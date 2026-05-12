Đấu giá bất thành sân vận động Chi Lăng hơn 9.700 tỷ

TPO - Việc đấu giá khu đất vàng sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) với giá khởi điểm hơn 9.700 tỷ đồng đã không thành do không có khách mua.

Liên quan việc đấu giá các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng cho biết sau khi tổ chức đấu giá trực tuyến vào ngày 6/5, hết thời hạn, không có khách hàng tham gia đấu giá.

Đơn vị này đã có văn bản gửi bên có tài sản - Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Sau khi có giá mới thì sẽ tiếp tục thực hiện việc đấu giá.

Sân vận động Chi Lăng bị bỏ hoang.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, từng là “chảo lửa” của bóng đá miền Trung và là sân nhà của CLB bóng đá SHB Đà Nẵng trong nhiều năm. Không chỉ mang giá trị thể thao, nơi đây còn gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người dân thành phố.

Trước đó, khu đất này đã được chuyển nhượng, phân lô cho nhiều dự án, dẫn đến hàng loạt vướng mắc pháp lý kéo dài. Chính quyền TP. Đà Nẵng đã nhiều lần tìm cách tháo gỡ để thu hồi và xử lý vướng mắc.

Việc đấu giá sân vận động Chi Lăng nhằm thực hiện một phần nội dung các bản án liên quan đến vụ án của Phạm Công Danh và đồng phạm. Liên quan đến vụ án, đến nay, cơ quan thi hành án đã thu hồi được hơn 466,9 tỷ đồng, song số nợ gốc còn phải thi hành vẫn hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng cũng đã thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, thuộc phường Hải Châu. Tài sản được đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng với 14 thửa đất. Tổng giá trị tài sản được thẩm định hơn 9.706 tỷ đồng.

Liên quan đến sân vận động Chi Lăng, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phá dỡ, tháo dỡ tài sản tại sân vận động Chi Lăng – khu “đất vàng” bỏ hoang nằm giữa trung tâm thành phố. Theo quyết định, gói thầu “Đập phá, tháo dỡ tài sản gắn liền với đất và thanh lý tài sản thu hồi sau đập phá tại sân vận động Chi Lăng” có giá hơn 4,6 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với thời gian thực hiện 60 ngày. Kết quả, Ban quản lý đã chọn được đơn vị trúng thầu với giá hơn 2,2 tỷ đồng sau hiệu chỉnh, thời gian triển khai 58 ngày.