Chỉ có đất, chưa có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội

Ninh Phan

TPO - Bộ Xây dựng khẳng định, trường hợp người dân chỉ có đất, chưa có nhà vẫn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định mới của Nghị định 54/2026.

Theo quy định tại Nghị định số 100/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 54/2026/NĐ-CP quy định, trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) được xác định là không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó.

Sau khi tiêu chí được mở rộng theo Nghị định số 54/2026, nhiều người dân quan tâm nếu chỉ sở hữu đất nhưng chưa có nhà ở có được mua nhà ở xã hội hay không?.

Trường hợp người dân chỉ có đất, chưa có nhà vẫn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định mới của Nghị định 54/2026. Trong ảnh: Một khu nhà ở xã hội đang triển khai tại Hà Nội (Ảnh: Ninh Phan)

Một công dân tại Hà Nội cho biết, đã đứng tên đất ở nhưng chưa xây nhà trên đất, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà không có thông tin về nhà ở. Người này đặt câu hỏi liệu trường hợp của mình có đáp ứng điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội hay không?.

Trả lời nội dung trên, Bộ Xây dựng cho biết, để được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, người dân phải thuộc nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhà ở, thu nhập theo quy định pháp luật.

Theo điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở 2023, người mua nhà ở xã hội phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, chưa từng được mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại địa phương đó. Trường hợp đã có nhà ở thì diện tích bình quân đầu người phải thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Ngoài ra, Điều 29 Nghị định 100/2024/NĐ-CP quy định rõ hai trường hợp được xem xét về điều kiện nhà ở.

Thứ nhất, người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định là không có tên hoặc không có thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa phương nơi có dự án nhà ở xã hội. Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận đề nghị, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác nhận tình trạng nhà ở.

Thứ hai, trường hợp đã có nhà ở nhưng diện tích sử dụng bình quân dưới 15 m2 sàn/người vẫn có thể đủ điều kiện. Diện tích này được tính trên cơ sở số người đăng ký thường trú tại căn nhà, gồm người đứng đơn, vợ hoặc chồng, cha mẹ và con (nếu có). UBND cấp xã sẽ xác nhận thông tin trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

Từ các quy định trên, Bộ Xây dựng khẳng định: trường hợp công dân (và vợ hoặc chồng của công dân) không có tên hoặc không có nội dung thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó thì đáp ứng điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội.

Năm 2026, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cả nước là 158.723 căn. Bộ Xây dựng thông tin, trong 4 tháng của năm 2026, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, đạt khoảng 23%. Lũy kế đến nay, cả nước đang đầu tư xây dựng 786 dự án với quy mô 725.146 căn, đạt 72,5% so với chỉ tiêu được giao của cả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

