Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Xây nhầm nhà trên đất người khác, hoán đổi, rồi lại 'xây nhầm'

Tuấn Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện anh Hải thi công móng nhà lấn sang toàn bộ phần đất nhà mình, gia đình ông Ban đã đề nghị phường Tân An (Đắk Lắk) mời các bên liên quan lên làm việc. Sau đó, ông Ban đồng ý đổi thửa đất cho anh Hải. Tuy nhiên, về sau, anh Hải thuê đơn vị đo đạc, quyết định không đổi nữa, tiến hành xây nhà, trên cả một phần đất bị tố là đã lấn sang đất ông Ban.

tp-dak-lak-4.jpg
Hiện trạng ngôi nhà anh Hải đã xây xong phần thô, bị tố lấn 1 phần sang đất nhà ông Ban bên trái.

Ngày 15/10, phản ánh tới báo Tiền Phong, anh Nguyễn Phượng Huy (SN 1987, trú phường Tân An, Đắk Lắk) cho biết, anh được chú ruột là ông Nguyễn Văn Ban (SN 1971, trú xã Krông Năng, Đắk Lắk) ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan tới thửa đất do ông Ban là chính chủ, đang bị người khác xây dựng lấn sang.

Theo anh Huy, ông Ban đã gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân TP Buôn Ma Thuột (cũ), Đắk Lắk hồi tháng 5/2025. Tuy nhiên, do dịp đó là thời gian các cơ quan chức năng tập trung vào sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên hồ sơ chưa được thụ lý. Hiện gia đình đang rút để nộp lại đơn khởi kiện. Để đi đến bước này, quả thực cả hai bên chủ đất đều không ai mong muốn.

Theo đơn của ông Ban, cách đây mấy năm, ông có mua thửa đất số 180, tờ bản đồ 55 với diện tích 115,7m2 ở phường Tân An. Phía Nam của thửa đất giáp thửa số 172 của anh Lê Quang Hải (SN 1993, trú xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana (cũ); nay là xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 24/3, gia đình ông Ban phát hiện anh Hải đang thi công làm móng nhà ở, lấn sang toàn bộ phần đất của mình. Cụ thể, anh Hải đã đổ bê tông cốt thép móng, xây tường gạch cao khoảng 3m, dài 12m. Diện tích xây dựng 17,6m x 5m = 88m2. Thấy vậy, gia đình ông Ban đã trao đổi với anh Hải để làm việc và thống nhất mời các hộ liền kề, chủ đất cũ lên UBND phường Tân An đề nghị phường tổ chức cuộc họp.

tp-dak-lak.jpg
Vị trí móng ban đầu anh Hải xây hẳn trên đất của nhà ông Ban.

Theo chia sẻ của anh Huy, tại cuộc họp đó, gia đình ông Ban thống nhất đổi thửa đất của mình cho anh Hải để anh Hải được tiếp tục xây dựng, dù thực tế thửa đất của ông Ban có vị trí đẹp và giá tiền nhỉnh hơn. Chi phí đổi thửa đất mỗi bên chịu một nửa và đã thống nhất trong cuộc họp.

Tuy nhiên, theo ông Ban, sau đó anh Hải mời công ty chuyên về đo đạc là Công ty CP tư vấn An Bình ATP Việt Nam (trụ sở ở Hà Nội) thực hiện đo đạc và kiểm tra mốc tọa độ thửa đất thì thấy mốc giới thực tế (do chủ đất cũ phân lô, tách thửa cắm mốc bán cho các cá nhân -PV) và tọa độ không trùng khớp nên quyết định không đổi thửa đất nữa. Anh Hải đã hoàn trả lại mặt bằng, làm móng theo đúng tọa độ mới do công ty được anh Hải thuê đo đạc đã xác định.

Đáng nói, vị trí xây móng nhà mới này của anh Hải đã lấn sang phần đất của nhà ông Ban theo mốc chủ cũ bàn giao từ 1,4-2,5m, tổng diện tích khoảng 40m2.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đến nay, anh Hải đã xây dựng xong phần thô căn nhà 2 tầng.

tp-dat.jpg
Thửa đất nhà ông Ban được chủ cũ bàn giao mốc giới mặt ngang 5m tính từ cột điện sang bên phải (khoanh đỏ), dài 23,14m.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, anh Hải cho biết, lý do anh hoàn trả lại mặt bằng và xây móng mới nhưng anh vẫn bị tố lấn sang một phần đất của ông Ban vì anh căn cứ vào mốc tọa độ VN-2000 mà anh đã thuê Công ty CP tư vấn An Bình ATP Việt Nam đo đạc, chứ anh không tin mốc tọa độ do chủ đất cũ bàn giao.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tuấn Nguyễn
#tranh chấp đất đai #xây nhà nhầm đất #đổi thửa đất #lấn chiếm đất #Đắk Lắk #Nguyễn Văn Ban #Lê Quang Hải

Xem thêm

Cùng chuyên mục