Đồng Tháp: Đề xuất thêm 50 tỷ đồng hoàn thiện khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2

TPO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn đề xuất bố trí phần vốn còn lại hơn 50 tỷ để hoàn thành dự án khu tái định cư phục vụ dự án cầu Rạch Miễu 2, để thanh toán cho các đơn vị thi công.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về bố trí vốn còn lại cho tái định cư dự án cầu cầu Rạch Miễu 2. Theo đó, khu tái định cư có tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 5/2025. Tới nay, khu tái định cư đã được bố trí hơn 314 tỷ đồng, đã được giải ngân hết.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, tỉnh Đồng Tháp phát hiện dự án vẫn đang thiếu hơn 50 tỷ đồng để hoàn tất các hạng mục cuối cùng.

UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận xem xét, sớm phân bổ số vốn còn thiếu này, để địa phương thanh toán khối lượng đã thực hiện và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Dự án Khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2 đạt tại phường Trung An (Đồng Tháp), tính đến ngày 8/5, giá trị xây lắp toàn dự án đã đạt khoảng 72,5%.