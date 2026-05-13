'Siêu' dự án bất động sản ở tứ giác Bến Thành đổi chủ

Duy Quang

TPO - Sau khi về tay Masterise Homes, dự án đã ra mắt trở lại với tên One Central Saigon, được kỳ vọng sẽ là tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam và biểu tượng mới của TPHCM.

Ngày 13/5, Masterise Homes - thành viên của Masterise Group ra mắt dự án One Central Saigon, tổ hợp tích hợp mang thương hiệu quốc tế 5 sao đầu tiên tại Việt Nam.

One Central Saigon được phát triển trên khu đất rộng 8.537 m2 ngay khu đất “kim cương” ở trung tâm TPHCM với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính.

Dự án One Central Saigon về tay Masterise Homes.

Từ khi bắt đầu xây dựng (từ 2012) đến nay, dự án đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau như The Spirit of Saigon, Pearl, One Central HCM… Khu đất dự án nằm đối diện chợ Bến Thành, kết nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1 và số 2.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc điều hành miền Nam của Masterise Group khẳng định, đây không chỉ là quỹ đất mang tầm vóc chiến lược mà còn là không gian giàu bản sắc giữa lòng TPHCM. Do đó, Masterise Group cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất để kiến tạo một tòa tháp biểu tượng tại vị trí được xem là trái tim của TPHCM.

Dự án One Central Saigon gồm 2 block, trong đó khối đế thương mại dịch vụ trải dài qua 7 tầng nổi và 6 tầng hầm, dự kiến cung cấp gần 20.000 m2 mặt bằng thương mại. Trung tâm thương mại này được định hướng trở thành không gian bán lẻ xa xỉ, dịch vụ chọn lọc và ẩm thực hàng đầu châu Á. Đặc biệt, hệ thống tầng hầm được kết nối trực tiếp với ga metro Bến Thành qua hành lang ngầm, giúp liên thông với mạng lưới giao thông công cộng của TPHCM.

Đáng chú ý, dự án đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu The Ritz-Carlton đến TPHCM, thông qua khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon cùng với văn phòng hạng A+ và trung tâm thương mại hình thành nên một tổ hợp liền mạch. Khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam và trong top đầu khu vực.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, trong định hướng trở thành đô thị văn hóa toàn cầu, TPHCM khuyến khích tư nhân tham gia phát triển các công trình chất lượng cao, được quy hoạch bài bản, vận hành chuyên nghiệp, hài hòa giữa chuẩn mực quốc tế và bản sắc địa phương.

Dự án One Central Saigon gồm 2 tòa tháp cao 46 và 55 tầng, với 214 căn hộ, khoảng 250 phòng khách sạn.

“Với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, cùng tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận bài bản, những dự án như One Central Saigon sẽ không chỉ là công trình mới mà còn là dấu ấn góp phần định hình diện mạo đô thị của TPHCM trong giai đoạn phát triển tiếp theo, qua đó tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của thành phố như một điểm đến sống động, đẳng cấp và giàu trải nghiệm đối với du khách trong nước và quốc tế”, ông Bình nói.

Trước đây, dự án One Central Saigon do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Sau đó, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 5210, chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án từ Bitexco sang Công ty TNHH Sài Gòn Glory.

Đến giữa tháng 10/2025, UBND TPHCM đã có công văn số 2973 về điều chỉnh dự án, qua đó gia hạn tiến độ thêm 48 tháng.

Theo quy hoạch, dự án One Central Saigon gồm 2 tòa tháp cao 46 và 55 tầng, với 214 căn hộ, khoảng 250 phòng khách sạn.

