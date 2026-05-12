Ấn tượng với căn hộ phong cách Wabi Sabi

TPO - Lấy cảm hứng từ tinh thần gốm và triết lý Wabi-Sabi, căn hộ được định hình như một không gian tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, sự không hoàn hảo và giá trị của thời gian.

Vì gốm không còn là sản phẩm kinh doanh, mà trở thành một phần trong lối sống và cảm xúc của gia chủ nên căn hộ được xoay quanh và đặt tên là Gốm.

Lấy cảm hứng từ tinh thần gốm và triết lý Wabi-Sabi (phong cách Nhật Bản-PV), căn hộ được định hình như một không gian tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, sự không hoàn hảo và giá trị của thời gian. Thay vì tìm kiếm sự chỉn chu bóng bẩy, thiết kế hướng đến những bề mặt thô mộc, gam màu trung tính ấm, vật liệu tự nhiên như gỗ, vải thô và ánh sáng dịu nhẹ, tất cả cùng tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và sâu lắng.

Trong không gian ấy, gốm không chỉ là yếu tố trang trí mà trở thành trung tâm của câu chuyện. Từng góc nhỏ trong căn hộ đều góp phần kể về tình yêu dành cho đất và lửa của 2 bạn, một hành trình bền bỉ, giản dị nhưng đầy cảm xúc.