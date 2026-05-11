Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lộ diện những dự án nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội thu hồi đất quy mô 'khủng'

Đình Phong

TPO - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026–2030 với quy mô 5.822 dự án, tổng diện tích hơn 50.062ha. Trong số này, có nhiều dự án nhà ở, khu đô thị quy mô lớn.

Tâm điểm của danh mục là Dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Tập đoàn Vingroup. Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 925.650 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất 9.171ha.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc phạm vi 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa của TP Hà Nội. Theo kế hoạch, khu liên hợp thể thao và sân vận động dự kiến hoàn thành quý II/2030, toàn bộ dự án hoàn thành năm 2035.

Riêng diện tích thu hồi đất tại các địa bàn để thực hiện Dự án Khu đô thị thể thao Olympic dự kiến như sau: Đại Thanh gần 739ha; Ngọc Hồi 539ha; Thanh Oai 838ha; Nam Phù gần 120ha; Tam Hưng hơn 1.365ha; Hồng Vân 850ha...

svd-trong-dong00016.jpg
Hà Nội dự kiến thu hồi hàng nghìn ha đất thực hiện Dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: Dương Triều.

Trong danh mục dự án thu hồi đất giai đoạn 2026–2030 có nhiều dự án nhà ở, khu đô thị quy mô hàng trăm ha.

Tại xã Thiên Lộc dự kiến thu hồi 418ha làm khu đô thị đa mục tiêu Urban City Bắc Thăng Long; 46,6ha để xây dựng khu đô thị mới G8 và 26,1ha để xây dựng khu đô thị mới G19.

Tại xã Tam Hưng dự kiến thu hồi 140ha làm dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco5. Xã Thanh Trì cũng dự kiến thu hồi 322ha để thực hiện dự án khu tích hợp đa chức năng đô thị.

Tại xã Ô Diên có khu đô thị mới Đan Phượng (128ha); Khu đô thị mới Phú Cát (138,4ha) tại xã Phú Cát;

Hay tại xã Phù Đổng dự kiến thu hồi gần 227ha xây dựng khu đô thị mới ven sông Đuống thuộc phân khu đô thị N9; thu hồi 130ha làm Khu đô thị dịch vụ thương mại Bắc Phù Đổng;…

Tại phường Đại Mỗ có Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long (hơn 74ha); dự án Khu đô thị thành phố công nghệ xanh Hà Nội (gần 51ha).

Tại phường Bồ Đề có dự án Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thuỵ đi khu đô thị mới Thượng Thanh (khoảng 38ha) của Công ty CP Khai Sơn;

Tại xã An Khánh có dự án Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng khu 3 (hơn 33,7ha) của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Tại phường Chương Mỹ có dự án Khu đô thị sinh thái Phượng Nghĩa (97,2ha); dự án Khu đô thị và sinh thái nghỉ dưỡng hồ Hải Vân (117ha).

Tại xã Đông Anh có dự án khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và xã Đông Anh quy mô hơn 326ha của Công ty CP tập đoàn Tương lai sông Hồng; dự án xây dựng nhà ở Uy Nỗ - Việt Hùng (gần 38,5ha).

Phường Đông Ngạc có dự án Khu đô thị thành phố Giao Lưu (gần 75ha) của Tập đoàn Geleximco; Khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh (gần 23ha) của Công ty Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội.

Tại xã Mê Linh, khu đô thị AIC của Công ty CP bất động sản AIC có diện tích đất thu hồi gần 44ha.

Tại phường Nghĩa Đô có dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế (hơn 12,5ha) của Công ty CP Tập đoàn Nam Cường - Chi nhánh Hà Tây.

Tại xã Phúc Thịnh dự kiến thu hồi hơn 44,7ha để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 và 39,5ha để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2...

Đình Phong
#Hà Nội #thu hồi đất #dự án bất động sản #chủ đầu tư #giải phóng mặt bằng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe