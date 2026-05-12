TPHCM đưa nhà ở xã hội vào nhóm luồng ưu tiên

TPO - UBND TPHCM yêu cầu đưa các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” để thực hiện song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, vật liệu xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng.

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản số 3630/UBND-ĐT về triển khai các kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng về nhà ở thị trường bất động sản năm 2025 và quý I/2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp xã (xã, phường, đặc khu) tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ và UBND TPHCM chỉ đạo, kết luận. Thực hiện việc cắt giảm các thủ tục hành chính, không ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, đôn đốc, tạo điều kiện để các chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026.

UBND TPHCM yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” để thực hiện song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, vật liệu xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng.

Thực hiện ứng dụng chuyển đổi số, công khai minh bạch trong giao bất động sản, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng, quy hoạch, giao đất… để thực hiện dự án bất động sản, nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ, vật liệu xây dựng mới để giảm chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở xây dựng, nhà ở thương mại giá phù hợp.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các dự án bất động sản, nhà ở đang tồn đọng hoặc chậm triển khai, tạo điều kiện tăng nguồn cung nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, góp phần ổn định mặt bằng giá và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bất động sản.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bố trí đủ số lượng nhân sự, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, bất động sản, đầu tư… không để đình trệ khi giải quyết các thủ tục hành chính do thiếu nhân lực.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Bộ tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM chủ động, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Sở Xây dựng TPHCM và các cơ quan liên quan tham mưu triển khai các dự án trên khu đất quốc phòng, an ninh đã được thống nhất chuyển đổi, dự án cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Sở Xây dựng được giao 12 nội dung, gồm tham mưu triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Điều chỉnh và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030 làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Tham mưu rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính liên quan bảo đảm giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành…

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, giao đất và các thủ tục liên quan, công bố kịp thời công khai kế hoạch sử dụng đất… bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường…

UBND cấp xã chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị… chỉ đạo công an cấp xã xác nhận đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (người thu nhập thấp, không có hợp đồng lao động), đẩy mạnh tham mưu công tác rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch cải tạo chung cư cũ đã xuống cấp, bảo đảm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân theo quy định pháp luật…

TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TPHCM cũ đảm nhận 100.000 căn, khu vực Bình Dương trước đây là 86.900 căn, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 12.500 căn.

Để đạt được mục tiêu, TPHCM đã triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội ngay từ đầu năm 2026 với 2 dự án đã khởi công và 11 dự án đang thi công. Đến trước ngày 30/6, TPHCM sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 29.200 căn. Kế hoạch này góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa vào sử dụng khoảng 36.400 căn trong giai đoạn 2026 - 2027.

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, để chuẩn bị nguồn nhà hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027, TPHCM đang thúc đẩy thực hiện 58 dự án, trong đó có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công với quy mô 12.000 căn, 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 31.500 căn.