Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, hoán đổi rồi lại 'xây nhầm': Chủ nhà lên tiếng

TPO - Anh Lê Quang Hải, chủ căn nhà đang được hoàn thiện, người được cho là "xây nhầm nhà" sang phần đất của người khác tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hướng xử lý tiếp theo là cần cơ quan chức năng vào cuộc để phân định rõ ràng ranh giới đất.

Căn nhà của anh Hải bị tố đang lấn 1 phần thửa đất của nhà ông Ban (khoanh đỏ).

Chủ quan!?

Liên quan bài viết 'Xây nhầm nhà trên đất người khác, hoán đổi, rồi lại 'xây nhầm', báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với anh Lê Quang Hải, chủ căn nhà đang hoàn thiện.

Anh Hải cho biết, mua thửa đất 172, tờ bản đồ 55, hẻm 92/61 đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An ( Đắk Lắk) vào năm 2024 khi 2 vợ chồng sinh con, ra ở riêng. Thông qua một công ty môi giới, anh biết được thông tin và chốt mua thửa đất trên.

Theo anh Hải, khi ra thực địa mảnh đất, bên môi giới mở Guland (Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất trực tuyến) lên để kiểm tra hình ảnh vệ tinh và đối chiếu thực tế. Chủ đất cũ đã lấy sơn vạch chia sẵn từng thửa đất. Qua đối chiếu hình ảnh vệ tinh trên Guland, anh Hải thấy thửa đất mình mua nằm ở vị trí tính từ cái cột điện có sẵn, kéo sang phải khoảng 5m. Do chủ quan, nghĩ đúng rồi nên cũng không thuê đơn vị đo đạc lại tọa độ thửa đất nữa, bắt đầu thuê đơn vị xây dựng.

Khi xin giấy phép xây dựng, anh Hải tự kéo dây đo đạc đủ 5m đất ngang của thửa mình (tính từ cột điện sang phải), chủ động trừ đi 5cm nữa để không bị lấn đất của người khác.

Sau khi thi công xong móng, anh đi uống cà phê, tình cờ gặp một phụ nữ, qua bắt chuyện được biết người này là chủ thửa đất 179. Người này cho biết ở giữa thửa đất chị này và thửa của anh Hải có một thửa đất của người khác, tức thửa 180 của ông Nguyễn Văn Ban (SN 1971, trú xã Krông Năng, Đắk Lắk) ở giữa. Lúc này, anh Hải mới tá hỏa tại sao hụt mất lô của ông Ban. Hải liền cho dừng thi công, tìm thuê một công ty chuyên về đo đạc bằng tọa độ RTK (phương pháp đo Real-Time Kinematic giúp vị trí có độ chính xác cao, đạt đến mức centimet) để xác minh lại.

Xây lại nhà theo tọa độ đo bằng máy

Theo anh Lê Quang Hải, khi đo bằng máy bắn tọa độ, anh phát hiện thửa đất nhà mình lệch khác so với móng đã xây. Lo lắng, anh liền làm đơn gửi lên UBND phường Tân An, đề nghị phường mời các bên liên quan xuống kiểm tra, xác minh lại. Khi kéo bằng thước dây từ ngoài đường xuống cuối thửa đất theo tờ bản đồ cũ, lấy mốc cột điện thấy thửa đất của anh Hải chỉ lệch 1m so với móng hiện tại. Tuy nhiên, tọa độ của máy xác định lệch tới 3m. Do đó, Hải đã liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) để xin trích lục tọa độ. Khi có trích lục bản đồ, và đo lại bằng máy thấy thửa đất của anh Hải lại nằm một phần trên thửa đất 180 của ông Ban và thửa đất 172 của anh Hải theo chủ cũ bàn giao trước đó.

Theo anh Hải, khi làm việc với UBND phường Tân An, anh Nguyễn Phượng Huy (SN 1987, trú phường Tân An) - người được chú ruột là ông Ban ủy quyền làm việc, đã đề nghị đổi đất với anh Hải. Tuy nhiên, do thấy đất sau khi đo đạc không nằm hoàn toàn trên thửa của 1 trong 2 người mà nằm gần chính giữa nên anh quyết định không đổi đất với ông Ban, ký hợp đồng thuê một công ty đo đạc đo lại tọa độ chính xác theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã được cấp.

“Chủ cũ đang sở hữu thửa đất cuối cùng của dãy, có đề xuất ông ấy chấp nhận lùi xuống 5m đất để nhà tôi lùi xuống 5m so với móng ban đầu cho đúng vị trí lúc mua bán bàn giao. Tuy nhiên, tôi lo ngại những chủ đất khác không thống nhất, người theo thực địa, người theo tọa độ, trong khi có tới 15 chủ đất/15 thửa ở đây. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định đập cái móng xây ban đầu, xây lại móng đúng vị trí đã thuê đo đạc theo tọa độ bằng máy và GCNQSDĐ đã cấp. Ai sai, ai đúng, ai lấn chiếm thì chờ cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ”, Hải chia sẻ.

Anh Hải trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong.

Trả lời câu hỏi vì sao khi thuê công ty đo đạc lần cuối để xây nhà lại không mời các hộ xung quanh cùng họp thống nhất, chốt lại đỡ phiền phức sau này, anh Hải nói: “Tôi đã phối hợp rồi. Lên họp trên UBND phường Tân An ít nhất 4 lần. Tuy nhiên, nhà ông Ban đi họp không đầy đủ và quan điểm chỉ đổi vị trí đất. Tôi không thể ép họ, cũng như không thể chờ đợi vì sắt thép vật liệu đã mua về, để lâu sẽ hoen gỉ, thiệt hại. Tiền thuê đo đạc 4-5 lần, thuê nhân công đào phá móng ban đầu, làm móng mới… tôi đã thiệt hại khoảng 150 triệu đồng”.

Anh Hải thừa nhận chủ quan khi không thuê công ty đo đạc, cắm mốc theo tọa độ trên máy từ đầu lúc mới mua đất. Hầu hết các hộ khác mua cũng nhận sổ và vị trí cắm mốc sẵn của chủ cũ bàn giao. Thực tế, theo anh Hải, diện tích thửa đất của mình sau khi đo đạc và xây nhà không còn đúng, đủ như diện tích mua bán ban đầu do đường phía trước cũng đã thay đổi.

“Nhà ông Ban lấy mốc cũ được bàn giao tính từ cái cột điện sang phải 5m mặt tiền nên họ cho rằng nhà tôi mới xây đã lấn sang đất của ông ấy khoảng hơn 2m”, anh Hải cho hay.

Theo anh Hải, hướng xử lý tiếp theo cần chờ cơ quan chức năng vào cuộc, phân định rõ ràng.