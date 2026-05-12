Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ dự án FLC Pleiku gần 20.000 tỷ đồng

Chỉ hơn một tháng sau lễ khởi công ngày 4/4/2026, quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí & sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort đã đón chuyến thị sát trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Sự hiện diện của lãnh đạo địa phương tại công trường được xem là tín hiệu cho thấy kỳ vọng lớn mà Gia Lai đặt vào dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng tích hợp sân golf quy mô lớn đầu tiên tại Tây Nguyên, được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch, dịch vụ và cấu trúc phát triển mới của vùng cao nguyên.

Công trường FLC Pleiku tăng tốc sau hơn 1 tháng khởi công

Ngày 11/5/2026, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai quần thể FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại xã Đak Đoa.

Tiếp đón và làm việc cùng đoàn có ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC; ông Martin Moore, Chủ tịch Công ty Quản lý thi công sân golf Flagstick - đơn vị phụ trách triển khai sân golf Đak Đoa, cùng đại diện các nhà thầu, đơn vị thi công và quản lý dự án.

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ phải sang) trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực tế tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao tinh thần triển khai khẩn trương của chủ đầu tư ngay trong giai đoạn đầu sau khởi công. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành địa phương tiếp tục chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả lâu dài.

Trong bối cảnh Gia Lai định hướng phát triển du lịch chất lượng cao gắn với nghỉ dưỡng và golf, việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống công trường được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy quyết tâm đồng hành của tỉnh cùng các dự án chiến lược có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa cho kinh tế địa phương.

Làm việc trực tiếp với các nhà thầu và đơn vị thi công tại công trường, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết yêu cầu triển khai dự án theo tinh thần quyết liệt và đồng bộ, trong đó sân golf 36 hố phải được ưu tiên để kịp đón những golfer đầu tiên ngay từ cuối năm nay. Theo Chủ tịch FLC, đây không chỉ là dự án trọng điểm của doanh nghiệp mà còn là công trình được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo mới cho du lịch nghỉ dưỡng Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công và quản lý dự án

FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort được khởi công ngày 4/4/2026, là quần thể đô thị nghỉ dưỡng tích hợp sân golf quy mô lớn đầu tiên tại Tây Nguyên. Dự án có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ TP. Pleiku, kết nối thuận lợi với sân bay Pleiku và trung tâm hành chính - thương mại của tỉnh.

Khu vực triển khai dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort

Kỳ vọng tạo “cú hích” cho du lịch golf và đô thị nghỉ dưỡng Tây Nguyên

Không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần, FLC Pleiku được định hướng trở thành hệ sinh thái đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - golf đồng bộ giữa đại ngàn Tây Nguyên. Quần thể được phát triển với đa dạng loại hình sản phẩm như khu đô thị, biệt thự, liền kề, sân golf, công viên sinh thái, khu liên hiệp thể thao, trung tâm thương mại, trường học liên cấp….

Trong đó, sân golf 36 hố được xem là “trái tim” của toàn dự án. Sân golf có diện tích hơn 171 ha, được thiết kế dựa trên địa hình cao nguyên tự nhiên, với định hướng bảo tồn tối đa hệ sinh thái cảnh quan, đặc biệt là rừng thông bonsai đặc trưng của Đak Đoa.

Tại buổi thị sát, ông Martin Moore - Chủ tịch Công ty Quản lý thi công sân golf Flagstick, đơn vị thi công sân golf FLC Pleiku cho biết, tiêu chí quan trọng được địa phương và chủ đầu tư FLC đề cao trong thi công là bảo tồn tối đa các cây thông bonsai hiện hữu. Theo ông, địa hình cao nguyên đặc trưng cùng cảnh quan tự nhiên riêng biệt của Pleiku mang đến tiềm năng lớn để hình thành một điểm đến golf khác biệt không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực.

Ông Martin Moore, Chủ tịch Công ty Quản lý thi công sân golf Flagstick (thứ nhất từ phải sang)

Theo cập nhật từ chủ đầu tư, nhiều hố golf hiện đã hoàn thành tạo hình phần thô để bước vào giai đoạn trồng cỏ. Các chuyên gia du lịch đánh giá, golf đang là một trong những phân khúc nghỉ dưỡng có tốc độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt với nhóm khách quốc tế đến từ Đông Bắc Á. Trong khi nhiều địa phương ven biển đã hình thành hệ sinh thái golf nghỉ dưỡng quy mô lớn, Tây Nguyên vẫn thiếu những tổ hợp đủ tầm để khai thác dòng khách chi tiêu cao này.

Phối cảnh dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng từng nhìn nhận địa phương đang thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn, khách sạn cao cấp và những sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao như sân golf quốc tế hay trung tâm hội nghị lớn. Chính vì vậy, FLC Pleiku được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán hạ tầng du lịch cao cấp, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy dịch vụ và mở rộng không gian phát triển đô thị cho Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.