Chặn trục lợi nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng ban hành 2 thủ tục xét duyệt mới

Ninh Phan

TPO - Bộ Xây dựng vừa ban hành 2 thủ tục hành chính mới nhằm siết chặt quy trình xét duyệt, phân bổ nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang, hướng tới minh bạch hóa toàn bộ quá trình từ tiếp nhận hồ sơ, rà soát đến ký hợp đồng mua – thuê mua.

Theo đó, đối với nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu mua hoặc thuê mua nhà sẽ đăng ký thông qua đơn vị công tác. Hồ sơ sau đó được tổng hợp và chuyển đến cơ quan chuyên môn về nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.

Căn cứ vào quỹ căn hộ tại từng dự án, hai bộ sẽ phân bổ số lượng nhà cho các đơn vị trực thuộc tại địa phương nơi có dự án. Các đơn vị tiếp tục thực hiện xét duyệt, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách, trước khi gửi về cơ quan chuyên môn để kiểm tra, rà soát.

Với các hồ sơ mua nhà ở xã hội không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng cần phải phản hồi bằng văn bản, nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày. Ảnh minh hoạ.

Sau bước đối chiếu với Sở Xây dựng địa phương, cơ quan chức năng sẽ xác nhận các trường hợp đáp ứng điều kiện, trình lãnh đạo bộ phê duyệt. Danh sách này sau đó được gửi cho chủ đầu tư và người mua để thực hiện ký hợp đồng khi dự án đủ điều kiện mở bán. Với các hồ sơ không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng phải phản hồi bằng văn bản, nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày.

Với nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và không sử dụng tài chính công đoàn, Bộ Xây dựng quy định người dân có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được đăng ký tại một dự án trong cùng thời điểm.

Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ, trong vòng 10 ngày, chủ đầu tư phải tổng hợp danh sách và gửi Sở Xây dựng để kiểm tra. Cơ quan quản lý địa phương tiếp tục phản hồi trong thời hạn tối đa 10 ngày.

Trên cơ sở kết quả rà soát và các quy định pháp luật hiện hành, chủ đầu tư sẽ xác định các trường hợp đủ điều kiện mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Danh sách này phải được công khai trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ. Đối với các trường hợp không đạt yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo rõ nguyên nhân trong thời hạn 15 ngày.

Khi dự án đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với khách hàng và cập nhật thông tin giao dịch lên hệ thống dữ liệu quản lý nhà ở và thị trường bất động sản.

