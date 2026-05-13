Đà Nẵng: Tái cấu trúc đô thị, khu nào hình thành cực tăng trưởng mới?

TPO - Với định hướng phát triển đô thị TOD gắn giao thông công cộng, logistics, công nghiệp công nghệ cao cùng hệ thống hạ tầng đa phương thức kết nối liên vùng, khu vực phía Nam Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành cực phát triển mới, hút mạnh dòng vốn đầu tư và tái định hình thị trường bất động sản miền Trung.

Ngày 13/5, tại Đà Nẵng, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức hội thảo "Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía Nam", thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp bất động sản.

Theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ban hành ngày 27/2/2026 về điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng xác lập mô hình phát triển đô thị đa trung tâm, gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ và các cực tăng trưởng mới. Trong đó, trục động lực Đà Nẵng – Điện Bàn – Hội An cùng khu vực Nam Hội An được xem là không gian chiến lược, đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của toàn vùng.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ nhằm mở rộng không gian đô thị mà còn tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển của thành phố theo hướng tích hợp hạ tầng, kinh tế, xã hội và môi trường.

Theo ông Tuấn, khu vực phía Nam đang nổi lên như một hành lang tăng trưởng mới khi hội tụ hàng loạt lợi thế về vị trí, quỹ đất và hạ tầng. Đây là khu vực kết nối trung tâm Đà Nẵng với Điện Bàn, Hội An và Chu Lai; đồng thời liên kết hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và mạng lưới logistics của miền Trung.

“Việc khai mở dòng chảy đô thị phía Nam không đơn thuần là mở rộng đô thị mà là hình thành một hành lang phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực này sẽ phát triển mạnh các mô hình đô thị TOD gắn với giao thông công cộng, các trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao và không gian đô thị sinh thái ven sông, ven biển. Thành phố cũng đang nghiên cứu đầu tư mạng lưới giao thông đa phương thức, kết nối thông suốt từ trung tâm đến chuỗi đô thị phía Nam và các đầu mối logistics vùng.

Nhiều chuyên gia đánh giá, sau giai đoạn trầm lắng và thanh lọc mạnh mẽ, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang cho thấy tín hiệu phục hồi theo hướng thực chất hơn. Dòng tiền đầu tư hiện không còn chạy theo các cơn sốt ngắn hạn mà bắt đầu hướng đến những khu vực có nền tảng quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Xu hướng “giải nén đô thị trung tâm” cũng ngày càng rõ nét khi áp lực dân số và nhu cầu mở rộng không gian phát triển thúc đẩy các dòng dịch chuyển về phía Nam thành phố và Nam Hội An. Đây được xem là khu vực đủ điều kiện để hình thành các đô thị mới, trung tâm dịch vụ, du lịch và cộng đồng cư dân hiện đại trong tương lai.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhận định, Đà Nẵng đang chuyển mình từ một thành phố thiên về du lịch sang mô hình đô thị đa năng với nhiều trụ cột kinh tế mới.

Theo ông, sự phát triển này kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng và đa dạng phân khúc bất động sản, từ nhà ở, thương mại, logistics đến du lịch nghỉ dưỡng.

“Đà Nẵng là một trong số ít địa phương có khả năng thoát khỏi ‘bẫy đô thị hóa đất đai’, khi quá trình đô thị hóa diễn ra song song với sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống của cư dân”, ông Thành nói.

Chuyên gia cũng cho rằng, để mở rộng không gian đô thị hiệu quả, thành phố cần chú trọng yếu tố kết nối vùng. Những dự án như đường sắt tốc độ cao, cao tốc đô thị hay hệ thống giao thông công cộng hiện đại sẽ tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế và thị trường bất động sản trong dài hạn.

Giới chuyên gia nhận định, với cú hích từ quy hoạch mới cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, khu vực phía Nam Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm tăng trưởng mới của thị trường bất động sản miền Trung trong những năm tới...