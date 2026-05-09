Ninh Bình: Dự chi 2 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân di dời khỏi chung cư ‘chờ sập’

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt phương án di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư cũ số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 2 tỷ đồng. Đây là hai khu nhà được đánh giá ở mức nguy hiểm cao nhất theo kết quả kiểm định, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, mất an toàn nghiêm trọng cho cư dân.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh: Tận thấy cuộc sống người dân tại các khu chung cư ‘chờ sập' đăng ngày 9/4/2026, ghi nhận thực trạng xuống cấp nghiêm trọng tại hai khu nhà trên. Nhiều hạng mục hư hỏng nặng, kết cấu công trình mất an toàn khiến hàng trăm người dân phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chung cư 5 tầng đường Trần Đăng Ninh.

Ngày 8/5/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1679 phê duyệt phương án di dời và hỗ trợ các hộ dân đang cư trú tại hai khu nhà nói trên.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, đây là các khu nhà ở thuộc tài sản công, được xây dựng từ những năm 1940 và 1954 trên khu đất rộng khoảng 1.120 m², nằm xen kẽ trong khu dân cư đông đúc với hệ thống ngõ nhỏ hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố.

Kết quả kiểm định cho thấy cả hai công trình đều không còn bảo đảm khả năng chịu lực và điều kiện sử dụng bình thường. Nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng như tường, trần bong tróc, thấm dột kéo dài; hệ thống thép kết cấu hoen gỉ; điện sinh hoạt không bảo đảm an toàn; vật liệu dễ cháy; nguy cơ cháy nổ và sập đổ đặc biệt cao trong mùa mưa bão.

Từ thực trạng trên, tỉnh Ninh Bình xác định việc di dời toàn bộ cư dân ra khỏi khu nhà là yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước mùa mưa bão năm 2026.

Theo thống kê, khu nhà số 181 hiện có 26 căn hộ, trong đó 25 hộ với 62 nhân khẩu đang sinh sống thực tế, một căn bỏ trống do chủ hộ đã qua đời. Tại khu nhà số 207 có 24 căn hộ, gồm 22 hộ với 69 nhân khẩu cư trú, hai hộ đã tự thuê nhà ở nơi khác vì công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Đáng chú ý, phần lớn cư dân sinh sống tại đây là lao động tự do, người cao tuổi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Diện tích sử dụng của nhiều hộ chỉ khoảng 10–20 m², khu vệ sinh dùng chung đã xuống cấp nghiêm trọng và nằm tách biệt nơi ở, ảnh hưởng lớn đến điều kiện sinh hoạt, sức khỏe và an toàn của người dân.

Theo phương án được phê duyệt, tỉnh Ninh Bình sẽ di dời 100% các hộ dân đang thực tế sinh sống tại hai khu nhà. Việc hỗ trợ được căn cứ trên số liệu rà soát, quản lý cư trú của UBND phường Nam Định.

Do quỹ nhà ở công trên địa bàn không còn, đồng thời chưa có nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp để bố trí thuê hoặc thuê mua, tỉnh dự kiến sắp xếp chỗ ở tạm thời cho các hộ dân tại Khu nhà ở sinh viên tập trung phường Nam Định.

Thời gian bố trí tạm cư dự kiến kéo dài 36 tháng hoặc đến khi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong thời gian này, người dân được miễn tiền thuê nhà nhưng tự chi trả các chi phí sinh hoạt như điện, nước, gửi xe và các dịch vụ phát sinh khác. Tổng kinh phí hỗ trợ di dời dự kiến hơn 2 tỷ đồng, bao gồm hỗ trợ chi phí vận chuyển 3 triệu đồng/hộ và hỗ trợ kinh phí thuê nhà trong thời gian tạm cư.

Về lâu dài, sau khi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư hoàn thành, các hộ dân thuộc diện di dời sẽ được ưu tiên thuê nhà tại dự án mới. Theo phương án của tỉnh, các hộ có thu nhập sẽ được hỗ trợ 50% tiền thuê nhà; riêng các hộ không có thu nhập, sống bằng trợ cấp hằng tháng sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền thuê.

UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND phường Nam Định chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án di dời; đồng thời triển khai việc di chuyển cư dân trong tháng 5 và tháng 6/2026 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước cao điểm mưa bão.