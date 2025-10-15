Xây nhầm nhà trên đất người khác, hoán đổi, rồi lại 'xây nhầm'

TPO - Phát hiện anh Hải thi công móng nhà lấn sang toàn bộ phần đất nhà mình, gia đình ông Ban đã đề nghị phường Tân An (Đắk Lắk) mời các bên liên quan lên làm việc. Sau đó, ông Ban đồng ý đổi thửa đất cho anh Hải. Tuy nhiên, về sau, anh Hải thuê đơn vị đo đạc, quyết định không đổi nữa, tiến hành xây nhà, trên cả một phần đất bị tố là đã lấn sang đất ông Ban.

Hiện trạng ngôi nhà anh Hải đã xây xong phần thô, bị tố lấn 1 phần sang đất nhà ông Ban bên trái.

Ngày 15/10, phản ánh tới báo Tiền Phong, anh Nguyễn Phượng Huy (SN 1987, trú phường Tân An, Đắk Lắk) cho biết, anh được chú ruột là ông Nguyễn Văn Ban (SN 1971, trú xã Krông Năng, Đắk Lắk) ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan tới thửa đất do ông Ban là chính chủ, đang bị người khác xây dựng lấn sang.

Theo anh Huy, ông Ban đã gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân TP Buôn Ma Thuột (cũ), Đắk Lắk hồi tháng 5/2025. Tuy nhiên, do dịp đó là thời gian các cơ quan chức năng tập trung vào sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên hồ sơ chưa được thụ lý. Hiện gia đình đang rút để nộp lại đơn khởi kiện. Để đi đến bước này, quả thực cả hai bên chủ đất đều không ai mong muốn.

Theo đơn của ông Ban, cách đây mấy năm, ông có mua thửa đất số 180, tờ bản đồ 55 với diện tích 115,7m2 ở phường Tân An. Phía Nam của thửa đất giáp thửa số 172 của anh Lê Quang Hải (SN 1993, trú xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana (cũ); nay là xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 24/3, gia đình ông Ban phát hiện anh Hải đang thi công làm móng nhà ở, lấn sang toàn bộ phần đất của mình. Cụ thể, anh Hải đã đổ bê tông cốt thép móng, xây tường gạch cao khoảng 3m, dài 12m. Diện tích xây dựng 17,6m x 5m = 88m2. Thấy vậy, gia đình ông Ban đã trao đổi với anh Hải để làm việc và thống nhất mời các hộ liền kề, chủ đất cũ lên UBND phường Tân An đề nghị phường tổ chức cuộc họp.

Vị trí móng ban đầu anh Hải xây hẳn trên đất của nhà ông Ban.

Theo chia sẻ của anh Huy, tại cuộc họp đó, gia đình ông Ban thống nhất đổi thửa đất của mình cho anh Hải để anh Hải được tiếp tục xây dựng, dù thực tế thửa đất của ông Ban có vị trí đẹp và giá tiền nhỉnh hơn. Chi phí đổi thửa đất mỗi bên chịu một nửa và đã thống nhất trong cuộc họp.

Tuy nhiên, theo ông Ban, sau đó anh Hải mời công ty chuyên về đo đạc là Công ty CP tư vấn An Bình ATP Việt Nam (trụ sở ở Hà Nội) thực hiện đo đạc và kiểm tra mốc tọa độ thửa đất thì thấy mốc giới thực tế (do chủ đất cũ phân lô, tách thửa cắm mốc bán cho các cá nhân -PV) và tọa độ không trùng khớp nên quyết định không đổi thửa đất nữa. Anh Hải đã hoàn trả lại mặt bằng, làm móng theo đúng tọa độ mới do công ty được anh Hải thuê đo đạc đã xác định.

Đáng nói, vị trí xây móng nhà mới này của anh Hải đã lấn sang phần đất của nhà ông Ban theo mốc chủ cũ bàn giao từ 1,4-2,5m, tổng diện tích khoảng 40m2.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đến nay, anh Hải đã xây dựng xong phần thô căn nhà 2 tầng.

Thửa đất nhà ông Ban được chủ cũ bàn giao mốc giới mặt ngang 5m tính từ cột điện sang bên phải (khoanh đỏ), dài 23,14m.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, anh Hải cho biết, lý do anh hoàn trả lại mặt bằng và xây móng mới nhưng anh vẫn bị tố lấn sang một phần đất của ông Ban vì anh căn cứ vào mốc tọa độ VN-2000 mà anh đã thuê Công ty CP tư vấn An Bình ATP Việt Nam đo đạc, chứ anh không tin mốc tọa độ do chủ đất cũ bàn giao.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.