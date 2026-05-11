Trải nghiệm thực tế căn hộ mẫu chuẩn Bespoke Khải Hoàn Imperial

Ngày 09/05/2026, sự kiện khai trương căn hộ mẫu dự án Khải Hoàn Imperial diễn ra sôi động tại Sales Gallery ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary, thu hút đông đảo khách hàng cùng hơn 80 đại lý phân phối.

Sự kiện khai trương nhà mẫu Khải Hoàn Imperial đánh dấu bước tiến mới trên hành trình kiến tạo chuẩn sống Bespoke phía Đông Bắc TP.HCM.

Với định vị là khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke hoàn toàn khác biệt, Khải Hoàn Imperial ghi nhận sự quan tâm lớn của thị trường suốt thời gian qua. Sau dấu ấn từ lễ khai trương Sales Gallery và sa bàn dự án, khu căn hộ mẫu tiếp tục trở thành tâm điểm được đông đảo khách hàng mong chờ trải nghiệm.

Ngay từ sáng sớm 9/5, không khí sự kiện đã diễn ra nhộn nhịp khi đông đảo khách hàng liên tục check-in, tham quan sa bàn và háo hức chờ đợi khám phá hai căn hộ mẫu chuẩn Bespoke lần đầu ra mắt. Đây là bước tiến mới của Khải Hoàn Imperial trên hành trình kiến tạo phong cách sống dành riêng cho cộng đồng cư dân thành đạt tại đô thị công nghệ cao phía Đông Bắc TP.HCM.

Phát biểu tại sự kiện, Đại diện Nhà Phát triển dự án Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) cho biết, việc đồng loạt khai trương căn hộ mẫu 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ trong sự kiện lần này sẽ giúp khách hàng có góc nhìn trực quan, cảm nhận chân thật hơn về không gian sống tương lai, qua đó hiểu rõ định hướng phát triển dòng căn hộ “may đo” chuyên biệt dành cho từng nhóm khách hàng mà Tập đoàn đang kiến tạo.

Tại sự kiện, khách hàng được các đại diện từ Khải Hoàn Land trực tiếp thuyết minh về định hướng thiết kế, công năng, tiêu chuẩn bàn giao của từng căn hộ mẫu.

Thiết kế sang trọng của căn hộ mẫu dự án Khải Hoàn Imperial

Chào đón những khách hàng đầu tiên đến trải nghiệm, 2 căn hộ mẫu Khải Hoàn Imperial tạo ấn tượng với phong cách Modern Neo-Classic sang trọng, gam màu trung tính, thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên và công năng sử dụng — tái hiện rõ nét tinh thần Bespoke.

Không gian phòng khách liên thông bếp được thiết kế tinh tế, tạo sự kết nối liền mạch nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày. Điểm nhấn nổi bật nằm ở khu vực phòng ngủ chính với hệ cửa kính rộng mở hướng sân golf Sông Bé khoáng đạt, mang đến cảm giác thư thái và gần gũi thiên nhiên.

Ngoài ra, ban công rộng thoáng cùng lan can kính cường lực trong suốt giúp mở rộng tầm nhìn, mang đến trải nghiệm thưởng lãm không giới hạn trước cảnh sắc đô thị hiện đại và mảng xanh sân golf hiếm có giữa trung tâm Đông Bắc TP.HCM.

Cụ thể, căn hộ 1 phòng ngủ với diện tích 58,99m2 được phát triển theo định hướng “Bespoke Executive Life”, phù hợp cho nhóm khách hàng độc thân giàu cá tính, thành đạt với lối bày trí tinh tế, tối giản, ưu tiên sự riêng tư nhưng đảm bảo đủ đầy, tiện nghi. Theo giới chuyên môn và nhà đầu tư, mô hình căn hộ này được xem là bước đột phá, hướng đến cộng đồng chuyên gia và tri thức trẻ làm việc trong các ngành công nghệ cao – lực lượng mà TP.HCM đang tập trung thu hút với quy mô lên đến 1 triệu người tại khu vực.

Khải Hoàn Imperial còn ghi dấu với hệ thiết bị nội thất đến từ các thương hiệu quốc tế danh tiếng

Trong khi đó, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích thông thủy 75,03m2 lại thu hút sự quan tâm lớn từ các gia đình trẻ nhờ khả năng khai thác công năng hiệu quả. Thiết kế đề cao tính kết nối giữa các thành viên, mở rộng không gian sinh hoạt chung nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho từng phòng ngủ. Nhiều khách hàng đánh giá cao cách bố trí hợp lý giúp căn hộ vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, vừa mang lại cảm giác nghỉ dưỡng sang trọng như tại các khu resort cao cấp.

Dự kiến bàn giao vào tháng 7/2028, căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke hứa hẹn trở thành dòng sản phẩm được săn đón bởi hơn 45.000 chuyên gia C-Level nước ngoài cùng gia đình các quản lý cấp cao đang làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia trong khu vực.

Song song đó, Khải Hoàn Imperial còn ghi dấu với hệ thiết bị nội thất đến từ các thương hiệu quốc tế danh tiếng vừa được ký kết hợp tác chiến lược cùng dự án như Duravit, Grohe, Panasonic và Häfele - đồng bộ từ thiết bị vệ sinh cao cấp, hệ phụ kiện – khóa thông minh, thiết bị điện cho đến hệ thống điều hòa âm trần và giải pháp nội thất hiện đại. Đây không chỉ là cơ sở giúp khách hàng an tâm về tiêu chuẩn bàn giao, mà còn cho thấy sự dụng tâm đặc biệt của chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo chuẩn sống Bespoke, đáp ứng nhu cầu tận hưởng ngày càng cao của những chủ nhân tương lai.

Sở hữu vị trí ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), đối diện AEON Mall Bình Dương Canary; mở cửa là chạm ngay metro Thủ Dầu Một – TP.HCM cùng hàng loạt công trình hạ tầng “tỷ USD” như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Khải Hoàn Imperial đang trở thành tâm điểm của thị trường nhờ lợi thế kết nối thuận tiện cùng tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ.

Đặc biệt, dự án còn đầu tư phát triển hệ tiện ích đa tầng độc đáo, chuẩn gu của từng nhóm cư dân như Quảng trường tri thức, Công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi muối khoáng phong cách Địa Trung Hải tầng trệt, hồ bơi vô cực onsen – khoáng nóng tự nhiên tầng 21, trung tâm gym – fitness, trung tâm spa - sauna, phòng tập Virtual Golf, rạp phim mini...

Có thể thấy, việc khai trương đồng loạt 2 căn hộ mẫu không chỉ mang đến trải nghiệm thực tế cho khách hàng mà còn khẳng định sự đầu tư nghiêm túc của Khải Hoàn Land trong hành trình kiến tạo một khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke, định hình chuẩn mực mới cho phân khúc căn hộ hạng sang trong thời gian tới.