Đà Nẵng đối thoại công nhân, 'nóng' chuyện nhà ở xã hội

TPO - Nhà ở xã hội tiếp tục là vấn đề nóng tại hội nghị đối thoại với công nhân trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Nhiều ý kiến cho rằng giá bán vượt khả năng chi trả, hồ sơ thủ tục phức tạp... khiến công nhân, người lao động khó chạm vào giấc mơ an cư.

Ngày 9/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND thành phố với đoàn viên công đoàn, người lao động năm 2026.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì đối thoại với công nhân, người lao động. Ảnh: Giang Thanh

Tại hội nghị, nhà ở xã hội cho công nhân tiếp tục là chủ đề nóng được đông đảo công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn quan tâm, kiến nghị.

Theo bà Phan Thị Kim Oanh (công nhân Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng), thực tế đầy trăn trở là giá bán, giá cho thuê hiện nay của các dự án nhà ở xã hội vẫn còn quá cao so với túi tiền của đại đa số công nhân trên địa bàn (mức thu nhập trung bình chỉ từ 6 – 8 triệu đồng/tháng).

“Bên cạnh đó, quy trình hồ sơ và việc chứng minh thu nhập để đủ điều kiện mua nhà vẫn còn phức tạp, mất nhiều thời gian và công sức của công nhân. Tôi kiến nghị thành phố có những chính sách hỗ trợ để giúp người lao động thu nhập thấp chạm tay vào ước mơ có nhà”, bà Oanh nói.

Nhiều ý kiến đề xuất mở rộng quỹ nhà ở xã hội, có chính sách hỗ trợ công nhân, người lao động tiếp cận nhà ở giá rẻ.

Trả lời kiến nghị của công nhân, người lao động, ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, về nhà ở cho công nhân, địa phương đã có một dự án tại KCN Hòa Cầm đã đưa vào sử dụng một block.

Hiện, có 4 dự án đang triển khai, gồm: dự án cải tạo Nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm (200 căn), dự án Nhà ở Công đoàn tại phường Hải Vân (quy mô 735 căn do Tổng LĐLĐ Việt Nam làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2027), dự án nhà ở xã hội Công đoàn KCN Điện Nam – Điện Ngọc (do Tổng LĐLĐ Việt Nam làm chủ đầu tư) và dự án nhà ở xã hội tại Khu Kinh tế mở Chu Lai (quy mô 538 căn, dự kiến hoàn thành năm 2027).

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang có 36 dự án nhà ở xã hội với quy mô 31 nghìn căn, trong đó, có 24 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, mức giá nhà ở xã hội cao là do các chi phí đầu vào cao chứ doanh nghiệp không được tự ý tăng giá. Bởi theo quy định, lợi nhuận của các dự án nhà ở xã hội không được quá 10% tổng số vốn mà doanh nghiệp bỏ ra.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Tuấn giải đáp kiến nghị của người lao động.

“Hiện, thành phố đang xây dựng Nghị quyết ưu đãi cho các nhà đầu tư để miễn chi phí giải phóng mặt bằng cũng như đầu tư hạ tầng tại dự án nhà ở xã hội để góp phần hạ mức giá bán, giá thuê nhà ở xã hội”, ông Tuấn nói.

Đối với thủ tục hành chính, ông Tuấn nhìn nhận công nhân, người lao động đang gặp khó khăn trong việc xác định các mẫu hồ sơ, xác nhận thu nhập và đối tượng và xác nhận về điều kiện nhà ở.

“Hiện, Sở Xây dựng đã tổ chức chuyên trang về nhà ở xã hội trên website của đơn vị để cung cấp bộ hồ sơ chuẩn, hướng dẫn các thủ tục và giải đáp thắc mắc của người lao động có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Các câu hỏi, thắc mắc sẽ được giải đáp trong vòng 24 giờ”, ông Tuấn cho hay.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo rà soát quỹ đất nhà ở lưu trú cho công nhân trong các KCN.

Giải đáp ý kiến của một doanh nghiệp FDI trong KCN Điện Nam – Điện Ngọc mong muốn tự đầu tư xây nhà ở lưu trú cho công nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin, quy hoạch KCN này đã thực hiện từ năm 1996, không có quỹ đất cho tiện ích này.

Đối với các KCN quy hoạch mới, yêu cầu bắt buộc là phải bố trí quỹ đất dành cho nhà ở lưu trú. Còn đối với các khu KCN hiện hữu, Sở Xây dựng đang tham mưu theo hướng rà soát quỹ đất xung quanh KCN trong bán kính 2 – 3km để đề xuất các dự án.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu và có văn bản đề xuất thành phố ngay trong thứ Hai (ngày 11/5). Đối với các KCN mới bắt buộc phải bố trí quỹ đất cho nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia, tiến độ triển khai ra sao, bao giờ hoàn thiện.

“Đối với các KCN hiện hữu, các ban quản lý có trách nhiệm rà soát quy hoạch và báo cáo. Sở Xây dựng đề xuất cụ thể phương án bố trí quỹ đất để thành phố chỉ đạo bởi đây là nhu cầu rất chính đáng của công nhân, người lao động trên địa bàn”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 1,3 triệu đồng và 10 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đối với thiết chế nhà ở công nhân tại Đà Nẵng ở phường Hải Vân, Tổng LĐLĐ Việt Nam cam kết sẽ khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2027 để tạo điều kiện cho công nhân, người lao động an cư.

Đối với dự án ở KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Tổng LĐLĐ đang khảo sát để chuẩn bị đầu tư, hiện đã có thiết kế. “Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương mà Tổng LĐLĐ đầu tư nhà xã hội nhiều hơn so với các địa phương khác trên cả nước. Đồng thời, mức giá nhà ở xã hội được đầu tư bằng ngân sách Công đoàn cũng đã được tính toán hợp lý, trợ giá cho công nhân, người lao động ở mức tối đa”, ông Tuấn nói.