Hà Nội xây dựng BĐS gắn với đô thị đa trung tâm, chú trọng thị trường nhà ở cho thuê

TPO - Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt đang mở ra định hướng phát triển mới cho thị trường bất động sản Hà Nội. Trọng tâm là phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, đồng thời đẩy mạnh thị trường nhà ở cho thuê nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân...

Theo định hướng quy hoạch, Hà Nội sẽ phát triển thị trường bất động sản theo cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, gắn với quá trình đô thị hóa nhanh; xây dựng thị trường bất động sản trở thành ngành dịch vụ giá trị gia tăng lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế...

Thành phố ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, khu đô thị đa mục tiêu để cân đối cung - cầu, hạn chế đầu cơ; đồng thời thúc đẩy bất động sản xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

Cùng với đó, hình thành hệ sinh thái bất động sản thông minh trên nền tảng số, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong quản lý, môi giới; phát triển các dịch vụ tư vấn, quản lý, vận hành chuyên nghiệp; gắn phát triển bất động sản với mô hình đô thị đa trung tâm, đô thị sinh thái, thông minh.

Về một số chỉ số cụ thể về nhà ở, Quy hoạch đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 35m2 sàn/người, phấn đấu đạt 40m2 sàn/người. Giai đoạn 2031-2035, nâng diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố tối thiểu đạt 45m2 sàn/người.

Về giải pháp quản lý và phát triển thị trường bất động sản, Thành phố sẽ xác lập các công cụ tài chính và quy hoạch để kiểm soát tình trạng đầu cơ. Phát triển đa dạng loại hình sản phẩm, chú trọng thị trường nhà ở cho thuê để tăng cường khả năng tiếp cận nhà ở cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đối với lĩnh vực thương mại, thành phố sẽ chuyển đổi từ thương mại truyền thống sang thương mại hiện đại, giá trị cao; phát triển các trung tâm thương mại hiện đại theo chuẩn quốc tế; đi đầu cả nước về phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Phát triển đa dạng các hoạt động kinh tế đêm khu vực phố cổ, ven sông Hồng, khu vực Hồ Tây; khai thác không gian ngầm và khu vực xung quanh ga đường sắt đô thị để mở rộng thêm không gian các hoạt động thương mại.

Hình thành tổ hợp trung tâm thương mại (mua sắm, vui chơi giải trí, cửa hàng outlet, thủ tục xuất nhập cảnh,…) tại các đầu mối giao thông liên tỉnh, liên vận quốc tế; các trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp trong không gian ngầm tại trung tâm các khu đô thị, đầu mối giao thông công cộng, nơi tập trung đông dân cư...