Nhà phố biển Sông Town: Bài toán khai thác lưu trú và dịch vụ tại CaraWorld Cam Ranh

Trong bối cảnh lợi suất cho thuê tại các đô thị lớn dần thu hẹp, nhà đầu tư đang tìm kiếm những tài sản không chỉ để sở hữu mà có thể khai thác linh hoạt và tạo dòng tiền thực tế. Tại Cam Ranh, phân khu Sông Town thuộc CaraWorld đang được quan tâm khi hội tụ các yếu tố từ mô hình sản phẩm, hệ sinh thái tiện ích đến tiềm năng tăng trưởng du lịch, tạo nền tảng cho hoạt động lưu trú và kinh doanh dịch vụ.

Khai thác lưu trú – dịch vụ: Mô hình linh hoạt gia tăng hiệu quả tài sản

Khác với mô hình cho thuê cố định tại đô thị, nhà phố biển tại Sông Town cho phép triển khai nhiều hình thức vận hành như lưu trú ngắn hạn, cho thuê theo nhóm khách gia đình, khách quốc tế, khách MICE hoặc kết hợp kinh doanh dịch vụ như café, retail, boutique stay.

Với thiết kế nhiều tầng, không gian trước – sau tách biệt, mỗi căn có thể khai thác theo mô hình “2 trong 1”: kinh doanh ở mặt trước và lưu trú – nghỉ dưỡng ở phía sau. Cách tổ chức này giúp tối ưu hóa công năng, khi một tài sản có thể tạo ra nhiều dòng doanh thu thay vì phụ thuộc vào một hình thức cho thuê duy nhất.

Mỗi căn có thể khai thác theo mô hình "2 trong 1": kinh doanh ở mặt trước và lưu trú – nghỉ dưỡng ở phía sau

Ông Nguyễn Quốc Duy, 38 tuổi, nhà đầu tư tại TP.HCM, cho rằng yếu tố quan trọng nằm ở khả năng vận hành. “Nếu chỉ cho thuê dài hạn thì biên lợi nhuận khá ổn định nhưng không cao. Với mô hình vừa lưu trú vừa kinh doanh dịch vụ, mỗi m2 có thể tạo ra giá trị theo nhiều cách khác nhau, đặc biệt khi có sẵn dòng khách,” ông nói.

Theo ông, xu hướng đầu tư hiện nay không còn dừng ở việc nắm giữ tài sản, mà chuyển sang tối ưu hiệu quả khai thác trong quá trình sở hữu.

Cam Ranh tăng trưởng du lịch, hệ sinh thái CaraWorld tạo nền cho vận hành

Khả năng khai thác của Sông Town gắn chặt với đà phát triển của du lịch Cam Ranh – Khánh Hòa, một trong những khu vực ven biển đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao.

Số liệu du lịch cho thấy tiềm năng tăng trưởng của Khánh Hòa vẫn còn rất lớn. Theo định hướng đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu đón 33 triệu lượt khách mỗi năm, doanh thu du lịch đạt 9 tỷ USD, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%[1]. Riêng năm 2025, Khánh Hòa đã ghi nhận khoảng 16,4 triệu lượt khách[2]. Trong khi đó, nguồn cung lưu trú toàn tỉnh khoảng 66.000 phòng, phần lớn tập trung tại Nha Trang, khiến khu vực Bãi Dài – Cam Ranh vẫn còn dư địa phát triển, đặc biệt ở phân khúc lưu trú kết hợp trải nghiệm và dịch vụ.

Lợi thế của Cam Ranh đến từ hệ thống hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Sân bay quốc tế Cam Ranh hiện là cửa ngõ đón khách quốc tế quan trọng của khu vực, với nhiều đường bay thẳng từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Bắc Á. Song song đó, các tuyến cao tốc, đường ven biển và định hướng phát triển cảng biển, tạo thêm nhiều lớp nguồn cầu cho du lịch.

Trong bức tranh đó, Sông Town có lợi thế khi nằm trong lõi CaraWorld – đô thị du lịch, giải trí quy mô lớn tại Bãi Dài. Hiện tại, nhiều tiện ích đã đi vào vận hành như KN Golf Links, Wyndham Grand KN Cam Ranh, công viên biển CaraBeach và chuỗi dịch vụ nhà hàng – caphe ven biển, góp phần hình thành dòng khách thực tế cho toàn khu.

Trong các giai đoạn tiếp theo, CaraWorld tiếp tục bổ sung các hạng mục như công viên nước quy mô 6,7ha, outlet mall, trường đào tạo du lịch và bến du thuyền quốc tế. Những tiện ích này không chỉ gia tăng trải nghiệm, mà còn kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng tệp khách, từ đó hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động lưu trú và kinh doanh dịch vụ tại Sông Town.

Bến thuyền du lịch quốc tế ngay cửa ngõ CaraWorld được kỳ vọng bổ sung điểm đón khách mới cho toàn đại đô thị biển.

Bà Trần Minh Anh, 35 tuổi, nhà đầu tư tại Hà Nội, nhận định: “Điểm quan trọng là tài sản nằm trong một hệ sinh thái có sẵn dòng khách. Khi tiện ích được hoàn thiện và vận hành đồng bộ, khả năng khai thác sẽ ổn định hơn và ít phụ thuộc vào mùa du lịch.”

Bên cạnh đó, yếu tố thiết kế cũng góp phần gia tăng sức hút. Các dòng sản phẩm mang phong cách Santorini – Hy Lạp và Bắc Phi – Ma-rốc, Ả Rập tạo nên sự khác biệt tại khu vực Cam Ranh, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm và nhu cầu check-in của du khách. Trong bối cảnh hành vi du lịch ngày càng gắn với trải nghiệm và hình ảnh, thiết kế trở thành một yếu tố hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động khai thác.

Kiến trúc đa dạng khiến nhà phố Sông Town tạo nên sự khác biệt, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm và nhu cầu check-in của du khách.

Trong dài hạn, khi hạ tầng hoàn thiện và hệ sinh thái được lấp đầy, những sản phẩm có khả năng kết hợp giữa lưu trú và kinh doanh dịch vụ như Sông Town không chỉ tham gia vào thị trường lưu trú, mà còn mở rộng sang khai thác thương mại, từ đó gia tăng hiệu quả sử dụng và giá trị tài sản theo thời gian.