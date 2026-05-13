Đắk Lắk:

Hé lộ lý do Văn phòng Đăng ký đất đai tuyển mới loạt nhân sự

Huỳnh Thủy

TPO - Sau khi tuyển dụng hơn 100 viên chức, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thông báo tuyển thêm 30 lao động hợp đồng.

Một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk xác nhận với PV Tiền Phong, đơn vị đang tuyển dụng 30 lao động hợp đồng nhằm bổ sung nhân lực phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và giải quyết hồ sơ đất đai.

Các vị trí tuyển dụng gồm đo đạc bản đồ viên và địa chính viên, làm việc tại các phòng chuyên môn và chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk.

Theo vị lãnh đạo này, thời gian qua nhiều lao động đã xin nghỉ việc theo chế độ hoặc chuyển công tác về xã, phường, dẫn đến thiếu hụt nhân lực trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Vị này cũng cho biết đơn vị vừa tuyển dụng hơn 100 viên chức là những trường hợp đã có thời gian công tác lâu năm, đủ điều kiện theo quy định.

tienphong-21.jpg
Nơi đặt trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông báo tuyển dụng, người được tuyển dụng sẽ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, cập nhật dữ liệu địa chính, giải quyết hồ sơ biến động đất đai và các công việc chuyên môn khác theo phân công.

Ứng viên dự tuyển phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tốt nghiệp từ trình độ trung cấp các chuyên ngành đo đạc bản đồ, quản lý đất đai, trắc địa - bản đồ hoặc địa chính. Đơn vị ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế, sử dụng thành thạo thiết bị đo đạc và phần mềm chuyên ngành.

Hình thức tuyển dụng là xét hồ sơ kết hợp phỏng vấn. Người trúng tuyển sẽ ký hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 8/5 đến hết ngày 31/5/2026 tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk, số 46 Phan Bội Châu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, nhiều người bất ngờ khi trên mạng xã hội xuất hiện thông báo tuyển dụng số lượng lớn nhân sự tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk. Đây là lĩnh vực đặc thù, trực tiếp giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai nên luôn nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #đăng ký #đất đai #tuyển dụng #nhân sự #viên chức

