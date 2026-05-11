Lộ diện những dự án nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội thu hồi đất quy mô 'khủng'

TPO - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026–2030 với quy mô 5.822 dự án, tổng diện tích hơn 50.062ha. Trong số này, có nhiều dự án nhà ở, khu đô thị quy mô lớn.

Tâm điểm của danh mục là Dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Tập đoàn Vingroup. Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 925.650 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất 9.171ha.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc phạm vi 11 xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa của TP Hà Nội. Theo kế hoạch, khu liên hợp thể thao và sân vận động dự kiến hoàn thành quý II/2030, toàn bộ dự án hoàn thành năm 2035.

Riêng diện tích thu hồi đất tại các địa bàn để thực hiện Dự án Khu đô thị thể thao Olympic dự kiến như sau: Đại Thanh gần 739ha; Ngọc Hồi 539ha; Thanh Oai 838ha; Nam Phù gần 120ha; Tam Hưng hơn 1.365ha; Hồng Vân 850ha...

Hà Nội dự kiến thu hồi hàng nghìn ha đất thực hiện Dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: Dương Triều.

Trong danh mục dự án thu hồi đất giai đoạn 2026–2030 có nhiều dự án nhà ở, khu đô thị quy mô hàng trăm ha.

Tại xã Thiên Lộc dự kiến thu hồi 418ha làm khu đô thị đa mục tiêu Urban City Bắc Thăng Long; 46,6ha để xây dựng khu đô thị mới G8 và 26,1ha để xây dựng khu đô thị mới G19.

Tại xã Tam Hưng dự kiến thu hồi 140ha làm dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco5. Xã Thanh Trì cũng dự kiến thu hồi 322ha để thực hiện dự án khu tích hợp đa chức năng đô thị.

Tại xã Ô Diên có khu đô thị mới Đan Phượng (128ha); Khu đô thị mới Phú Cát (138,4ha) tại xã Phú Cát;

Hay tại xã Phù Đổng dự kiến thu hồi gần 227ha xây dựng khu đô thị mới ven sông Đuống thuộc phân khu đô thị N9; thu hồi 130ha làm Khu đô thị dịch vụ thương mại Bắc Phù Đổng;…

Tại phường Đại Mỗ có Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long (hơn 74ha); dự án Khu đô thị thành phố công nghệ xanh Hà Nội (gần 51ha).

Tại phường Bồ Đề có dự án Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thuỵ đi khu đô thị mới Thượng Thanh (khoảng 38ha) của Công ty CP Khai Sơn;

Tại xã An Khánh có dự án Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng khu 3 (hơn 33,7ha) của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Tại phường Chương Mỹ có dự án Khu đô thị sinh thái Phượng Nghĩa (97,2ha); dự án Khu đô thị và sinh thái nghỉ dưỡng hồ Hải Vân (117ha).

Tại xã Đông Anh có dự án khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và xã Đông Anh quy mô hơn 326ha của Công ty CP tập đoàn Tương lai sông Hồng; dự án xây dựng nhà ở Uy Nỗ - Việt Hùng (gần 38,5ha).

Phường Đông Ngạc có dự án Khu đô thị thành phố Giao Lưu (gần 75ha) của Tập đoàn Geleximco; Khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh (gần 23ha) của Công ty Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội.

Tại xã Mê Linh, khu đô thị AIC của Công ty CP bất động sản AIC có diện tích đất thu hồi gần 44ha.

Tại phường Nghĩa Đô có dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế (hơn 12,5ha) của Công ty CP Tập đoàn Nam Cường - Chi nhánh Hà Tây.

Tại xã Phúc Thịnh dự kiến thu hồi hơn 44,7ha để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 và 39,5ha để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2...

