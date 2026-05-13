Nghệ thuật đầu tư với bất động sản biểu tượng

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, dòng vốn của nhóm nhà đầu tư có năng lực tài chính đang có xu hướng dịch chuyển về các tài sản hữu hình, sở hữu vị trí khan hiếm và khả năng duy trì giá trị theo thời gian. Trong đó, bất động sản tại các khu vực lõi đô thị, gắn với thương hiệu vận hành quốc tế và pháp lý sở hữu lâu dài, ngày càng được xem là một cấu phần quan trọng trong chiến lược tích sản.

Dòng vốn ưu tiên tài sản hữu hình

Trong nhiều chu kỳ thị trường, bất động sản vẫn được xem là kênh đầu tư có tính phòng thủ nhất định. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào các khoản đầu tư ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư hiện nay có xu hướng lựa chọn tài sản dựa trên ba tiêu chí: khả năng bảo toàn giá trị, dư địa khai thác và tính khan hiếm.

Xu hướng này đang thể hiện rõ tại Đà Nẵng, nơi phân khúc căn hộ cao cấp ghi nhận tốc độ phát triển đáng chú ý. Theo dữ liệu nghiên cứu được CBRE công bố, nguồn cung căn hộ toàn thành phố lũy kế đến quý I/2026 đạt khoảng 16.000 căn, với tỷ lệ bán tích lũy đạt 89%. Đáng chú ý, toàn bộ căn hộ chào bán mới trong quý đều chạm ngưỡng hạng sang, cho thấy xu hướng nâng chuẩn sản phẩm đang diễn ra rõ nét tại đô thị biển này.

M Landmark Residences thiết lập một chuẩn mực tích sản mới cho giới tinh hoa tại tâm điểm Đà Nẵng

Sự dịch chuyển này cũng làm thay đổi cách nhà đầu tư đánh giá tài sản. Thay vì chỉ chú trọng vào thiết kế hay mặt bằng giá, các yếu tố như pháp lý, khả năng khai thác và chất lượng vận hành ngày càng có vai trò lớn hơn, đặc biệt với những dự án nằm tại khu vực lõi đô thị.

Trên trục ven sông Hàn, M Landmark Residences Đà Nẵng sở hữu quy mô giới hạn 224 căn hộ, pháp lý sở hữu lâu dài cùng hệ tiện ích và dịch vụ gắn với thương hiệu quốc tế. Đây là những yếu tố tạo lợi thế cho dự án trong nhóm tài sản cao cấp, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, khai thác và tích sản.

Giá trị tích sản từ tọa độ ven sông Hàn

Trong bất động sản cao cấp, giá trị tích sản thường được hình thành từ những yếu tố khó mở rộng theo thời gian, trong đó vị trí giữ vai trò nền tảng. Tọa lạc tại lõi trung tâm, kề bên cầu quay sông Hàn, M Landmark Residences kết nối trực tiếp với nhịp sống đô thị và hệ sinh thái dịch vụ đã hình thành xung quanh khu vực này. Khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, những tài sản sở hữu vị trí tương tự sẽ có thêm cơ sở để duy trì sức hấp dẫn trên thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là tầm nhìn hướng sông, biển và bao quát các biểu tượng đô thị của thành phố. Với những sự kiện như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, tầm nhìn từ căn hộ trở thành một giá trị trải nghiệm riêng, đặc biệt với nhóm khách hàng đề cao sự riêng tư và tính khác biệt trong không gian sống.

Đặc quyền sở hữu tầm nhìn triệu đô từ không gian riêng tư, ôm trọn bầu trời lễ hội và tâm điểm di sản của thành phố

Bên cạnh lợi thế vị trí, sự hiện diện trong tổ hợp gắn với thương hiệu Marriott International góp phần chuẩn dịch vụ và vận hành tại dự án. Yếu tố này giúp M Landmark Residences Đà Nẵng duy trì chất lượng trải nghiệm, đồng thời củng cố giá trị tài sản trong mắt nhóm khách hàng có yêu cầu cao về không gian sống và tiêu chuẩn dịch vụ.

Trải nghiệm sống trong xu hướng “quiet luxury”

Sau các yếu tố về thị trường và khả năng tích sản, chiều sâu trải nghiệm sống là lớp giá trị tiếp theo tạo nên sức hấp dẫn của bất động sản hàng hiệu. Tại M Landmark Residences Đà Nẵng, tinh thần “quiet luxury” được thể hiện qua không gian sống đề cao sự riêng tư, chất lượng hoàn thiện và sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Định nghĩa về sự sang trọng kín đáo được hiện thực hóa qua nhịp sống thư thái thường nhật, bảo chứng bởi chuẩn mực vận hành toàn cầu của Marriott.

Thay vì phô diễn bằng những biểu hiện xa hoa bên ngoài, sản phẩm hướng đến cách tổ chức thiết kế, tiện ích và dịch vụ để phục vụ nhịp sống riêng của chủ sở hữu. Đây là nhóm giá trị ngày càng được quan tâm bởi những người xem bất động sản không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là một phần trong phong cách sống cá nhân.

Trong xu hướng đầu tư vào bất động sản biểu tượng, M Landmark Residences Đà Nẵng được nhìn nhận như một không gian sở hữu có tính chọn lọc, nơi trải nghiệm sử dụng và khả năng duy trì giá trị tài sản cùng tạo nên sức hấp dẫn trên thị trường cao cấp.