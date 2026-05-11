Tòa nhà văn phòng được thiết kế như 'một ngọn núi giữa đô thị'

Thúy Hiền

TPO - Tọa lạc tại vị trí ngã ba đắc địa thuộc khu đô thị mới Hạ Đình, Hà Nội, Komlife Building không chỉ là văn phòng làm việc mà còn là phong cách kiến trúc khác biệt, kiến tạo nên một khối kiến trúc mạnh mẽ, dữ dội tựa như ngọn núi vươn lên giữa phố thị.

Thay vì đi theo lối mòn của những khối nhà phủ kính vốn lệ thuộc vào ánh sáng nhân tạo và điều hòa, nhóm thiết kế đã đề xuất một hướng tiếp cận khác biệt, kiến tạo nên một khối kiến trúc mạnh mẽ, dữ dội tựa như ngọn núi vươn lên giữa phố thị.

Công trình được tổ chức các mảng đặc - rỗng đầy chủ ý với hệ cửa sổ tính toán kỹ lưỡng nhằm tối ưu khả năng đón gió tự nhiên và lựa chọn góc nhìn cảnh quan, đồng thời hạn chế tối đa bức xạ nhiệt cũng như tiếng ồn đô thị.

Sự tinh tế trong giải pháp kiến trúc được thể hiện qua việc sử dụng vật liệu bản địa bền vững như gạch gốm Bát Tràng, đá mài và gỗ tự nhiên trên bảng màu trầm sang trọng. Khối đế mang tông đen vững chãi tạo cảm giác ổn định, trong khi các tầng trên được xử lý nhẹ dần như tan biến vào bầu trời để giảm bớt áp lực thị giác.

Đặc biệt, giải pháp cấu tạo mặt đứng với lớp ốp gạch Bát Tràng kết hợp tường dày hai lớp và lớp đá mài phía trong đã tạo nên một "lớp vỏ" hoàn hảo giúp chống thấm, cách nhiệt và cách âm hiệu quả. Chính tư duy thiết kế chú trọng vào chất cảm vật liệu và vi khí hậu này đã giúp Komlife Building giảm sự lệ thuộc vào hệ thống cơ điện, mang lại một không gian làm việc tràn đầy năng lượng, trẻ trung và giàu cảm hứng cho tập thể.

