị y tế có hơn 25 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản – nhằm phát triển hệ sinh thái tích hợp giữa khoáng nóng, hỗ trợ phục hồi chức năng và chăm sóc điều dưỡng theo triết lý Omotenashi của Nhật Bản.

Không chỉ là second home ven đô lý tưởng, một trong những lợi thế lớn của Tokyu Retreat là khả năng khai thác quanh năm nhờ yếu tố khoáng nóng tự nhiên, qua đó giảm đáng kể tính mùa vụ vốn là hạn chế của bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc. Trên nền tảng vận hành thực tế, tập đoàn Onsen Fuji triển khai chính sách thuê lại các sản phẩm Tokyu Retreat tối thiểu 5 năm với mức cam kết từ 50–105 triệu đồng/tháng tùy loại biệt thự.